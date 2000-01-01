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5 наиболее подорожавших игроков в топ-лигах
5 наиболее подорожавших игроков в топ-лигах
Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков в топ-5 лигах. Кто вошёл в пятёрку наиболее подорожавших?
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4-5-е место — Фермин Лопес
4-5-е место — Фермин Лопес
Полузащитник «Барселоны» прибавил в стоимости € 20 млн. Теперь он оценивается в € 50 млн.
4-5-е место — Александар Павлович
4-5-е место — Александар Павлович
Хавбек «Баварии» подорожал на € 20 млн и теперь стоит € 50 млн.
3-е место — Винисиус
3-е место — Винисиус
Форвард «Реала» также прибавил в стоимости € 20 млн. Теперь он оценивается в € 200 млн.
2-е место — Эрлинг Холанд
2-е место — Эрлинг Холанд
Нападающий «Ман Сити» подорожал на € 20 млн и стал стоить € 200 млн.
1-е место — Ламин Ямаль
1-е место — Ламин Ямаль
Форвард «Барселоны» прибавил в стоимости € 30 млн. Теперь он оценивается в € 150 млн.
Самые подорожавшие футболисты в октябре в топ-5 лигах
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