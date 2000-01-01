5 самых молодых игроков Лиги чемпионов — 2024/2025

16-летний Франческо Камарда — самый юный участник ЛЧ в текущем розыгрыше турнира. А кто ещё входит в пятёрку наиболее молодых игроков в этом сезоне ЛЧ?