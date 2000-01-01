У «Манчестер Сити» рекордная беспроигрышная серия в ЛЧ
«Манчестер Сити» обыграл «Спарту» (5:0) и установил новый рекорд в Лиге чемпионов. «Горожане» не проигрывают в турнире уже 26 матчей (без учёта серии пенальти)!
Особое достижение
Ещё ни у одной команды беспроигрышная серия в ЛЧ не длилась так долго, как у «Сити». Последнее поражение у парней Гвардиолы было в мае 2022 года. Тогда во втором матче полуфинала «горожане» уступили в дополнительное время «Реалу» (3:4).
Отличная статистика
За всё это время «Ман Сити» выиграл 18 матчей и восемь раз сыграл вничью. Правда, один из матчей с равным счётом завершился поражением «горожан» в серии пенальти – с «Реалом», который потом выиграл турнир.
«Ман Сити» не проигрывает в Лиге чемпионов уже 26 матчей. Это рекорд турнира
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