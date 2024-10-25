«Класико», Месси vs Миранчук и «огонь» в АПЛ. Этот футбольный уикенд будет топовым!

Ух какие крутые выходные нас ждут! В Европе, МЛС и Китае ожидаются важнейшие игры. В некоторых из них участие примут россияне. Возможно, впереди – самый классный уикенд первой половины сезона. Мы отобрали лучшие встречи и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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