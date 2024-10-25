«Класико», Месси vs Миранчук и «огонь» в АПЛ. Этот футбольный уикенд будет топовым!

Ух какие крутые выходные нас ждут! В Европе, МЛС и Китае ожидаются важнейшие игры. В некоторых из них участие примут россияне. Возможно, впереди – самый классный уикенд первой половины сезона. Мы отобрали лучшие встречи и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Реал» Мадрид — «Барселона»: суббота, 26 октября, 22:00 мск
Интрига: «Реал» догонит в таблице «Барсу»?
Нас ждёт первая встреча мадридского «Реала» и «Барселоны» в новом сезоне. Каталонцы занимают первое место в Примере, а команда Карло Анчелотти отстаёт на три очка. Клубам предстоит стратегически важная битва. Либо «Барса» создаст комфортный задел, либо мадридцы догонят каталонцев. На данную секунду «Барселона» показывает классный футбол. Но в пользу «Реала» играет фактор домашнего поля. Очень крутая и интригующая встреча!
«Арсенал» — «Ливерпуль»: воскресенье, 27 октября, 19:30 мск
Интрига: «Арсенал» остановит лидирующий «Ливерпуль»?
Один из самых важных и крутых матчей выходных состоится в Лондоне. Лидер АПЛ – «Ливерпуль» – едет в гости к «Арсеналу». Из-за игровых и кадровых проблем команда Микеля Артеты идёт всего лишь на третьем месте. Но в случае победы приблизится к «Ливерпулю» на расстояние одного очка. Последний матч команд в Лондоне завершился победой «Арсенала» – 3:1. Но теперь ему не помогут несколько лидеров (Сака, Салиба, Эдегор). Получится остановить «Ливерпуль» без звёзд?
«Интер» — «Ювентус»: воскресенье, 27 октября, 20:00 мск
Интрига: битва двух претендентов на скудетто
«Интер» и «Ювентус» – два главных фаворита в борьбе за золото Серии А. Но на старте сезона оба гранда испытывают игровые проблемы. Пока что их в таблице опережает «Наполи». После очной встречи одна из команд решит две задачи: продолжит напрягать неаполитанцев, а также «насолит» прямому конкуренту. «Юве» – единственный клуб чемпионата Италии, который ещё не проигрывал в нынешнем сезоне. «Интер» испортит статистику туринцам?
«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: суббота, 26 октября, 3:30 мск
Интрига: Миранчук удивит команду Месси?
«Атланта Юнайтед» всё-таки вышла в плей-офф МЛС. И в первом раунде ей предстоят матчи с чемпионом регулярного сезона – «Интер Майами». Мы увидим битву между Лионелем Месси и Алексеем Миранчуком. Первая встреча состоится в Майами. «Атланте» важно добыть максимально положительный результат в гостях. Тогда появляется шанс на сенсацию и проход дальше. Ждём голевых действий от Миранчука?
«Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити»: воскресенье, 27 октября, 10:30 мск
Интрига: команда Слуцкого станет чемпионом Китая в предпоследнем туре?
«Шанхай Шэньхуа» в двух шагах от золота. Команде нужно просто выиграть в двух турах подряд – тогда Леонид Слуцкий станет чемпионом Китая. Однако в случае осечки главного конкурента – «Шанхай Порт» – «Шэньхуа» могут взять титул уже после ближайшего матча. Победа над «Шэньчжэнь Пэн Сити» нужна при любых раскладах.
«Марсель» — «ПСЖ»: воскресенье, 27 октября, 22:45 мск
Интрига: самое «жаркое» дерби Франции
Встречи «Марселя» и «ПСЖ» – всегда весело. Это главная французская вывеска, которая дарит эмоции. А теперь интриги добавляет тот факт, что оба клуба бьются за золото. «ПСЖ» – лидер, но «Марсель» отстаёт всего на три очка. Провансальцы не побеждали парижан в Лиге 1 с 2020-го. Прервут неудачную серию?
«Ницца» — «Монако»: воскресенье, 27 октября, 19:00 мск
Интрига: «Монако» вернётся на чистое первое место в Лиге 1?
«Монако» лидирует в Лиге 1 вместе с «ПСЖ»: после восьми туров у обеих команд набрано по 20 очков. Если парижане оступятся во встрече с «Марселем», то монегаски могут выйти на чистое первое место. Для этого нужно обыграть в гостях «Ниццу». Непростой соперник, но не такой мощный, как пару лет назад. Александр Головин идёт за первым золотом чемпионата Франции!
«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»: воскресенье, 27 октября, 17:00 мск
Интрига: кто исправится за неудачи в прошлых матчах?
«Челси» не побеждает в АПЛ уже два тура подряд, «Ньюкасл» – четыре. Но у обеих команд стоит задача попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Нужна стабильность в наборе очков. Тем интереснее, какая из команд приблизится к нужной цели. «Челси» – фаворит, но «Ньюкасл» способен удивить.
«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 27 октября, 17:00 мск
Интрига: встреча двух кризисных клубов АПЛ
«Вест Хэм» планировал бороться за высокие места в нынешнем сезоне АПЛ. Однако вложения в состав не оправдываются: лондонцы идут на 15-й строчке после восьми туров. Но и «МЮ» занимает лишь 12-ю строчку. Обе команды в кризисе. Как из него выбираться? Решать игровые проблемы и вставать на победный путь. И начать можно со следующего тура. Шансы на победу есть у обеих команд. Всё решат детали.
«Болонья» — «Милан»: суббота, 26 октября, 19:00 мск
Интрига: «Милан» продолжит подъём в таблице?
«Милан» начал побеждать. В прошлом туре Серии А команда разобралась с «Удинезе» (1:0), а затем обыграла «Брюгге» (3:1) в Лиге чемпионов. Теперь миланцам предстоит сложный выезд к «Болонье». В случае победы есть шанс ещё ближе подобраться к топ-3. А «Болонья» имеет возможность наконец-то прервать серию из ничьих.