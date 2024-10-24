Идеальный результат «Ливерпуля» в ЛЧ

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, а в ЛЧ обыграл «Милан» и «Болонью». Очередным пострадавшим должен был стать «Лейпциг». Да, он хорош в Бундеслиге и делит первое место с «Баварией», тем не менее уступил «Атлетико» и «Ювентусу». Слабее ли мерсисайдцы кого-то из этой пары? Точно нет. Фаворит действительно взял своё. Тем не менее было сложно.

Англичане сильно наседали на немцев. Забавно, что при этом острее выглядел «Лейпциг». Шешко не воспользовался ошибкой Келлехера и промазал по практически пустым воротам, вратаря не пробил Айдара, из убойной позиции промазал Симмонс, из офсайда забил Опенда.

Ну а «Ливерпуль» на то и фаворит, чтобы пользоваться шансами. Чуть ли не сразу же после отмены гола Опенда отличился Нуньес. Цимикас обыгрался с Гакпо, забежал в штрафную между двумя соперниками и тоненько подал на Салаха, который перевисел Люкеба и головой пробил в дальний угол. Дарвин не стал ждать и добил мяч ногой в прыжке.

Дарвин Нуньес празднует гол «Лейпцигу» Фото: Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images

Далее «Лейпциг» «поплыл». Повезло, что британцы не включили инстинкт убийц: Вермерен заблокировал «пушку» Трента, Гулачи вытащил опасный удар ван Дейка, Нуньес напоролся на ногу Орбана и не дождался пенальти — арбитр Шерер нарушения не углядел.

Венгерский вратарь и дальше тащил. А когда не мог, выручала перекладина — как в случае с выстрелом Мак Аллистера. Но и Келлехер спасал: грамотно вышел из ворот и устранил попытку Шешко, эффектно отразив «пушку» Симмонса. А Алисон точно нужен?

На 83-й минуте не выручил даже ирландец. Вернее, выручить-то выручил после плотной «пушки» Нуса, однако на добивании Опенда было не остановить. Всем, кроме бокового арбитра, который усмотрел положение «вне игры».

Гулачи и дальше летал по углам, напоминая, что когда-то он считался одним из лучших вратарей мира. Видимо, венгр среди них до сих пор. Судя по оценке статистического портала Sofascore, у Петера оценка 8,1 — лучшая среди всех за шесть сейвов. Кроме Келлехера, которому за аналогичное количество спасений насчитали 8,3. Это был матч вратарей. Оба действовали великолепно. Вот только у немцев нет игроков уровня Салаха и Нуньеса, каким бы Дарвин смешным ни был — над его реализацией смеются, а он всё равно приносит результат.

«Ливерпуль» берёт в ЛЧ максимум и явно весной сыграет в плей-офф. А вот «Лейпцигу» придётся поднапрячься, чтобы там оказаться — усилий одного Гулачи явно недостаточно.