Саудовцы недовольны Джеррардом из-за «Ливерпуля»
В «Аль-Иттифаке» недовольны поведением Стивена. Игроки жалуются на главного тренера из-за его любви к «Ливерпулю»!
Настоящая любовь
Джерард признался, что выбирает график тренировок, исходя из матчей «Ливерпуля»: «Мы с Джоном (Ахтербергом) не раз следили за этим. Составили расписание с учётом матчей «Ливерпуля». Теперь игроки меня понимают: мы тренируемся в 9 или даже 10 часов вечера!»
Возмущение
Как оказалось, некоторые недовольны таким графиком и жалуются на главного тренера. Видимо, это сказывается и на результатах. После семи туров «Аль-Иттифак» идёт на 10-м месте с 10 очками.
Преданность
Стивен Джеррард провёл в «Ливерпуле» почти всю карьеру. Полузащитник играл за клуб с 1996 по 2015 год.
Джеррардом недовольны в «Аль-Иттифаке» из-за «Ливерпуля»
Читайте также
5 наиболее подорожавших игроков в топ-5 лигах
5 самых молодых игроков Лиги чемпионов — 2024/2025
Крутейший перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
У «Ман Сити» рекордная беспроигрышная серия в ЛЧ
Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
«Комо» превратил командные фото в искусство
Винисиус повторил культовое празднование Роналду
«Реал» сделал 5:2 с 0:2 в ЛЧ уже второй раз!
Месси с «Атлантой» сыграет с камерой на груди
Попугай экс-судьи в эфире запел гимн «Реала»
Матч звёзд футбола в Сеуле. Видео
Футболист «Пари НН» сыграл на рояле в аэропорту
Бывший вратарь Англии разрушил мечту юного фаната
Худший старт сезона в истории футбола
Фанат «ПСЖ» побрился на трибуне во время матча
Безумная концовка матча от польского футболиста