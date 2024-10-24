Вау-гол Холанда пяткой и сенсация от «Атлетико». В ЛЧ удивляла не только «Барса». Видео

Еврокубковый марафон продолжается – сегодня у нас неожиданные проигрыши фаворитов, море засчитанных и отменённых голов, а также голливудские сюжеты.

Бывший школьный учитель забрал очки у Алонсо

«Брест» хоть и испытывает проблемы во французском чемпионате, но в Лиге чемпионов заряжается на все сто. Хозяева элитно сдержали «Байер», хотя и пропустили первыми – очередным голом отметился Флориан Вирц. Это уже 15-й гол вундеркинда в еврокубках, рекорд по евроголам до 22 лет принадлежит Холанду (23 мяча). Вполне можно побить до мая.

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В конце первого тайма «Брест» сравнял счёт, и там отличилась не менее интересная персоналия. Лис-Мелу забил красивейший гол в касание после заброса в штрафную, а ведь ещё 10 лет назад он работал учителем начальных классов и мечтать не мог об ЛЧ, играя в пятой лиге Франции.

Второй тайм почти полностью прошёл под диктовку французов, но леверкузенцы по классике обрели второе дыхание в концовке и чуть не сравняли. Ассистенты на VAR несколько минут рассматривали эпизод борьбы Кулибали с Хофманом, но посчитали, что на пенальти там не тянуло. В общем, что «Брест», что «Байер» впервые потеряли очки и не сумеют первыми выбить 24 очка в новом формате.

«Аталанта» не достучалась до Шмейхеля

Первые два тура у шотландцев вышли мегарезультативными: 5:1 со «Слованом» и позорные 1:7 – от «Боруссии». Брендану Роджерсу надоели эти качели, поэтому он отказался от атак и попытался договориться с бергамасками о ничьей. «Аталанта» проигнорировала просьбу, обстучала все штанги с перекладинами, но забить так и не смогла – Шмейхель исправился за провал в Дортмунде и вытащил семь ударов в створ.

Гол Холанда в стиле карате

Гвардиола перед матчем привычно убаюкивал соперника комплиментами, а как только прозвучал стартовый свисток, Фоден забил свой первый мяч в сезоне. Казалось, «Спарте» теперь точно не спрятаться от уничтожения, но чехи на удивление крепко стояли на ногах – пока Холанд в стиле Ибрагимовича не сломал законы логики забитым мячом. Эрлинг воспарил в штрафной и в прыжке пяткой переправил мяч в сетку.

Эрлинг Холанд в игре Фото: Copa/Getty Images

А потом пошёл голевой конвейер: Стоунз, снова Холанд и Нунес с пенальти. Хитрый Хосеп Гвардиола еле скрывал ехидную улыбку после пятого гола.

Достойный проигрыш «Янг Бойз»

Швейцарцы начали по-божески: к середине первого тайма 10 раз ударили по чужим воротам, в то время как «Интер» ни разу не осмелился пробить. Судья сделал подарок миланцам в начале второго тайма, назначив пенальти, однако вратарь «Янг Бойз» предсказал удар Арнаутовича. Дело шло к унылой ничьей, пока защита хозяев не проспала голевой прострел на Тюрама в конце. Лаутаро отблагодарил вышедшего на замену француза хлёсткой пощёчиной – но Маркус точно не в обиде.

Маркус Тюрам Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Вратарь «Янг Бойз» Давид фон Бальмос чуть не разорвал своих партнёров после пропущенного – он точно не заслужил поражения. В самом конце даже нашёл силы на двойной сейв, но от поражения это всё равно не спасло. А жаль, выглядели очень хорошо.

Рафинья готовится к «ЗМ»-2025

Игроки «Барселоны» поздравляют Рафинью Фото: Alex Caparros — UEFA/UEFA via Getty Images

«Барса» не стала мельтешить и выплеснула всю злость на мюнхенцев уже на первых секундах – Рафинья подловил «Баварию» на ошибке и открыл счёт, переиграв Нойера. Сразу же Кейн сравнял счёт, но гол отменили из-за офсайда, однако со второй попытки Гарри уравнял ситуацию, реализовав прострел от Гнабри. Если вы поймали флешбэки 2020 года, то не переживайте: не вы одни.

Только на этот раз каталонцы дождались вендетты, а главным героем стал Рафинья с хет-триком. «Барса» посмотрела на вчерашний перформанс Винисиуса и показала, что их бразильцы ничем не хуже. «Бавария» на всё плюнула и катала мяч, а «Барселона» и не мешала. Самый острый момент после 60-й минуты – фол на Гави, после которого замерла вся Каталония. Не переживаем, малыш в порядке.

«Ливерпулю» хорошо даже без Клоппа

Мохамед Салах в матче с «РБ Лейпциг» Фото: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

Стилистически главное противостояние вечера – безумно контрпрессингующий «Лейпциг» против ещё более безумного «Ливерпуля». Опыт мерсисайдцев оказался сильнее молодости и куража окрыляющих немцев – Нуньес заткнул хейтеров из соцсетей и уверенно закинул мяч в сетку после скидки Салаха.

Антигерой матча – Луа Опенда. Бельгиец дважды пробил Келлехера, но каждый раз глазастые судьи находили там офсайд. И уже не знаешь, хвалить форварда за игру или ругать.

«Лилль» — хозяин Мадрида

Мадрид никак не отпускает «Лилль». В прошлом туре французы переиграли «Реал», теперь настал черёд банды Диего Симеоне. «Матрасники» открыли счёт уже на восьмой минуте усилиями Альвареса, но могли и раньше – Сёрлот в самом начале неумело попытался перекинуть кипера, однако не попал в створ. Дальше – ещё больше упущенных моментов от норвежца.

«Лилль» празднует победу Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

И всё-таки желание «Лилля» наполнить второе ведро слезами мадридских фанатов оказалось сильнее. На 61-й минуте отличился главный дриблёр всея Лиги 1 Эдон Жегрова, а на 74-й Джонатан Дэвид пробил Облака с пенальти. «Атлетико» был близок к тому, чтобы сравнять, но «Лилль» зубами вгрызся в победу и вынес мяч почти из пустых ворот. Окончательно мадридский вопрос решился дублем Дэвида. Да, не обошлось без нелепых рикошетов, но какая разница.

Ассистенту Клоппа очень плохо в ЛЧ

Академичный матч двух середняков Лиги чемпионов. Предельно равная игра без перевеса чаши, но «Динамо» всё же было чуть равнее и показало это красивой комбинацией в начале второго тайма. «Зальцбург», не унывая, продолжил атаковать, однако всё сломало удаление вратаря Александра Шлагера, распустившего руки за пределами штрафной. Обошлись без пенальти, но австрийцы всё равно не избежали второго пропущенного – уже от Бруно Петковича. Видимо, скоро Юргену Клоппу придётся огорчить Пепейна Лейндерса увольнением – а ведь год назад они вместе тренировали «Ливерпуль»!

19-летний паренёк «прибил» «Бенфику»

Антони Миламбо против «Бенфики» Фото: ANP via Getty Images

Португальцы влюбили в себя нейтральную публику после эпичного уничтожения «Атлетико» (4:0) и подали себя главной тёмной лошадкой турнира, однако «Фейеноорд» спустил мечтателей на землю, пробив Трубина пятью голами (хотя два и отменили). Надежду на камбэк оставлял гол несостоявшейся звезды «Спартака» Керема Актюркоглу, но потом «Бенфика» внезапно успокоилась – видимо, забыли, что проигрывают 1:2. А «Фейеноорд» кольнул в концовке голом 19-летнего Миламбо после розыгрыша стандарта, который закрепил за собой дубль.