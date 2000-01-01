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Саудовцы недовольны Джеррардом из-за «Ливерпуля»
Саудовцы недовольны Джеррардом из-за «Ливерпуля»
В «Аль-Иттифаке» недовольны поведением Стивена. Игроки жалуются на главного тренера из-за его любви к «Ливерпулю»!
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Настоящая любовь
Настоящая любовь
Джерард признался, что выбирает график тренировок, исходя из матчей «Ливерпуля»: «Мы с Джоном (Ахтербергом) не раз следили за этим. Составили расписание с учётом матчей «Ливерпуля». Теперь игроки меня понимают: мы тренируемся в 9 или даже 10 часов вечера!»
Возмущение
Возмущение
Как оказалось, некоторые недовольны таким графиком и жалуются на главного тренера. Видимо, это сказывается и на результатах. После семи туров «Аль-Иттифак» идёт на 10-м месте с 10 очками.
Преданность
Преданность
Стивен Джеррард провёл в «Ливерпуле» почти всю карьеру. Полузащитник играл за клуб с 1996 по 2015 год.
Джеррардом недовольны в «Аль-Иттифаке» из-за «Ливерпуля»
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