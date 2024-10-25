Автогол в футболе: значение в футболе и известные случаи

Что такое гол в свои ворота и каковы его последствия.

Что считается автоголом и каково его значение

Под понятием автогол (или гол в свои ворота) подразумевается одна из самых курьёзных и неприятных ситуаций в спорте, когда игрок, находясь в обороне, внезапно отправляет мяч в свои ворота. Причём происходит это совершенно случайно: игрок невольно касается мяча и меняет траекторию его полёта. Как правило, такие инциденты случаются с защитниками, но порой и атакующие футболисты допускают данную оплошность.

После автогола счёт увеличивается в пользу команды соперника. А игрок, который отправил мяч в свои ворота, испытывает чувство вины перед своим коллективом. Порой такие моменты становятся решающими в матче, что, в свою очередь, заставляет футболиста ещё больше переживать из-за случившегося. Иногда на фоне автогола может разразиться настоящая драма.

В матче группового этапа ЧМ-1994 Колумбия – США защитник Андрес Эскобар срезал мяч в свои ворота. В итоге победу одержали американцы (2:1), а колумбийцы остались четвёртыми в группе. Эскобар подвергся самой настоящей травле после случившегося. Спустя 10 дней случилась трагедия — колумбийский защитник был застрелен: убийца, который выстрелил в футболиста шесть раз, произнёс «спасибо за автогол».

Инцидент с Эскобаром — это трагедия, которая стала для футбольного мира настоящим шоком. К счастью, такие случаи в истории единичны. Однако травля игроков за автоголы случается регулярно, причём не только в футболе. Эквиваленты автогола бывают и в других видах спорта: в хоккее, баскетболе, волейболе, крикете и других.

Почему в футболе происходят автоголы

Автоголы случаются по самой банальной причине: из-за неосторожного действия игрока обороняющейся команды. Причем такое касание обычно случайное и непреднамеренное. Однако бывают и такие ситуации, когда оплошность была допущена футболистом специально — и тогда речь идёт уже о договорных матчах. Такие инциденты не остаются без внимания, и виновные подвергаются самым серьёзным санкциям.

Так, в ЮАР в 2022 году команда «Могучие птицы» отправила аж 41 гол в свои ворота, вступив в сговор с коллективом «Матияси», дабы не допустить попадания «Тигров» в высший дивизион. Тогда сразу четыре афроамериканских клуба были навсегда исключены из национального чемпионата. Но эта история скорее исключение, чем правило.

Чаще всего инциденты с автоголами происходят совершенно случайно. Так, защитник сборной России Фёдор Кудряшов срезал мяч в свои ворота в игре квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. После этого матча российская команда лишилась шанса завоевать прямую путёвку на турнир. Этот автогол стал личной трагедией для Кудряшова, который впоследствии подвергся травле в социальных сетях. Однако впоследствии футболист признался, что почувствовал спазм за несколько секунд до эпизода.

Фёдор Кудряшов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также автоголы случаются из-за ошибок обороняющихся игроков (как защитников, так и голкиперов команд). На Евро-2020, который запомнился как турнир с самым большим количеством мячей в свои ворота, случился курьёз с голкипером сборной Словакии. В матче группового этапа с Испанией Мартин Дубравка, вместо того чтобы перебросить мяч через перекладину и отправить его на угловой, внезапно срезал его в свои ворота.

Как автоголы влияют на матч и на игроков

Забитый в свои ворота гол — это одна из самых серьёзных ошибок в футболе, так как исправить её непросто. Мяч засчитывается в пользу команды соперника. Когда такие ситуации происходят в рядовых матчах национальных чемпионатов — это неприятно, но на турнирные расклады зачастую ещё можно повлиять. Нередко автоголы забивают в играх на вылет – на решающих стадиях еврокубковых турниров или на континентальных (или мировых) соревнованиях сборных.

Иногда такие ситуации могут сильно повлиять на исход матча или даже стоить команде титула. Такой инцидент произошёл с немецким «Байером»: в мае 2000 года команда потеряла шанс на чемпионство, проиграв в 34-м туре «Унтерхахингу» со счётом 0:2. Первый гол клуб из Леверкузена забил себе сам: Михаэль Баллак срезал мяч в свои ворота.

Баллак забивает в свои ворота за «Байер» Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

К тому же авторы автоголов после случившегося испытывают чувство вины, а также могут подвергаться давлению со стороны товарищей по команде или даже болельщиков, которые часто освистывают провинившихся. Всё это заставляет футболистов нервничать и допускать новые ошибки.

Курьёзные и запоминающиеся случаи автоголов

Голы в свои ворота случаются настолько часто, что игроки порой вписывают своё имя в историю. Так, Игорь Акинфеев стал первым вратарём в истории Лиги чемпионов, который отправил в свои ворота два автогола. В 2016 году россиянин срезал два мяча — в матчах с «Вольфсбургом» (0:2) и с «Тоттенхэмом» (1:3).

Акинфеев в Лиге чемпионов Фото: Dan Mullan/Getty Images

На чемпионате Европы – 2020 было столько мячей в свои ворота, что в футбольном мире даже родился мем. Уже после двух туров турнира было забито пять таких голов, и потому лучшим бомбардиром стали называть выдуманного персонажа – Автогол. К концу европейского первенства количество «его» голов достигло 11.

Во время Евро-2024 про мем вспомнили вновь. После большого количества мячей в свои ворота на турнире болельщики в социальных сетях иронично подметили: лучший бомбардир Автогол вернулся. Уже к 1/4 финала европейского первенства команды забили девять голов в свои ворота. К концу турнира их стало 10.

В хоккее автоголы случаются значительно реже. К тому же, согласно правилам, в этом виде спорта шайба записывается на последнего коснувшегося атакующего игрока. Порой и с хоккеистами происходят курьёзные ситуации: в регулярном чемпионате КХЛ-2024/2025 нападающий «Куньлуня» Тайлер Граовац рукой отправил шайбу в собственные ворота в игре с «Амуром».

В баскетболе автоголом считается ситуация, когда игрок забрасывает мяч в собственное кольцо. При этом важен тот факт, что без участия конкретного баскетболиста мяч не оказался бы в корзине. Такое случается очень редко, но всё же порой происходит. В 2015 году в чемпионате Германии форвард «Тюбингена» Гарлон Грин в игре с «Брауншвейгом» (79:83) отправил мяч в своё кольцо. Этот автогол лига назвала самым курьёзным в истории.

Как избежать автогола

«Я тянулся за мячом в падении без надобности и не знал, есть ли за мной игрок. В этом моменте возникло недопонимание», – защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр – про свой автогол в матче квалификации чемпионата мира с Россией Pravda.sk.

«Футбол не прощает ошибок. Вратарь должен был справляться с мячом, который отдаётся ему в ноги, но, видите», – Андрей Тихонов – про автогол «Енисея» в Первой лиге в матче с «Балтикой».

«Это не ошибка вратаря, а оплошность защитника. На этом поле может произойти то, что мы и увидели. Мяч подпрыгнул и залетел в ворота», – Валерий Карпин – про автогол сборной Вьетнама в товарищеском матче.

Большинство голов в свои ворота забиваются на фоне ошибок игроков обороны, а также из-за потери концентрации отдельных футболистов. Единственный способ избежать подобных ситуаций — это работа над собой. Оплошности на поле часто происходят из-за недопонимания. Это нарабатывается в ходе тренировок.

Также игрокам важно учитывать своё моральное и физическое состояние. Футболисты, выступающие в топ-чемпионатах, часто живут в бешеном графике и находятся под постоянными нагрузками. К тому же их жизни не стоят на месте: порой игроки испытывают как положительные, так и отрицательные эмоции. И на фоне тяжёлых мыслей они, как и все люди, способны потерять концентрацию.

АВТОГОЛ Фото: Marc Atkins/Offside/Getty Images

«Норвич» в 2023 году опубликовал ролик, посвящённый Всемирному Дню психического здоровья, в котором затронуты темы важности искреннего проявления своих эмоций и необходимости быть внимательным к чувствам тех, кто тебя окружает. На данный момент у видео практически два миллиона просмотров, что подчёркивает важность психологической составляющей.

Футболистам важно работать не только над техникой игры и взаимодействием с товарищами по команде, но и над ментальной составляющей. Это понимают как сами игроки, так и тренеры. «Самое главное в футболе — это психология», — говорил бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

Значение понимания автогола в футболе

Игроки испытывают чувство вины после забитого ими автогола, а поклонники определённой команды — злость или грусть. Но это лишь эмоция, которая обязательно пройдёт. Нередки случаи в футболе, когда автогол не имел никакого значения. Или же команде удавалось перевернуть игру в свою пользу даже после такого курьёзного момента.

Футбольный матч состоит из множества эпизодов. И важно понимать, что такое явление, как автогол – лишь часть игры. В моменте для самого футболиста и болельщиков это может иметь огромное значение, однако всё очень быстро меняется.