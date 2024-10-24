Культовые моменты карьеры Моуринью в «МЮ». Какой вы запомнили больше других?

В 3-м туре Лиги Европы главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью встретится со своей бывшей командой – «Манчестер Юнайтед». Особенный возглавлял манкунианцев с июля 2016-го по декабрь 2018-го. Несмотря на то что португалец проработал в этом английском клубе чуть больше двух лет, запомнилось многое.
А что вы вспоминаете первым делом из периода Моуринью в «МЮ»? Принимайте участие в голосовании и пишите в комментариях. В нашем рейтинге все главные события – матчи, конфликты и яркие цитаты португальского тренера в Манчестере.
В ходе голосования события будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Фраза Моуринью про количество титулов у него и всех тренеров АПЛ
В августе 2018 года за четыре месяца до своей отставки Моуринью дал легендарную пресс-конференцию после поражения от «Тоттенхэма» (0:3). Слова Жозе с того выступления перед журналистами разлетелись на мемы. Прежде всего сравнение себя с остальными тренерами АПЛ.
«Вы знаете, какой счёт? 3:0. Знаете, что это значит? Счёт 3:0. Но также три – это количество титулов Премьер-лиги, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов Премьер-лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три – мои, два – их. Имейте уважение. Уважение. Уважение. Уважение…» – сказал Моуринью, после чего закончил пресс-конференцию и ушёл.
Победа в финале Лиги Европы над «Аяксом»
Дебютный сезон в «Манчестер Юнайтед» Моуринью завершил с тремя трофеями. После Суперкубка Англии и Кубка лиги португалец выиграл с командой Лигу Европы. В плей-офф по пути к финалу манкунианцы выбили «Сент-Этьен», наш «Ростов» (не забыли, как Жозе провоцировал Тимофея Калачёва?), «Андерлехт» и «Сельту». В решающей игре на «Френдс Арене» в Стокгольме «Манчестер Юнайтед» убрал «Аякс» Петера Боша – 2:0. В первом тайме забил Поль Погба, во втором — Генрих Мхитарян. Моуринью продолжил свою на тот момент 100-процентную победную серию в финалах еврокубков.
Победа над «Ювентусом» и жест в адрес болельщиков
Один из самых запоминающихся матчей «МЮ» Моуринью в Лиге чемпионов состоялся в 4-м туре группового этапа сезона-2018/2019. Двумя неделями ранее итальянцы выиграли на «Олд Траффорд» (1:0). В Турине хозяева тоже повели на 65-й минуте после гола Криштиану Роналду. В случае поражения у «Манчестер Юнайтед» оставалось бы всего четыре очка. Но в концовке сработала магия Особенного: манкунианцы победили со счётом 2:1 благодаря голу Хуана Маты и автоголу Леонардо Бонуччи. Фанаты «Ювентуса» оскорбляли Моуринью, а он показал им в ответ три пальца (количество завоёванных трофеев с «Интером») и продемонстрировал ещё один саркастический жест – приложил руку к ушам.
Потрясающая волевая победа над «Манчестер Сити»
В апреле 2018 года Моуринью одержал едва ли не самую яркую свою победу в «МЮ», переиграв будущего обладателя золота «Манчестер Сити» на его поле. За шесть туров до финиша команда Хосепа Гвардиолы оторвалась на 18 очков и могла оформить чемпионство в тот день. К перерыву хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Венсана Компани и Илкая Гюндогана. Но во втором тайме «МЮ» всё перевернул с ног на голову. Поль Погба оформил дубль в течение двух минут, а затем Крис Смоллинг забил победный мяч. Потрясающая волевая победа команды Моуринью! Португалец объяснил, что говорил игрокам в перерыве: «Я привёл им пример многих матчей, по ходу которых команда уступала со счетом 0:2, а в итоге выигрывала».
Второе место с «МЮ» в чемпионате Англии
При Моуринью «Манчестер Юнайтед» выдал свой лучший результат в АПЛ за последние 10 лет. По итогам второго для португальца в Манчестере сезона-2017/2018 команда финишировала на втором месте, набрав 81 очко. В том чемпионате Англии манкунианцы победили в 25 матчах, а уступили — в семи. Правда, отстали от чемпиона «Манчестер Сити» на 19 очков. После ухода из английского клуба Жозе говорил о достигнутом результате:
«Считаю, что второе место с «МЮ» в Премьер-лиге – одно из лучших достижений в моей карьере. Вы скажете: «Этот парень сумасшедший! Он завоевал 25 трофеев и говорит про второе место». Но я не изменю своего мнения, потому что люди не знают, что происходило за кулисами».
Стычка, в которой Моуринью облили молоком и ударили бутылкой
В декабря 2017 года после матча «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити» (1:2) на «Олд Траффорд» случился громкий конфликт с участием Моуринью. После игры завязалась потасовка в подтрибунном помещении. Всё началось с того, что тренеру не понравилось шумное празднование соперника в раздевалке. Он попросил проявить уважение. Потом Жозе вступил в перепалку на португальском языке с голкипером «горожан» Эдерсоном, а вскоре вмешались и остальные. В результате Моуринью облили молоком и ударили по голове пластиковой бутылкой. А Микелю Артете – тогдашнему ассистенту Хосепа Гвардиолы – разбили бровь. Стычку остановили только сотрудники службы безопасности стадиона.
Разгром со счётом 0:4 в первом матче с «Челси»
В октябре 2016 года Моуринью впервые вернулся на «Стэмфорд Бридж» после ухода из «Челси» в декабре 2015-го. Встреча со своей бывшей командой в 9-м туре АПЛ превратилась в два часа сплошных неприятностей для Моуринью. «МЮ» пропустил уже на первой минуте от Педро, а затем Гари Кэхилл, Эден Азар и Н’Голо Канте своими голами довели дело до разгрома – 4:0. После крупного поражения Моуринью что-то прошептал на ухо возглавлявшему «Челси» Антонио Конте. Судя по всему, был недоволен тем, как итальянец праздновал победу. Потом два тренера ещё долго поливали друг друга на пресс-конференциях.
Завоевание Суперкубка Англии в первом матче с «МЮ»
Моуринью выиграл трофей в своём первом же матче с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы победили «Лестер» в Суперкубке Англии на «Уэмбли» – 2:1. В дебютной игре португальца в основе «МЮ» вышли Давид де Хеа, Антонио Валенсия, Эрик Бейи, Дейли Блинд, Люк Шоу, Майкл Кэррик, Маруан Феллайни, Джесси Лингард, Антони Марсьяль, Уэйн Руни и Златан Ибрагимович. В первом тайме счёт открыл Лингард, в начале второго нападающий «Лестера» Джейми Варди забил ответный гол, но за 10 минут до конца Ибрагимович принёс победу «МЮ». Всё начиналось как в сказке!
Монолог Моуринью на 12 минут про футбольное наследие
В марте 2018-го Моуринью дал яркую пресс-конференцию перед матчем Кубка Англии с «Брайтоном». На встрече с журналистами португалец выдал вошедший в историю монолог на 12 минут, в котором рассуждал о себе, своих врагах и футбольном наследии. В частности, он сказал:
«За семь лет с четырьмя разными тренерами «Юнайтед» однажды вообще не попал в Европу, дважды вылетел на стадии группового этапа, а лучший результат – попадание в четвертьфинал. Вот такое наследие… Когда я принял «Реал», помните, сколько игроков из того состава играли в четвертьфиналах Лиги чемпионов? Хаби Алонсо с «Ливерпулем», Икер Касильяс с «Реалом» и Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед». Все остальные — мимо, вот что такое футбольное наследие.
Это реальная статистика. Вот ещё: за последние семь лет «Манчестер Сити» ни разу не занимал в чемпионате место ниже четвёртого. За последние семь лет «Сити» дважды стал чемпионом, можно сказать, трижды, так как это вопрос нескольких недель. Дважды они занимали второе место. Вот это наследие. Ещё о наследии? Николас Отаменди, Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, это инвестиции последних лет, не пары сезонов. Знаете, сколько игроков «Юнайтед» покинули клуб в прошлом сезоне. Где они играют, как играют, если вообще играют? Это футбольное наследие, и, когда я однажды покину «Юнайтед», следующий тренер будет работать с Лукаку, Матичем и, конечно, с Давидом де Хеа».
Конфликт Жозе Моуринью с Полем Погба
Моуринью конфликтовал в «Манчестер Юнайтед» с целой группой игроков, но главной историей стали его тяжёлые взаимоотношения с Погба. Проблемы появились ещё в сентябре 2017 года, когда Поль залечивал травму подколенного сухожилия. Француз рассказывал:
«Наши разногласия начались, когда я получил травму. Мне пришлось поехать в Майами на реабилитацию. Журналисты сфотографировали меня с женой. Жозе отправил фото [агенту] Мино Райоле – мне это очень не понравилось. Он сказал, что они тренируются и работают, а я развлекаюсь. Меня это задело, я ответил ему: «Жозе, ты серьёзно? Я травмирован, я тренируюсь здесь по три раза в день. Ты за кого меня принимаешь?» Я впервые столкнулся с проблемами с тренером».
Отношения между Моуринью и Погба становились всё холоднее и холоднее. Португалец был недоволен игрой француза и его отношением к дисциплине, критиковал игрока. В конце концов, незадолго до своей отставки Жозе лишил Поля звания вице-капитана, когда тот дал понять, что хочет уйти.
Поражение в плей-офф Лиги чемпионов от «Севильи»
Первая Лига чемпионов для «Манчестер Юнайтед» Моуринью завершилась в первом же раунде плей-офф. Сначала манкунианцы выиграли группу с «Базелем», ЦСКА и «Бенфикой», одержав пять побед в шести турах. В 1/8 финала команда португальца попала на «Севилью», которая была «МЮ» вполне по зубам. Но открывавший противостояние матч в Испании завершился вничью 0:0, а в ответном на «Олд Траффорд» хозяева неожиданно проиграли – 1:2. Два гола Виссама Бен-Йеддера во втором тайме в течение четырёх минут отправили манкунианцев в нокаут. «Манчестер Юнайтед» хватило только на гол Ромелу Лукаку. После той неудачи уже появились желающие избавиться от Моуринью – в соцсетях родился хештег Joseout.
Победа в финале Кубка лиги над «Саутгемптоном»
В своём первом сезоне в «Манчестер Юнайтед» Моуринью выиграл три трофея – вторым после Суперкубка Англии стал Кубок лиги, который манкунианцы завоевали в феврале 2017-го. В результативном финале на «Уэмбли» команда португальца победила «Саутгемптон» – 3:2. К концу первого тайма «МЮ» вёл с преимуществом в два мяча после голов Златана Ибрагимовича и Джесси Лингарда. Но затем в течение фактически трёх минут манкунианцы пропустили дважды – дубль оформил Маноло Габбьядини. Только на 87-й минуте «МЮ» дожал соперника. Автором победного гола снова стал Ибрагимович.
Поражение в финале Кубка Англии от «Челси»
Одно из самых обидных поражений Моуринью в «Манчестер Юнайтед» случилось в конце второго сезона работы португальского тренера. В финале Кубка Англии на «Уэмбли» манкунианцы были биты его бывшей командой – «Челси» (0:1). Этот трофей Жозе однажды брал с лондонцами, а вот с «МЮ» не получилось. Исход встречи решил пенальти, назначенный в середине первого тайма. 11-метровый реализовал Эден Азар. После матча Моуринью заявил, что «Челси» не заслуживал победы, так как «Манчестер Юнайтед» был лучше. Его отношения с фанатами «синих» испортились: в ответ на хейт Жозе показывал им три пальца (столько чемпионских титулов он выиграл с «Челси»).
Поражение от «Ливерпуля», после которого случилась отставка
Последний матч Моуринью в «Манчестер Юнайтед» тоже памятный. В декабре 2018 года в 17-м туре АПЛ его команда проиграла на «Энфилде» лидеру «Ливерпулю» со счётом 1:3. Если на гол Садио Мане манкунианцы сумели ответить мячом Джесси Лингарда, то дубль Шердана Шакири стал приговором для Особенного. К тому времени у Жозе, по слухам, испортились отношения с 90% игроков «МЮ», и сам он был готов к уходу. На момент отставки португальца «Манчестер Юнайтед» занимал лишь шестое место в АПЛ и отставал на 11 очков от зоны Лиги чемпионов.