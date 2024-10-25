«Локо» вернётся в гонку, а «Краснодар» сохранит лидерство? Интриги 13-го тура РПЛ

РПЛ разгоняется после международной паузы. Отгремели 12-й тур и последние встречи группового этапа Кубка России, так что теперь перемещаемся дальше. И тут сразу несколько интересных матчей: в Петербурге сыграют вторая и третья команды чемпионата, а «Спартак» поедет искупать поражение от «Краснодара» к преобразившемуся «Пари НН».

Два самых интересных новичка РПЛ сыграют в Махачкале. И это ещё будет столкновением стилей – динамовцы предпочитают играть от обороны и нацелены на минимальное количество голов, в то время как «Акрон» летит вперёд независимо от статуса соперника. При этом обе команды держатся вне зоны вылета. Интересно, что в личном противостоянии Махачкала ещё ни разу не побеждала Тольятти – три поражения и ничья. Может, уже пора, раз «Акрону», вероятно, не поможет даже Артём Дзюба.

«Факел» вновь заставил поверить в себя сомневающихся после камбэка в Грозном. Вторая победа в сезоне помогла воронежцам выйти из зоны вылета, но впереди всё самое интересное. Несмотря на серьёзную борьбу с «Зенитом» в Кубке, едва ли можно говорить, что вернулась команда, которая стабильно будет рубиться с конкурентами и забирать у них очки. Тем более график у «Факела» сложный – сразу после «Зенита» матч с ЦСКА, который в этом году дважды обыграл воронежцев. Плюс у армейцев три победы подряд в РПЛ. Продолжится ли серия?

«Ростов» словно разучился забивать. В матче с «Пари НН», несмотря на достаточное количество моментов, удалось отличиться лишь раз – и то с пенальти. Но календарь, чтобы разрешить проблему, почти идеальный. Впереди – «Ахмат», главный аутсайдер сезона. Да, это не самая пропускающая команда лиги, но вряд ли она будет играть в закрытый футбол, ведь необходимо набирать очки. В последних пяти очных матчах у «Ростова» четыре победы. И Карпину точно важно продолжить тенденцию.

«Оренбург» волшебным образом спасся от поражения на своём поле с «Крыльями», при этом не показав принципиально другой футбол, и дальше их ждёт встреча с крепким «Рубином». Хотя уверенность главного тренера Рашида Рахимова вряд ли абсолютна. По данным «Чемпионата», Владимир Федотов уже собрал походный рюкзак и готов отправиться тренировать казанскую команду. Многие и так хорошо помнят, как давно нынешнего тренера пытаются сдвинуть. И чтобы развеять эти слухи, необходимо стабильно набирать очки.

Всю неделю общественность обсуждала – подходящий ли Деян Станкович тренер для «Спартака». К единому мнению так и не пришли. Но руководство едва ли сейчас рассуждает в таких категориях: да, по очкам команда чуть ближе к вылету, чем к чемпионству, однако серб продолжает работу. И вряд ли стоит ждать кадровых перестановок до зимы. Сейчас команду ждёт непростой выезд в Нижний, где после прихода Виктора Гончаренко игроки чуть больше поверили в себя. Почти обыграли «Ростов», одолели «Краснодар» в Кубке – так почему бы не зацепить очки со «Спартаком»?

«Химки» сотворили главную сенсацию прошлого тура, обыграв на своём поле «Локомотив». Хоть и уступили по всем статистическим показателям. Да, это можно воспринять как случайность, однако результат точно добавил уверенности. Календарь у команды Франка Артиги не самый простой – дальше «Динамо», которое здорово вернулось с международной паузы, разгромив «Рубин». Парни Марцела Лички стремятся в топ-3. И обыгрывать «Химки» для этого необходимо.

Главный матч тура пройдёт в Петербурге. Интересно, что «Локомотив» уже больше года не теряет очки с «Зенитом». В прошлом сентябре москвичи победили 2:1 в гостях, а в декабре сделали 3:1 дома. В Кубке соперники не пересекались, так что это их первая встреча в 2024 году. Важно, как команда Михаила Галактионова воспримет поражение от «Химок». И не задрожат ли чемпионские амбиции в матче с гегемоном. У «Зенита», вероятно, не сыграет Максим Глушенков, однако у Питера новый герой – Андрей Мостовой сделал дубль с «Акроном» и наверняка получит шанс с «Локомотивом».

«Краснодару» приходится традиционно нелегко в матчах с «Крыльями». Последний раз «быки» побеждали соперника с разницей больше, чем в один мяч, в 2019 году. С того момента были и поражения, и ничьи. Тем более самарцам нужно соответствовать анонсированной задаче – попасть в топ-8 РПЛ. Плюс для них, что матч домашний. Однако «Краснодар» в последнее время набрал такую форму, что ему словно совсем не принципиально, кого побеждать.