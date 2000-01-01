5 самых молодых игроков Лиги чемпионов — 2024/2025
16-летний Франческо Камарда — самый юный участник ЛЧ в текущем розыгрыше турнира. А кто ещё входит в пятёрку наиболее молодых игроков в этом сезоне ЛЧ?
5-е место — Андрия Максимович
Полузащитнику «Црвены Звезды» 17 лет 3 месяца и 27 дней.
4-е место — Андреас Куэнка
Возраст защитника «Барселоны» — 17 лет 3 месяца и 21 день.
3-е место — Ламин Ямаль
Полузащитнику «Барселоны» сейчас 17 лет 2 месяца и 7 дней.
2-е место — Айюб Буадди
Возраст полузащитника «Лилля» — 16 лет 11 месяцев и 16 дней.
1-е место — Франческо Камарда
Форварду «Милана» сейчас 16 лет 7 месяцев и 12 дней.
5 самых молодых игроков Лиги чемпионов — 2024/2025
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