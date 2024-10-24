Топ-тренер творит сенсацию в ЛЧ. Он уже обыгрывал Гвардиолу, Анчелотти, Моуринью и Симеоне

«Лилль» продолжает терзать мадридские команды. Ранее «доги» сдержали «галактикос 3.0» на домашнем стадионе, а теперь одержали волевую победу над «Атлетико» в испанской столице. Основа успеха – адаптивность и «хамелеоновский» стиль Бруно Женезио. Этот тренер уже огорчал Моуринью, а последнее домашнее поражение «Сити» в ЛЧ пришло от его «Лиона» ещё в 2018-м. Такой комплект побед над именитыми тренерами (Гвардиола, Симеоне, Моуринью, Анчелотти) был только у Клоппа. Теперь ещё у Женезио.

Главная футбольная любовь Бруно — «Лион»

С «Лионом» у Бруно связаны не только главные тренерские достижения, но и игровые. Именно там он делал первые шаги как профессионал, соревновался за основу с Реми Гарде (и в итоге сдружился с ним) и сыграл более 150 матчей. Тогда «Лион» ещё не был заметной силой французского футбола и болтался во втором дивизионе, но Женезио застал приход Жан-Мишеля Оляса на пост президента, с которым клуб стал завсегдатаем ЛЧ и доминировал в Лиге 1 в 2000-х.

Игроки «Лиона» Фото: Eddy LEMAISTRE/Getty Images

Несмотря на 22 года в клубной системе, стать хардкорной легендой «Лиона» у Бруно не вышло: со временем полузащитник потерял место в основе, и клуб не стал продлевать с ним контракт. Закат карьеры случился уже в 29 лет, после вылета из Лиги 1 с «Мартигом» – тогда-то Женезио завершил путь футболиста и пошёл на тренерские курсы.

Дебют в качестве наставника произошёл уже через три года – Бруно подобрал «Вильфранш» из четвёртого дивизиона, хотя Женезио даже не успел окончить обучение. Из-за отсутствия диплома или по другим причинам с Бруно команда вылетела в пятый дивизион. Француз не расстроился: наконец окончив школу, он пошёл ассистентом в безансонский «Расинг», а через четыре года дослужился до главного тренера. Снова промах – уволили через восемь месяцев.

Женезио не стал упорствовать и выживать в низших дивизионах, доказывая тренерский талант. Вместо этого он вернулся в «Лион», который принял его с широчайшими объятиями и предложил должность скаута. Так он постепенно начал взбираться на верхушку лионской пирамиды: спустя два года Бруно уже возглавил резервную команду, а в 2011-м по приглашению Реми Гарде пошёл ассистентом в основу.

Бруно Женезио в «Лионе» Фото: Simon Hofmann/Getty Images

Бруно сохранил должность и при Убере Фурнье на позиции главного, пока в декабре 2015 года позиция не стала вакантной. Женезио имел авторитет среди коллектива, ведь многих из них он довёл до основы, работая в дубле. В первом сезоне команда с ним взлетела до второго места в Лиге 1 и закрепилась как постоянный участник Лиги чемпионов от Франции. Впрочем, «Лион» тогда был не столько про титулы, сколько про умение доводить до топ-уровня перспективных игроков или сбитых лётчиков – клуб до сих пор пользуется славой французской «Бенфики» или «Аякса», хвастаясь выпускниками академии.

При Женезио раскрылись Н'Домбеле, Фекир, Кристофер Мартинс, а в «Реал» уехали Ферлан Менди и великий Мариано Диас (не смейтесь, при Бруно он забил 21 мяч в сезоне-2017/2018). Были ещё Ляказетт, Толиссо и горстка других игроков. При Бруно клуб продал футболистов на € 237 млн.

Но главной победой можно считать раскрытие Мемфиса Депая. Нидерландский вингер страдал в «Манчестер Юнайтед» и казался отработанным материалом – однако Мемфис, изучив аналитические данные, понял, что именно Женезио сможет воскресить его. Не прогадал: за три сезона совместной работы Депай стал звездой Франции, забив 39 мячей и отдав 41 ассист.

Конец сказки Женезио в «Лионе» подошёл к концу в сезоне-2018/2019. Француз отобрал очки у «ПСЖ», вышел в плей-офф ЛЧ (хотя и получили охапку мячей от «Барсы») и порадовал выездной победой над «Сити». Тут самое забавное, что внутри Франции Бруно получил прозвище Пеп Женезио – француз открыто восхищался стилем Гвардиолы, но сам ставил прагматичную игру, что вызывало диссонанс у прессы и болельщиков.

В конце концов, Женезио потерял силы для дальнейшей работы и начал ловить хейт от собственных болельщиков, которым не нравились стиль игры и отсутствие титулов. Однажды один из фанатов подкараулил тренера у ресторана и начал оскорблять его дочь – всё завершилось потасовкой. Тогда тренер, кажется, окончательно понял, что дал «Лиону» всё, что мог.

Жизнь после «Лиона»: сенсация с «Ренном» и сказка с «Лиллем»

Летом Бруно выдохнул и поехал отдыхать в Китай, приняв «Бэйцзин Гоань». Там – тоже без трофеев, хотя в первом сезоне французу не хватило всего двух очков для чемпионства. Благо китайские болельщики не столь жестокие и не вступали в драку с тренером, обвиняя в бестрофейности.

Весной 2021 года случился камбэк в чемпионат Франции с «Ренном». Женезио быстро разобрался в ситуации и поднял команду с середины таблицы до зоны Лиги конференций, а в следующем году выдал один из лучших сезонов в истории клуба – привёл к четвёртому месту, поставил привлекательный атакующий футбол и побил несколько клубных рекордов, за что получил награду лучшему тренеру сезона во Франции.

Бруно Женезио в «Ренне» Фото: Peter Lous/Getty Images

Продолжения банкета не случилось: Бруно тяжело стартовал с «Ренном» в сезоне-2023/2024 (13-е место в чемпионате и пролёт мимо плей-офф Лиги Европы), и стороны решили разойтись. Однако Женезио провожали как короля, а игроки (Мартин Терье, Ловро Майер и другие) в один голос называли его одним из лучших своих наставников и истинным джентльменом.

Сейчас, в «Лилле», кажется, что Женезио перезагрузился и вновь получает кайф от работы. Он всё тот же прагматик, но находит ключ к сердцу каждого игрока, даже если этот игрок – Эдон Жегрова, косоварский фристайлер, который может всю игру терять мяч, а потом выдать что-то шедевральное. Бруно всегда находит компромисс и так творит историю – если «Лилль» и обыгрывал на евроарене таких статусных соперников, как «Реал» и «Атлетико», то очень давно.