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Главные игры выходных, 26-27 октября: Реал — Барселона, Атланта Юнайтед — Интер Майами, Арсенал — Ливерпуль

«Класико», Месси vs Миранчук и «огонь» в АПЛ. Этот футбольный уикенд будет топовым!
Никита Паглазов
Главные игры выходных: 26-27 октября
Аудио-версия:
Комментарии
А Слуцкий может выиграть золото чемпионата Китая!

Ух какие крутые выходные нас ждут! В Европе, МЛС и Китае ожидаются важнейшие игры. В некоторых из них участие примут россияне. Возможно, впереди – самый классный уикенд первой половины сезона. Мы отобрали лучшие встречи и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 26-27 октября
«Реал» Мадрид — «Барселона»
Фото: Getty Images
1 место

«Реал» Мадрид — «Барселона»: суббота, 26 октября, 22:00 мск

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» догонит в таблице «Барсу»?

Нас ждёт первая встреча мадридского «Реала» и «Барселоны» в новом сезоне. Каталонцы занимают первое место в Примере, а команда Карло Анчелотти отстаёт на три очка. Клубам предстоит стратегически важная битва. Либо «Барса» создаст комфортный задел, либо мадридцы догонят каталонцев. На данную секунду «Барселона» показывает классный футбол. Но в пользу «Реала» играет фактор домашнего поля. Очень крутая и интригующая встреча!

«Арсенал» — «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
2 место

«Арсенал» — «Ливерпуль»: воскресенье, 27 октября, 19:30 мск

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» остановит лидирующий «Ливерпуль»?

Один из самых важных и крутых матчей выходных состоится в Лондоне. Лидер АПЛ – «Ливерпуль» – едет в гости к «Арсеналу». Из-за игровых и кадровых проблем команда Микеля Артеты идёт всего лишь на третьем месте. Но в случае победы приблизится к «Ливерпулю» на расстояние одного очка. Последний матч команд в Лондоне завершился победой «Арсенала» – 3:1. Но теперь ему не помогут несколько лидеров (Сака, Салиба, Эдегор). Получится остановить «Ливерпуль» без звёзд?

«Интер» — «Ювентус»
Фото: Getty Images
3 место

«Интер» — «Ювентус»: воскресенье, 27 октября, 20:00 мск

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух претендентов на скудетто

«Интер» и «Ювентус» – два главных фаворита в борьбе за золото Серии А. Но на старте сезона оба гранда испытывают игровые проблемы. Пока что их в таблице опережает «Наполи». После очной встречи одна из команд решит две задачи: продолжит напрягать неаполитанцев, а также «насолит» прямому конкуренту. «Юве» – единственный клуб чемпионата Италии, который ещё не проигрывал в нынешнем сезоне. «Интер» испортит статистику туринцам?

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»
Фото: Getty Images
4 место

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: суббота, 26 октября, 3:30 мск

США — Major League Soccer . 1/8 финала
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук удивит команду Месси?

«Атланта Юнайтед» всё-таки вышла в плей-офф МЛС. И в первом раунде ей предстоят матчи с чемпионом регулярного сезона – «Интер Майами». Мы увидим битву между Лионелем Месси и Алексеем Миранчуком. Первая встреча состоится в Майами. «Атланте» важно добыть максимально положительный результат в гостях. Тогда появляется шанс на сенсацию и проход дальше. Ждём голевых действий от Миранчука?

«Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити»
Фото: Getty Images/«Шэньчжэнь Пэн Сити»
5 место

«Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити»: воскресенье, 27 октября, 10:30 мск

Китай — Суперлига . 29-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Шэньчжэнь Пэн Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Слуцкого станет чемпионом Китая в предпоследнем туре?

«Шанхай Шэньхуа» в двух шагах от золота. Команде нужно просто выиграть в двух турах подряд – тогда Леонид Слуцкий станет чемпионом Китая. Однако в случае осечки главного конкурента – «Шанхай Порт» – «Шэньхуа» могут взять титул уже после ближайшего матча. Победа над «Шэньчжэнь Пэн Сити» нужна при любых раскладах.

«Марсель» — «ПСЖ»
Фото: Getty Images
6 место

«Марсель» — «ПСЖ»: воскресенье, 27 октября, 22:45 мск

Франция — Лига 1 . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: самое «жаркое» дерби Франции

Встречи «Марселя» и «ПСЖ» – всегда весело. Это главная французская вывеска, которая дарит эмоции. А теперь интриги добавляет тот факт, что оба клуба бьются за золото. «ПСЖ» – лидер, но «Марсель» отстаёт всего на три очка. Провансальцы не побеждали парижан в Лиге 1 с 2020-го. Прервут неудачную серию?

«Ницца» — «Монако»
Фото: Getty Images
7 место

«Ницца» — «Монако»: воскресенье, 27 октября, 19:00 мск

Франция — Лига 1 . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ницца
Ницца
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» вернётся на чистое первое место в Лиге 1?

«Монако» лидирует в Лиге 1 вместе с «ПСЖ»: после восьми туров у обеих команд набрано по 20 очков. Если парижане оступятся во встрече с «Марселем», то монегаски могут выйти на чистое первое место. Для этого нужно обыграть в гостях «Ниццу». Непростой соперник, но не такой мощный, как пару лет назад. Александр Головин идёт за первым золотом чемпионата Франции!

«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»
Фото: Getty Images
8 место

«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»: воскресенье, 27 октября, 17:00 мск

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто исправится за неудачи в прошлых матчах?

«Челси» не побеждает в АПЛ уже два тура подряд, «Ньюкасл» – четыре. Но у обеих команд стоит задача попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Нужна стабильность в наборе очков. Тем интереснее, какая из команд приблизится к нужной цели. «Челси» – фаворит, но «Ньюкасл» способен удивить.

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»
Фото: Getty Images
9 место

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 27 октября, 17:00 мск

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух кризисных клубов АПЛ

«Вест Хэм» планировал бороться за высокие места в нынешнем сезоне АПЛ. Однако вложения в состав не оправдываются: лондонцы идут на 15-й строчке после восьми туров. Но и «МЮ» занимает лишь 12-ю строчку. Обе команды в кризисе. Как из него выбираться? Решать игровые проблемы и вставать на победный путь. И начать можно со следующего тура. Шансы на победу есть у обеих команд. Всё решат детали.

«Болонья» — «Милан»
Фото: Getty Images
10 место

«Болонья» — «Милан»: суббота, 26 октября, 19:00 мск

Италия — Серия А . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Болонья
Болонья
Перенесён
Милан
Милан

Интрига: «Милан» продолжит подъём в таблице?

«Милан» начал побеждать. В прошлом туре Серии А команда разобралась с «Удинезе» (1:0), а затем обыграла «Брюгге» (3:1) в Лиге чемпионов. Теперь миланцам предстоит сложный выезд к «Болонье». В случае победы есть шанс ещё ближе подобраться к топ-3. А «Болонья» имеет возможность наконец-то прервать серию из ничьих.

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