Настоящая «Барса» вернулась! Сокрушили «Баварию» с хет-триком капитана!

Огненный матч «Барселоны» с «Баварией», вы не пропустили? Каталонцы взяли первый реванш у Мюнхена за шесть последних поражений с общим счётом 4:22. Команда Ханс-Дитера Флика набрала уже шесть очков, а немцы остались с тремя.

«Барселона» и «Бавария» сразу же бросились друг на друга с открытым забралом. Разведка – боем! Обороны у соперников были максимально высокими, а плотность такая, что, казалось, игроки обеих команд могут выстроиться в одну линию по всей ширине поля и взяться за руки. Но шутки шутками, а в при таком футболе голевой момент был делом первого-второго заброса за спины. Разумеется, и каталонцы, и немцы пытались воспользоваться рискованной тактикой оппонента. «Барселона» забила на первой минуте! Хозяева разбили прессинг «Баварии» за счёт того, что Левандовски зацепился за непростой мяч, а Фермин ловко развернулся и выпилил проникающую передачу на Рафинью. Капитан-бразилец «Барсы» избежал офсайда из-за позиции Киммиха и мастерски реализовал выход один на один, уйдя от Нойера.

Пропустив быстрый гол, «Бавария» забрала мяч и территорию. Как же здорово при владении команда Венсана Компани использовала длинные переводы с одного фланга/полуфланга на другой. Этим отработанным приёмом немцы раздёргивали оборону «Барселоны». Уже на 10-й минуте Кейн забил ударом головой, однако чуть-чуть поспешил и забрался в офсайд. Его гол отменили. Тем не менее вскоре центрфорвард сборной Англии сравнял счёт. Ещё одна атака с резким переводом мяча завершилась тем, что Кунде не успел заблокировать кросс Гнабри, а Мартинес не помешал Кейну отправить мяч в сетку.

В тот отрезок матча складывалось впечатление, что игру ведёт «Бавария». Команда Компани была смелее на мяче и агрессивнее – в прессинге. Но «Барса» успешно избавлялась от кошмаров прошлого – била по слабым местам в обороне соперника. На 36-й минуте прошёл очередной заброс за спину защитнику, на сей раз – Ким Мин Джэ. Фермин, вернувшийся после травмы, как будто подтолкнул корейца, тем не менее судьи не посчитали его движение рукой фолом. Затем хавбек проткнул мяч, на который выбегал Нойер. Получился пас на подкараулившего добычу охотника Левандовского. Поляк поразил пустые ворота и, конечно, не стал праздновать гол из уважения к своему бывшему клубу.

Как же захватывал футбол на Монтжуике! «Бавария» поддавливала, а иногда и давила довольно сильно, но забивала в первом тайме уже только команда Флика. Перед перерывом чудесный длинный перевод от молодого Касадо развернул и голевой контрвыпад «Барселоны». Дальше всё решило индивидуальное мастерство Рафиньи. Бразилец сблизился с Геррейру и пробил из-под страховавшего партнёра Юпамекано. Отчаянный прыжок не помог Нойеру нейтрализовать обводящий удар – вышел красивейший гол вместо сейва.

Начало второго тайма обещало, что будет так же весело, как и до перерыва. Нойер своей игрой ногами не впервые в этом матче заставил болельщика «Баварии» хвататься за сердце – едва не подарил гол каталонцам. Затем команда Компани разогналась и набежавшей волной попробовала выбросить «Барсу» за борт. Но не тут-то было! Сине-гранатовые уничтожали немцев их же оружием. Шикарный перевод от не слишком яркого до того Ямаля на Рафинью завершился тем, что бразилец сотворил хет-трик. Сыграл Рафинья действительно, как подобает капитану «Барсы». Гениальная обработка мяча грудью, рывок к штрафной, несмотря на противодействие со стороны двух защитников, и безупречный удар в дальний нижний угол.

Компани не выбрасывал белый флаг – на исходе часа матча сделал четверную замену. На поле фактически одновременно появились Зане, Мусиала, Горецка и Коман. Бельгийский тренер поменял всю группу атаки, за исключением Кейна, хотя стоило бы, исходя из происходящего, убрать весь квартет защитников. Пусть футбол «Баварии» для кого-то наивный с точки зрения действий в обороне в топ-матчах, игроки этой линии не должны были совершать некоторые ошибки.

Того эффекта, на который рассчитывал Компани, «Бавария» не получила. Позиционные атаки немцев заканчивались чем угодно, но только не ударами в створ ворот. «Барселона» качественно защищалась, и это что-то новое для неё в матчах с Мюнхеном. Более того, Левандовски мог оформить дубль в ворота главной команды своей карьеры. Убойный момент создал для центрфорварда Ямаль. Однако Ламин доиграл с двумя пасами под удар вместо трёх, потому что поляк не попал по мячу во вратарской.

В итоге получилась крупная победа «Барсы». Не совсем по игре (статистика ударов – 12:11, в створ – 4:3), но невероятно важная для строительства команды Фликом. Выходит, экс-тренер «Баварии» переиграл своего молодого бельгийского оппонента в деталях. Отдельный респект Флику за то, как он подготовил Рафинью.