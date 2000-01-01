Потрясающий перформанс фанатов в Кубке Либертадорес. Видео

Крутейший перформанс в Кубке Либертадорес. Видео

У футбола в Южной Америке всегда особый дух. Посмотрите, какой крутой перформанс оформили болельщики «Атлетико Минейро» во время матча Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт» (3:0)!