Историю в ЛЧ пишет французский середняк! На этот раз остановили «Байер»!

«Брест» – одна из главных сенсаций старта новой Лиги чемпионов. Не самый сильный французский клуб в прошлом сезоне попал в ЛЧ, а теперь творит в ней историю. «Брест» обыграл «Штурм» (2:1) и «Ред Булл Зальцбург» (4:0) и вышел в лидеры. Но и «Байер» разобрался с «Фейеноордом» (4:0) и «Миланом» (1:0). В очной встрече французский и немецкий клубы бились за важнейшие три очка.

Начало матча выдалось не самым ярким. У «Байера» не получались атаки: позиционное нападение не работало, также «Брест» не оставлял свободные зоны для быстрых выпадов. Но и хозяева не радовали болельщиков изобилием моментов. Очень нервно прошла первая четверть часа.

А затем «Байер» получил свой первый шанс. Йонас Хофман покатил на Флориана Вирца, а атакующий полузащитник леверкузенцев с линии штрафной пробил по воротам Марко Бизота. Никакого офсайда не было, хотя сначала показалось, что защита «поймала» немца в ловушку. 1:0 – отличная реализация от «Байера».

Но после гола леверкузенцы снова замолчали. «Брест» ошибся один раз, а больше не собирался делать этого. Оба клуба обменивались подходами, но французы уверенно встречали соперников на своей половине. А «Байер» немного потерял концентрацию ближе к концовке тайма. И поплатился за это. На 39-й минуте «Брест» забил потрясающий гол: Махди Камара с левого фланга забросил мяч в штрафную, а Пьерр Лис-Мелу в касание пробил в угол ворот «Байера». И как попал! Бильярдный по точности удар, который сравнял счёт. Лис-Мелу – претендент на лучший гол тура в Лиге чемпионов.

«Брест» — «Байер» Фото: Franco Arland/Getty Images

«Байер» и «Брест» обменялись забитыми мячами при не самой яркой игре. На второй тайм была надежда, что он окажется веселее. Но получилась тяжёлая игра. «Брест» классно связал «Байер», не позволяя сопернику чувствовать себя комфортно. Леверкузенцы в нынешнем сезоне сбавили обороты, что отлично показала и прошедшая встреча. В прошлом году «Байер» катком бы проехался по «Бресту». А что сейчас? Немецкий клуб часто попадал в ситуацию, когда смотрел за комбинациями хозяев в позиционной обороне.

Дважды судья Иван Кружляк оказывался в центре внимания. Сначала мяч попал в руку защитнику «Бреста» в собственной штрафной – арбитр после консультации с VAR нарушение не зафиксировал. А в конце матча Сумайла Кулибали подкатился под полузащитника «Байера» Хофмана. И снова Кружляк пообщался с видеоассистентами и принял решение в пользу «Бреста».

Семь добавленных минут не помогли ни одной из команд. На финише команды устроили рубку и не щадили себя. Активнее (традиционно для концовок) действовали леверкузенцы, но к забитому мячу это не привело. «Брест» и «Байер» потеряли свои первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Хотя для французов это отличный результат: они стали чуть ближе к историческому выходу в плей-офф. Как минимум, «Брест» обязан входить в топ-24. По «Байеру» же нет сомнений, что он – один из претендентов на восьмёрку лучших. Хотя впереди команду Хаби Алонсо ждёт выезд на «Энфилд» к «Ливерпулю». А «Брест» отправится в Чехию к «Спарте».