Культовые моменты карьеры Моуринью в «МЮ». Какой вы запомнили больше других?

В 3-м туре Лиги Европы главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью встретится со своей бывшей командой – «Манчестер Юнайтед». Особенный возглавлял манкунианцев с июля 2016-го по декабрь 2018-го. Несмотря на то что португалец проработал в этом английском клубе чуть больше двух лет, запомнилось многое.

А что вы вспоминаете первым делом из периода Моуринью в «МЮ»? Принимайте участие в голосовании и пишите в комментариях. В нашем рейтинге все главные события – матчи, конфликты и яркие цитаты португальского тренера в Манчестере.

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