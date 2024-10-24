«Он захотел стать футболистом на базе в Раменском». В Европе блистает юный Антонин Кински

«Славия» приехала в гости к «Атлетику» из Бильбао на очередной матч в Лиге Европы. В составе чешского клуба играет вратарь Антонин Кински. Конечно, не тот, что в своё время выступал в России за подмосковный «Сатурн». Но этот Кински — сын того самого Кински.

По всей видимости, Антонин решил стать вратарём, когда его отец играл в России. Тот выступал за «Сатурн» в период с 2004 по 2011 год. «Мне кажется, он захотел стать футболистом, когда начал ездить со мной на базу в Раменское, — вспоминал Кински-старший. — Сын уже тогда играл в воротах. Он тоже очень работоспособный, тоже любит тренироваться».

Антонин Кински-старший в составе «Сатурна» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сын начал карьеру в пражской «Дукле». Любопытно, что там он тренировался под руководством отца. Кински-старший персонально работал с сыном и делал это бесплатно. По словам бывшего футболиста «Сатурна», в Чехии мало клубов, которые готовы платить тренерам вратарей хорошие деньги. А за маленькую сумму никто работать не хочет.

«Только топ-команды могут позволить себе нанять тренеров вратарей на каждый возраст. Я же беру себе несколько ребят и специально с ними занимаюсь. Никто не против такой бесплатной помощи», — говорил несколько лет назад Кински.

С 11 лет у нынешнего вратаря «Славии» появился личный тренер по физической подготовке и диетолог. Кински на тренировках периодически действовал на позиции флангового защитника для того, чтобы улучшить игру ногами. Бывший тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик утверждал, что у вратаря были предложения от «МЮ» и «Ливерпуля», однако Кински-старший хотел, чтобы сын работал под его присмотром.

главный тренер «Славии» Йиндржих Трпишовски и Антонин Кински-младший Фото: ФК «Славия»

В 2021 году Антонин оказался в «Славии», после чего несколько раз уходил в аренду. Отыграл два сезона в клубе второй чешской лиги «Вишков», а потом перебрался в «Пардубице». За это время Кински провёл всего один матч в составе «Славии» — в сезоне-2021/2022 занял место в воротах в кубковой игре.

Сейчас Кински регулярно выходит в стартовом составе, но этому способствовал травма основного вратаря Индржиха Станека. Футболист сборной Чехии повредил плечо и выбыл из строя до конца 2024 года. «Конечно, я оказался в основе «Славии» благодаря стечению обстоятельств, — считает Антонин. — Рад, что регулярно играю, хотя сочувствую Индржиху. Случилось то, что случилось. Посмотрим, как всё сложится в дальнейшем. Что будет, когда Станек вернётся в строй? Сейчас я об этом не думаю. Полностью сосредоточен на своей игре».

Антонин Кински Фото: ФК «Славия»

Надо сказать, что Кински сполна воспользовался своим шансом. 17 матчей во всех турнирах, восемь пропущенных мячей, 10 «сухарей» — очень приличная статистика для 21-летнего голкипера. Он поиграл в квалификации Лиги чемпионов, но команда не попала в основной этап. Теперь рубится в Лиге Европы.

«Отличное начало сезона, лучше и быть не могло, — говорил Кински в августе. — Конечно, не обошлось без минусов, но мы разберём все нюансы. Чувствую, что сделал большой шаг вперёд. С другой стороны, я не удивлён и не напуган. Да, когда-то я играл во втором дивизионе, но всегда знал, чего хочу достичь».

Конечно, чешские журналисты не могли не спросить вратаря о его отношениях с отцом.

«Раньше мне было неприятно слышать критику от отца. К примеру, в 14 лет я вообще не хотел с ним разговаривать по этому поводу. Теперь всё в порядке, мне интересно его мнение. Он смотрит матчи с моим участием. Не так много людей, с кем я мог бы обсудить какие-то вратарские нюансы. Естественно, отец входит в их число.

Папа уехал за границу, провёл в России семь лет на приличном уровне, стал одним из лучших вратарей местного чемпионата, иногда выходил на поле в статусе капитана. А ещё он ездил на крупные турниры в составе сборной Чехии. Папа — пример для подражания. Если получится достичь его уровня, то он испытает гордость, а я буду очень счастлив».

Кински-старший неоднократно говорил, что сын талантливее его самого.

Антонин Кински бывший вратарь «Сатурна» «Я в его возрасте не был таким работящим. Он знает, чего хочет добиться. Сын постоянно приносит видео с тренировок, и мы обсуждаем определённую технику. Мне кажется, что стремление зачастую важнее, чем талант».

В октябре Кински-младшего пригласили в сборную Чехии на матчи Лиги наций. Правда, он так и не вышел на поле. «Папа сказал мне, что следует считать матчи, а не вызовы. Но попадание в сборную — то, ради чего работает каждый футболист. С нетерпением жду, что будет дальше. По правде говоря, ещё не свыкся с тем, что приходится играть каждые три-четыре дня».

Вот какую оценку вратарю дал чешский портал Medium.cz: «Кински прежде всего выделяется отличной игрой ногами. Эта особенность может стать для него пропуском в ведущие лиги Европы. Правша, который может эффективно работать и левой ногой. Антонин способен конструктивно думать, у него есть способность предугадывать намерения соперника. Всё это позволяет ему выбирать оптимальную позицию в ключевые моменты. Конечно, Кински не обходится без ошибок, но они не ставят под сомнение его талант».