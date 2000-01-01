«Ман Сити» не проигрывает в Лиге чемпионов уже 26 матчей. Это рекорд турнира

Особое достижение

Ещё ни у одной команды беспроигрышная серия в ЛЧ не длилась так долго, как у «Сити». Последнее поражение у парней Гвардиолы было в мае 2022 года. Тогда во втором матче полуфинала «горожане» уступили в дополнительное время «Реалу» (3:4).