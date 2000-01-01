Джеррардом недовольны в «Аль-Иттифаке» из-за «Ливерпуля»

Настоящая любовь

Джерард признался, что выбирает график тренировок, исходя из матчей «Ливерпуля»: «Мы с Джоном (Ахтербергом) не раз следили за этим. Составили расписание с учётом матчей «Ливерпуля». Теперь игроки меня понимают: мы тренируемся в 9 или даже 10 часов вечера!»