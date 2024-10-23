«Ростов» и «Локомотив» устроили триллер, хотя в Кубке и так всё было ясно! Видео

«Ростов» и «Локомотив» определились с местами в группе Кубка России ещё до 6-го тура: москвичи гарантированно первые, южане — вторые. Но по регламенту надо было провести шесть туров. Вот они снова и сыграли, обкатав резерв. Или нет?

Судя по стартовой расстановке, москвичи остро нуждались в победе. Да, у «Ростова» сразу вышли Лангович, Саравия и Сутормин с капитанской повязкой. Но вместе с ними и менее известные игроки — Жбанов, Шанталий, Комаров, Шамонин. Зато за «Локо» с первых минут играли Сильянов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Пиняев и Воробьёв. Будто Михаил Галактионов наказал кубковым матчем основу за поражение от «Химок» (0:2). Интересно, кстати, почему в запасе остался дисквалифицированный на предстоящий матч с «Зенитом» Самошников.

«Локомотив» действовал гораздо активнее, но никак не мог создать голевой момент. Подступов было много, моментов — 0. Видимо, Саравия сжалился над соперником и позволил ему реализовать преимущество, наступив на ногу Батракову прямо на линии штрафной. VAR подтвердил — это пенальти. Курьёзный, но всё равно справедливый.

Наступ Саравии на ногу Батракову Фото: Кадр трансляции

Алексей возможностью забить не пренебрёг, мастерски низом разведя мяч и Ятимова по разным углам. В РПЛ хавбек один из лучших, а в Кубке это его первое результативное действие. С почином!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В тот момент показалось — будет разгром. А нет! Буквально следующая же атака принесла равный счёт! Чуть ли не первая вылазка «Ростова» оказалась голевой. Перепасовка Кучаева и Сутормина привела к конфетному обводящему удару Комарова в касание. Между прочим, воспитанника «Локомотива». Так болельщики красно-зелёных снова убедились, какая у них классная школа. У Митрюшкина не было ни шанса на спасение.

В прошлом году Иван забивал «Рубину», «Крыльям», «Уралу». Хорошо ли он умеет бить? Да. Нужно ли его было держать? Конечно. Как оказалось, вопросы, очевидные не для всех.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локо» и дальше напрягал ростовскую оборону. Воробьёв, например, не реализовал выход один на один вслед за закидушкой Карпукаса — Ятимов вновь пропускать не планировал. Ростовчане тоже бежали вперёд и постоянно били. Безрезультатно.

В перерыве Галактионов сделал тройную рокировку: ушли Карпукас, Пиняев и Воробьёв, вышли Сарвели, Раков и Сулейманов. Этот состав уже больше напоминал кубковый.

Второй тайм получился исключительно равным и открытым. Как ни парадоксально, практически всё время и безголовым. Много атаковали и те, и другие. Ятимов в ближней дуэли обыграл Сарвели, с близкого расстояния промахнулся Шанталий. Вахания имел прекрасную возможность забить, тем не менее попал во внешнюю сторону сетки. Самошников вышел на 73-й минуте и не помог «Локомотиву» взять три очка, хотя однажды проверил реакцию Ятимова. И убедился, что тот на уровне.

Казалось, предстоит серия пенальти. И началось веселье! Уже в добавленное время Ньямси в подкате выбил мяч из-под ног Мохеби с нарушением правил. Сутормин на 90+3-й минуте не переиграл Митрюшкина с 11-метрового, но подкараулил отскок и добил головой.

Оставалось три минуты. Думаете, это всё? Нет! Забил Сарвели! Самошников фирменно далеко вбросил аут. Комличенко вроде бы выбил мяч, но прямо на Баринова. Дмитрий пальнул, а Владислав подставил пятку. Ничья и серия пенальти! Если бы все не слишком принципиальные матчи были такими, мир стал бы чуточку прекраснее.

11-метровые били ну очень долго. Сразу вспомнился финал Лиги Европы — 2020/2021, где устроили триллер «МЮ» и «Вильярреал» Всё чётко сделали Сулейманов, Сарвели, Ньямси, Раков, Морозов, Тимофеев, Самошников и Баринов с одной стороны. Комличенко, Осипенко, Игнатов, Мохеби, Лангович, Кучаев и Вахания — с другой. Сильянов зарядил в штангу, Ятимов отразил удар Ненахова, а всё решил Митрюшкин — остановил как Сутормина с Шанталием, так и Щетинина с его «паненкой». Это было великолепно.

Теперь «Ростов» сыграет со «Спартаком», а «Локо» — с «Динамо». Расклады были понятны давно, тем не менее команды показали прекрасный футбол. Интриги не хватало, и её отсутствие компенсировали сполна.