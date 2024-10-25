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РПЛ, лучшие вратари: Евгений Латышонок и Станислав Агкацев, статистика матчей, европейские рейтинги, подробности

Вратари из РПЛ в топе по проценту «сухих» матчей в Европе. Оба — воспитанники «Краснодара»
Дмитрий Зимин
Станислав Агкацев и Евгений Латышонок
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Латышонок и Агкацев не дают повода в себе усомниться.

Вратари редко получают столько внимания, сколько есть у атакующих футболистов. Даже если сейчас спросить общественность о лучших игроках в топ-клубах РПЛ, то наверняка будет предсказуемый ответ: Глушенков, Вендел, Сперцян и Кордоба – примерно таков список очевидных героев. И в стороне зачастую остаются те, кто заслуживает звания лучших не меньше.

Воспитанники «Краснодара» Евгений Латышонок и Станислав Агкацев начали первый полноценный сезон на таком высоком уровне. Да, у первого уже был год с «Балтикой» в РПЛ, но давайте объективно – уровень давления и ответственности там ниже, чем в клубе-чемпионе. Агкацев же подменял Сафонова в период, когда у Матвея не складывалось. Однако это продлилось буквально пару месяцев. Потом – возвращение на скамейку.

Матвей Сафонов и Станислав Агкацев в матчах за «Краснодар»

Матвей Сафонов и Станислав Агкацев в матчах за «Краснодар»

Фото: «Чемпионат»

Теперь же оба – игроки стартовых составов. Более того – входят пятерку лучших вратарей топ-10 европейских лиг. Хоть в рейтинге УЕФА Россия уже откатилась ниже, но турецкий портал A Spor так не считает. Они включили РПЛ в топ-10 лиг Европы и вывели лидеров среди голкиперов по проценту сухих матчей в национальных чемпионатах. На первом месте – Петер Гулачи из «Лейпцига» – у него 85,7% на старте сезона. Дальше Микеле Ди Грегорио из «Ювентуса» с 83,3%. Третье место у Евгения Латышонка (75%), дальше идёт Алисон Бекер из «Ливерпуля» (66,7%), а вместе с ним и Станислав Агкацев с аналогичными цифрами. Важно, что оба российских голкипера провели по 12 матчей. В то время как у лидера рейтинга их всего семь. А у двух остальных — по шесть.

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Как Латышонок и Агкацев стали основными

«Зенит» вышел на рынок вратарей после того, как не смог определиться – кто же основной в последнем сезоне. Тогда были выиграны два титула, однако все помнят, с каким трудом. И особенно помнят тяжёлую весну, когда трофеи едва не были упущены. В тот период на поле попеременно выходили Михаил Кержаков и Денис Адамов, но, кажется, даже в тренерском штабе не особо понимали, кто из них основной.

Летом же «Зенит» покинул Александр Васютин – третий голкипер перебрался в «Акрон». Что стало дополнительной мотивацией привезти кого-то ещё. Латышонок был не единственным в списке кандидатов, однако наиболее интересным. Первое, что привлекало – небольшая сумма. На рынке знали, что в контракте есть отступные (30 млн рублей), которые меньше его реальной стоимости. Второе – убедительный прошлый сезон. Латышонок был одним из лучших в РПЛ по разным статистическим данным, так что оставалось перенести это на «Зенит».

Евгений Латышонок в «Балтике»

Евгений Латышонок в «Балтике»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Получилось сразу. Евгений провёл с командой все сборы и с первого же тура оказался в основном составе. Интересно, что вторым стал Денис Адамов – тоже воспитанник «Краснодара», который был над Латышонком во второй команде несколько лет назад. Теперь всё наоборот.

У Агкацева немного другая ситуация – все понимали, что он просто ждёт отъезда Сафонова. Правда, никто не знал, когда этот момент настанет. Ведь в теории Матвей мог задержаться в клубе ещё на несколько лет, и тогда Стас, вероятно, зачах бы. Но всё получилось как нельзя кстати. Сафонов уехал в «ПСЖ», поэтому альтернатив Агкацеву практически не было. «Краснодар», конечно, взял опытного Дюпина на случай, если что-то пойдёт не так. Однако в итоге его услугами пользуется только в Кубке России. В чемпионате основной – Агкацев. И этот сезон он уже проводит эффективнее, чем Сафонов прошлый.

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Как Латышонок и Агкацев играют в РПЛ

У Латышонка из 12 матчей девять — «на ноль». Sofascore поставил ему оценку 7,4, но это не первое место среди вратарей лиги, которые провели бо́льшую часть матчей. Убедительный лидер по всем статистическим показателям — Богдан Москвичёв из «Оренбурга». Парень тащит слишком много, хоть и забивают ему куда чаще, чем остальным.

Голкипер «Зенита» же пропускает в среднем 0,33 гола за игру (всего четыре пропущенных мяча) и за всё время сделал 34 сейва. Также у него 92% отраженных ударов и один взятый пенальти, который помог «Зениту» обыграть «Динамо». С передачами, кстати, тоже всё здорово – 78% точность, а в среднем за матч он их отдаёт около 20.

Вратарь «Краснодара» имеет оценку 7,19 от Sofascore – это третье место в лиге. В среднем у него 2,8 спасения за матч и тоже 34 сейва. Пять пропущенных голов, причём все — после ударов из штрафной. При дальних Агкацев великолепен.

Станислав Агкацев

Станислав Агкацев

Фото: РИА Новости

Интересно, что Стас вовлечён в игру больше Латышонка: в среднем у него 35 касаний за матч и около 60% точных передач – здесь подводят дальние выносы, которые редко бывают на партнёра.

Так или иначе, Латышонок и Агкацев – главные российские вратари по статистическим показателям прямо сейчас. Оба — воспитанники «Краснодара», и оба — в клубах, которые претендуют на золото. Интереснейший сюжет.

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