«Галицкого я обыграл в шахматы четыре раза». Из академии «Краснодара» — в футбол США

У «Краснодара» – сотни воспитанников. И далеко не обо всех вы могли слышать. Например, свою футбольную карьеру в клубе начинал Павел Дашин. Удивительно, но сейчас его карьера развивается… в США. Как так получилось? Почему Дашин оказался не нужен «Краснодару», а потом и вовсе уехал из России? Мы записали с Павлом большое интервью – и об игре в шахматы с Галицким, и о спортивной стипендии в США, и о футболе в России и Америке в целом.

Академия «Краснодара»: дебют в футболе, шахматы с Галицким и отчисление из академии

— Как ты попал в «Краснодар»?

— Я начал заниматься футболом в шесть лет. Играл за СДЮСШОР №5, а в 2011 году попал в систему «Краснодара». Это была базовая школа: ты живёшь дома и ездишь на тренировки. Когда переходил в шестой класс – взяли в интернат академии. Там ты уже постоянно живёшь: тренируешься два раза в день, ходишь в школу и так далее. Полностью прошёл академию с 6-го по 11-й класс. А в 2018 году мы выиграли чемпионат России по своему возрасту. С 11-го класса нас начали подтягивать в молодёжку, в «Краснодар-3». Я был заявлен за «Краснодар-3», но не играл: раз или два вышел во Второй лиге. Можно сказать, что дебютировал в профессиональном футболе, но сидел на банке, ха-ха.

— Ты играл со Сперцяном и Латышонком. С кем ещё общался и тренировался?

— С 2000-м годом рождения мы были тесно связаны. Часто играли товарищеские матчи с возрастом на год старше нас. Плюс все вместе были в академии, видели друг друга в школе, пересекались постоянно. Не скажу, что дружил с Эдиком. Мы просто были знакомы. С Черниковым виделись. Да там все друг друга знали. Стас Агкацев 2002 года рождения, но мы учились в одном классе — он пошёл в школу раньше. Иногда общались с Сафоновым. Он хорошо играл в шахматы. А с Латышонком не общались ни разу.

Павел Дашин Фото: Из личного архива Павла Дашина

— Ты рассказывал в социальных сетях, что обыгрывал Галицкого в шахматы. Как это было?

— Не знаю, как сейчас, но раньше в академии урок шахмат был обязательным. Вроде бы два раза в неделю проводился. И был турнир по шахматам среди воспитанников. В конце учебного года, на последний звонок, 10-15 лучших играли в шахматы с Сергеем Николаевичем. Сеанс одновременной игры. За шесть лет учёбы в академии я обыграл его четыре раза, а он меня — дважды. На мой взгляд, классная традиция.

— Галицкий поддавался или всё серьёзно было?

— Он всегда играл на победу. Никаких поддавков. В какой-то год воспитанники обыграли его общим счётом. В следующем он победил, проиграв всего одну или две партии. Вообще, очень трудно играть сеанс одновременной игры. Это забирает много энергии. Непросто держать столько досок в уме. Это колоссальный труд. Галицкий — классный шахматист.

— А какой он в жизни?

— Он меня знал, но с глазу на глаз ни разу не общались. Галицкий часто прилетал в академию на вертолёте и садился на одно из полей. Постоянно посещал тренировки, ходил на игры молодёжек. Мне он показался очень открытым человеком, сильным и волевым. Очень его уважаю. Благодарен Сергею Николаевичу за то, что он создал, и за то, что было вложено в меня.

— Почему в 18 лет тебя отчислили из академии?

— Это футбол. Везде так. Все футболистами не станут. Мест для всех в основной команде нет. Просто было принято такое решение, и я не мог ничего сделать. Наши пути с академией разошлись, вот и всё.

— Пытался после этого трудоустроиться в России?

— Нет. Ещё в 11-м классе у меня была мысль, план попасть в США. Я случайно узнал о спортивных стипендиях в Америке. Начал искать информацию. Уже в начале выпускного класса это была моя цель. Я закончил академию «Краснодара» с золотой медалью. Потом поступил в КубГУ. Там отучился один курс и переехал в США. Я всегда учился хорошо, и образование имело для меня значение. Нужно было выбирать: футбол или учёба. В России нет вариант совмещать топовый вуз и карьеру футболиста. Я мог поступить в Москву: проходил на бюджет в Высшую школу экономики, Финансовую академию, РАНХиГС и МГУ. Но тогда надо было бы заканчивать с футболом. А со своим багажом после академии «Краснодара» мог попасть в какую-нибудь команду Второй лиги. Мне не очень хотелось там играть, не особо привлекало.

— Почему ты поступил в КубГУ?

— Спасибо ректору университета Михаилу Борисовичу Астапову. Он помогал мне. Я играл за университетскую команду. Михаил Борисович любит футбол и болеет за «Краснодар». Тренировки были практически каждый день. В России есть НСФЛ — Национальная студенческая футбольная лига. КубГУ не раз побеждал в этом первенстве, а также выигрывал чемпионат Европы среди университетов. Год я там поддерживал форму: тренировался и играл. Параллельно учился на факультете мировой экономики.

— После отчисления из «Краснодара» не было мысли закончить с футболом?

— Нет. Я люблю футбол. Хотелось играть, тренироваться — это часть моей жизни. Почему бы не попробовать, пока молодой? Мы ещё к этому придём, но в США есть перспективы заиграть профессионально.

Как Дашин узнал о спортивных стипендиях в США и как проходил его переезд

— Как ты узнал о спортивных стипендиях в Америке?

— Забавная история. У папы была сотрудница на работе, бывшая баскетболистка. Она рассказала о подруге, которая уехала в Америку, училась и играла за университет. Это звучало как что-то невозможное, какие-то сказки. Я решил покопаться в интернете. В YouTube нашёл парня, который рассказывал про это. Написал ему, спросил, как он туда попал. Он всё рассказал и дал контакты агентства, которое занимается устройством студентов-атлетов в Америке. Агента звали Алексей, он был с Украины. Первый раз мы с ним созвонились в 2018 году. Он мне всё рассказал. Я загорелся! Думал, что это что-то невозможное. Как это так: играть за университет и учиться бесплатно? Я ему доверился. Слава богу, повезло, попался хороший человек на моём пути. Он помог мне переехать в США в 2020 году.

— Долго решался на переезд?

— Сразу, моментально. Увидел эту возможность и понял, что это круто. Не сомневался и не рассматривал никаких вариантов в России. Переезд в США — это что-то новое и интересное. Я без сомнений решил газовать!

Павел Дашин Фото: Из личного архива Павла Дашина

— Родители с тобой не переехали?

— Нет. Они остались в Краснодаре. Россиянам трудно получить туристическую визу, а студенческую выдают нормально. У меня также есть брат и сестра — они тоже в Краснодаре.

— Стипендию сразу назначили?

— Нужно было сдать экзамен IELTS (на знание английского языка. – Прим. «Чемпионата»). Алексей мне с этим помогал. Он очень классный парень. Переехать тоже помог. В Киеве он меня встретил, познакомил с семьёй и показал разные места. Он сам пловец и в США отучился по спортивной стипендии. К сожалению, в 2021 году Лёша умер от ковида…

Я поступил в небольшой частный университет Рейнхардта в штате Джорджия. На самом деле, классное место. Идеальное для переезда и первого года. Учёба была интересная. Студентов было немного, и преподаватели могли больше общаться и уделять нам внимание. И команда была дружная. Тренер очень помогал и хорошо ко мне относился. До сих пор с ним поддерживаем связь.

— Что ты делал после получения визы?

— Я приехал в Киев сразу с чемоданами. В США учёба начинается в середине августа, а тренировки – в начале. То есть я уже немного опаздывал. Мне одобрили визу, а дней через пять получил паспорт. Сразу полетел в США, в Атланту. Дальше было как в кино. Во-первых, я летел в пустом самолёте — из-за ковида. Во-вторых, долгий перелёт — часов девять. Я первый раз летел так далеко. Ехал в США, можно сказать, вслепую, в никуда. Не имел ни малейшего представления, что и как устроено. Это сейчас стараюсь показывать и освещать эту тему, а тогда вообще не ничего знал! Помню, пролетая над Атлантой, увидел стадион «Мерседес-Бенц». Потом были американские флаги, всё на английском. Тогда английский был у меня не особо сильный. Но это меня не смущало. Не стеснялся и не боялся. Вообще не жалею ни о чём.

— Какая была первая мысль после приземления в США?

— Думал: только бы впустили на контроле, ха-ха! Английский был слабый, трудно было объясниться. Тогда ещё раздавали какие-то листочки, связанные с ковидом. Вообще не понимал: впустят или нет, что писать, а что нет. В итоге всё прошло быстро. За мной приехал ассистент тренера на большом чёрном пикапе. Ехал с широко открытым глазами! Эти хайвеи, вокруг пикапы и американские тачки. Кампус тоже произвёл впечатление. В университете Рейнхардта я проучился три года, получил бакалавра.

— Сейчас ты в университете Южного Иллинойса Эдвардсвилл?

— Да, в Джорджии я получил бакалавра. В США несколько студенческих лиг. Основные — NAIA и NCAA. В последней несколько дивизионов. В первом собраны сливки студенческого спорта. В NAIA больше частных университетов и спортивных стипендий, туда проще попасть. В NCAA более хайповая лига. В первом дивизионе есть трансляции матчей по ESPN, комментаторы следят за матчами. Сезон закончился осенью, и я начал заниматься переходом, так как хотел попасть в первый дивизион. Общался со многими университетами, говорил, что хочу только полную стипендию. Были предложения из Лос-Анджелеса и Майами, но они как-то сомневались. В университете Южного Иллинойса тренер был во мне заинтересован. Сделали мне персональную презентацию, рассказали, как они всё видят, где и как я буду играть. Ну и самое главное — предложили хорошие деньги — полную стипендию. Так и оказался здесь. Вообще, у меня был план: сначала самому перейти в другой университет, а потом организовать бизнес по помощи с переездом в США. Сейчас двигаюсь в этом направлении.

Павел Дашин Фото: Из личного архива Павла Дашина

— Своим переходом занимался сам?

— Да, всё сам. Когда переходил в команду первого дивизиона, результаты у неё были не очень. Много матчей проиграла в прошлом сезоне. Вместе со мной перешли ещё несколько новых ребят. В моём первом сезоне мы единственные в лиге прошли его без поражений в регулярке и отобрались на национальный турнир США. Условия здесь сумасшедшие — очень круто. Раз в год у нас дерби с университетом Сент-Луиса. Играем на стадионе МЛС. Что в прошлом, что в этому году на игры приходили плюс-минус 9000 человек. Всё классно! Уровень нашей команды хороший, экипировка — топ. У дивизиона контракт с adidas. Нам выдают две пары бутс, кроссовки для зала и на выход. В прошлом университете тоже выдавали экипировку, но там было без бутс и кроссовок. Тренировки — каждый день, плюс два раза в неделю занимаемся с тренером по физподготовке. Университет не самый крутой в первом дивизионе. Я бы сказал, что чуть выше среднего. Есть университеты-гранды. Они иногда ездят за границу на сборы: в Испанию или Италию. Студенческий спорт в США развит, очень много денег вкладывается в него.

Уровень студенческого футбола в США, а также отличия футбола в России от футбола в США

— Что дальше — МЛС или агентский бизнес?

— После окончания университета есть два пути. Можно стать профессиональным футболистом, подписав контракт – и дальше строить карьеру. Если же с футболом не попрёт, университет тебе продлевает визу ещё на год и ты можешь идти работать по специальности и зарабатывать хорошие деньги. После можешь получить рабочую визу, грин-карту, а в перспективе и гражданство. Есть вариант легализации. Ежегодно команды МЛС и других лиг подписывают студентов. Понятно, что не всех подряд, а тех, кто себя проявит, у кого есть агенты и связи. На драфте объявляют, кто и кого выбирает. Если на него не попал – ничего страшного: можно поездить на просмотры и всё равно подписать контракт.

— Как оценишь уровень студенческого футбола в США?

— Уровень хороший. У нас, в России, об этом мало что знают. Я стараюсь эту тему развивать и продвигать. В Европе есть агентства, которые перевозят студентов. Даже из европейских академий ребята едут в США. Например, у меня был одноклубник в команде — воспитанник «Манчестер Сити». С 6 до 16 лет играл в академии «Сити» с Фоденом и Зане. Другой парень играл за мадридский «Атлетико», ещё один — за юношескую сборную Чили. В этом году приехали ребята с юношеской сборной Швейцарии и «Бетисом» в резюме. Не стоит удивляться, что команды МЛС и других профессиональных лиг ежегодно подписывают студентов. У ребят в России тоже есть качества. В наших академиях очень развита инфраструктура. Круто, что сделали ЮФЛ. Мне кажется, что совмещать футбол и учёбу вполне реально. Было бы классно, чтобы российские ребята приезжали в Штаты и рекламировали наш футбол.

— Чем отличается футбол в России от футбола в США?

— В Джорджии тренировочный процесс был послабее, чем в Иллинойсе. Если говорить про первый дивизион, где я сейчас, то уровень хороший. Мне хочется сказать, что здесь не хуже, чем в академии «Краснодара», но я там был давно, поэтому могу ошибаться. Всё зависит от команды и тренера. Кто-то играет в силовой футбол, кто-то — «в бей вперёд, игра придёт», кто-то старается через пас. Мы стараемся комбинировать. Меня всё устраивает. Нравятся подход тренера и его взгляды на игру. Я здесь наслаждаюсь футболом. Недавно видел новость, что американский университет обыграл в Англии академию «Лестера» и ещё какую-то их местную команду. Конечно, не все университеты такие: есть аутсайдеры, середняки и топы. Но в целом уровень здесь хороший.

Жизнь и быт в Америке: цены и зарплаты

— Как изменилась твоя жизнь в США после февраля 2022 года?

— Жизнь в Америке никак не изменилась. Может, цены на бензин чуть выросли. Если ты спрашиваешь про отношение – вообще никак. Не знаю, как там у кого-либо, но я рассказываю про себя. Ни разу не столкнулся с дискриминацией или ущемлением. Мне никто никогда ничего не говорил. Здесь людей это особо не интересует. Может быть, они знают и в курсе, однако мне никогда ничего не говорили. Когда меня спрашивают, всегда с гордостью говорю, что из России и русский. Обычно следует стереотипная реакция: «О, холод, медведи, водка». Плюс у американцев существует стереотип — якобы все русские суровые. Мне даже немножко нравится такой имидж.

— Вообще никаких проблем в связи с твоим гражданством не было?

— Вообще. Спокойно выдают студенческие визы. Без вопросов пропускают на границе. Здесь к этому относятся с холодной головой. Я студент: в США получаю образование и играю в футбол. Нет никаких предрассудков.

Павел Дашин Фото: Из личного архива Павла Дашина

— Как тебе жизнь в бытовом плане в США? Девушка Миранчука жаловалась недавно на дороговизну телевизора и долгую доставку.

— Чего-то неприятного в бытовом плане не было. Конечно, быт отличается от российского. В США нет общественного транспорта — это неудобно. Я себе машину не покупал. Цены немного выше, чем в России, но и зарплаты — тоже. Я как студент могу легально работать на территории университета по 20 часов в неделю. Зарплаты студентов — от $ 10 до $ 15 в час, в зависимости от штата. Если ты на полной стипендии, то расходов нет. Жильё, питание — всё покрывают. То есть от $ 600 до $ 1000 в месяц можно зарабатывать на свои расходы, нужды и путешествия. Я не говорю, что в России нельзя зарабатывать, но в Штатах делать это как будто бы проще. В прошлом университете я работал детским футбольным арбитром. Работая только по выходным, можно было заработать $ 300-400 долларов.

— Жизнь в США намного дороже, чем в России?

— Всё относительно. Цены выше. Однако если здесь работать и зарабатывать, то можно нормально жить. Когда приезжаю в Россию, то с долларами очень круто себя чувствую, ха-ха. Дома кайфую! Но и в США нормально, если грамотно всё распределять.

— Судя по социальным сетям, ты много путешествуешь.

— Да. Трачу деньги в основном на путешествия. Был в Сербии, Черногории, Турции, ОАЭ, Грузии, Марокко и Израиле — мне это в кайф. В США побывал в Лас-Вегасе. Недавно ездил в Нью-Йорк — менять загранпаспорт. Был в Чикаго и Нью-Орлеане. У меня в Америке особо расходов нет. Особо некуда тратить — времени нет. У нас тренировки каждый день. Обычно две игры в неделю. Поэтому получается немного заработать и подкопить, а потом попутешествовать.

— Сумму можешь назвать?

— Студент может заработать от $ 10 до $ 15 в час. Можно работать 20 часов в неделю. Получается плюс-минус $ 1000 — в зависимости от штата. Работа простая. В прошлом университете я занимался репетиторством. Там почти не было работы. Сейчас работаю в Starbucks. Несложно, прикольно и ещё получается бесплатно покушать и попить.

— Ты покатался по США. Как тебе страна?

— Мне нравится. Я очень люблю советские и российские фильмы, но и американские все знаю. Я бы сказал, что в США примерно так же, как в фильмах. Сейчас есть много мнений, что Америка не та или ещё что-то не то. Я кайфую здесь. Ещё есть много интересных мест, где хотел бы побывать. Надеюсь, всё впереди.

— Не сносит ли крышу от жизни в Америке?

— Нет, не сносит. Студенческая жизнь интересная, грубо говоря, беззаботная. Учишься по стипендии — всё оплачено. Ходишь на учёбу. В команде есть друзья. Вы вместе тренируетесь, играете, гуляете и тусуетесь. Это здорово. Тусовки здесь есть, но всё в меру. Когда у нас выходные, заканчивается сезон — собираемся. Отдыхать тоже нужно. Знаешь, как в России говорят: «За что мы любим футбол? За то, что после футбола». Здесь это тоже есть. Студенческая жизнь очень классная. Ещё что мне здесь нравится — в футбольной команде много европейцев. Тренеры отдают предпочтение европейскому футболу, потому что мы сильнее — наш футбол и наши академии. Здесь очень много ребят из других стран. Понятно, что есть и американцы, но сюда приезжают со всего мира. А это знакомства, друзья и связи на будущее. Без преувеличения: у меня есть знакомые и друзья во Франции, Швейцарии, Австрии, Германии, Парагвае, Италии, Австралии. Мы стараемся поддерживать связь друг с другом. Меня все зовут в гости. Говорят: «Приезжай, без проблем остановишься у меня». Это очень классно! Я так ездил в Марокко к своему другу на Новый год. Классно посмотреть новую страну, культуру и побывать у него в гостях. А я зову всех в Россию.

Павел Дашин Фото: Из личного архива Павла Дашина

— Было ли что-то такое в США, что тебя шокировало?

— В первый год ходил под впечатлением, чуть не в шоке. Потом чуть-чуть успокаиваешься. Я как-то папе говорил: «Офигеть, для кого-то невозможно попасть в Америку, а я туда-сюда летаю». Был под большим впечатлением от поездки в Чикаго. От города. В Нью-Йорке тоже поймал вау-эффект. В хорошем смысле.

— А в плохом?

— Не подумай, что я идеализирую страну. Она не идеальна — здесь есть проблемы. Просто у меня такого не было.

— А что с безопасностью в США?

— Это как раз то, что касается минусов. В университете всё безопасно и классно. Есть университетская полиция. Плюс мы живём в хорошем месте, где ничего не случается. Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус. Также не рекомендуется гулять вечером или ночью — не очень безопасно. Например, в Краснодаре я могу в любое время выйти прогуляться и при этом не буду чувствовать, что меня может кто-то убить или ограбить. Возможно, в России есть какие-то места, где не очень безопасно. Но не до такой крайности, как здесь. Вот это мне не нравится. В России намного безопаснее.

— Скучаешь по дому?

— Конечно. Россия — моя страна, мой дом. Я люблю её и всегда с удовольствием приезжаю домой. Это может звучать заезженно и стереотипно, но не хватает нашей кухни и еды. А ещё — близких, родных и друзей. Стараюсь ездить как можно чаще домой.

Как Дашин помогает ребятам с переездом в США

— Я тебя нашёл через страницу агентства Sport Way USA в социальных сетях. Ты её ведёшь?

— Да, это моя страничка.

— Помогаешь с переездом в Штаты?

— Да. Я от начала и до конца прошёл этот путь сам и знаю, о чём говорю. У меня есть опыт и знания в этом плане. Есть какие-то связи и знакомства. Знаю тренеров. Плюс это как бизнес. Мне хочется его развивать. И это реально классное дело, от которого я кайфую. Без преувеличения, переезд в США меняет жизнь и открывает много дорог, перспектив. Я хочу предоставить ребятам такую возможность. Вижу в этом даже какую-то благородную миссию. Вспоминаю Алексея, который мне помог попасть в США. Я тоже хочу помогать ребятам. Это реально круто. Футболистами становятся не все — очень маленький процент, единицы. А в США, кроме того, что можешь стать футболистом, ты получаешь классное образование. Диплом, с которым можешь работать в Америке и Европе. Это классный жизненный опыт. Всем советую и рекомендую. Можно сказать, что даже немножко завидую ребятам. Я бы ещё раз всё это прошёл и прожил.

— Много ребят тебе пишут из России и СНГ?

— Да, пишут. Начали чаще обращаться ребята из России. Много пишут из Казахстана, иногда из Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, с Украины. Я со всеми общаюсь и предоставляю консультацию: рассказываю, что и как здесь. Потом кто-то решается и рискует, кто-то — нет. Это уже дело каждого.

— Какая минимальная сумма нужна для переезда?

— На всякие регистрации, визовые сборы я бы закладывал $ 1000. Плюс услуги агентства и перелёт.

Чемпионат мира в США и возможное чемпионство «Краснодара»

— В 2026 году чемпионат мира пройдёт в Мексике, США и Канаде. Интерес к футболу в Штатах растёт?

— В США это не особо ощущается. В целом здесь развиваются футбол и МЛС. Я несколько раз был на матчах МЛС — стадионы заполняются. Здесь людям нравится зрелище. Любят наблюдать шоу и спорт — будь то американский футбол или европейский. Людям нравится поддерживать команду своего города. Часто ходят на матчи университетских команд по разным видам спорта. Кто-то больше болеет за команду университета по американскому футболу, чем за профессиональную в НФЛ. Футбол в США развивается. Есть программа MLS Next Pro — это дубли, условно говоря. Смотрел недавно интервью Лёши Миранчука в YouTube: он очень интересно рассказывает и освещает тему футбола в США. Да и сам говорит, что ему это интересно — новая культура и новый опыт.

— А за российским футболом следишь?

— Слежу за «Краснодаром». В прошлом сезоне смотрел концовку чемпионата. Хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Очень жаль, что упустили титул. Но в этом сезоне «Краснодар» хорошо выглядит. Надеюсь, получится взять золото.

— Интересно наблюдать за российским футболом из США?

— Интересно следить за «Краснодаром». Не скажу, что интересно следить за какими-то другими матчами. Меня интересует родной клуб, и я слежу за тем, что с ним связано. Надеюсь, наши команды скоро вернутся в еврокубки. Очень этого не хватает. Хочется поскорее увидеть «Краснодар» в Лиге чемпионов.

— Можно ли сравнить РПЛ С МЛС?

— Уровень РПЛ выше. Если говорить про посещаемость, то в России относительно недавно ввели Fan ID, и, наверное, из-за этого гораздо меньше болельщиков стало ходить на матчи. В Краснодаре всегда много зрителей. В России атмосфера футбольная, можно сказать, европейская. Чувствуется градус. В МЛС немного другая структура чемпионата: конференции, регулярный чемпионат и потом плей-офф. И ещё — ты не можешь вылететь из МЛС. В России чувствуются градус и давление. Помню, ещё когда «Краснодар» играл свои матчи на стадионе «Кубань», те же дерби с «Кубанью», — это что-то нереальное, полный стадион… Помню матчи уже на новом стадионе. Игры с московскими командами — всегда было зрелище! На «Зените» мы сидели за воротами. Тогда «Краснодар» на последних минутах сравнял, а потом ударом через себя Окриашвили забил победный. Мне кажется, что в МЛС нет такого, как заруба или дерби у нас в России или Европе. Да и сам футбол поспокойнее.

— Но все сейчас говорят, что уровень РПЛ упал. Согласен?

— Не знаю. После переезда в Америку стал меньше смотреть РПЛ. По ощущениям кажется, что упал. Особенно после событий 2022 года. Не хватает еврокубков. Они позволяли понять, где находится наш футбол. Сейчас это труднее сделать. Я не хочу давать какую-то необоснованную оценку. Матчи «Краснодара» мне по-прежнему интересно смотреть.

— Как думаешь, почему «Зениту» тяжело составить конкуренцию?

— Почему трудно? «Краснодар» конкурирует! Думаю, гегемония «Зенита» рано или поздно закончится. Надеюсь, «Краснодар» возьмёт золото в этом сезоне. У «Зенита» большие финансовые ресурсы. Есть возможность приглашать более классных футболистов. Наверное, с этим можно как-то связать. Плюс опыт побед. Но я думаю, что «Краснодар» на подходе.

— Многие вспоминают слова Галицкого про 11 воспитанников в стартовом составе. На твой взгляд, почему эта мечта до сих пор не осуществилась? Дмитрий Воробьёв говорит, что не нужно ими разбрасываться.

— О, я помню Воробьёва, ха-ха! Мы пересекались в академии. Не знаю, помнит он меня или нет. Дима постарше, 1997 года рождения. Ну и знаешь, как всегда, старшие с младшими не то чтобы задираются, но просто ха-ха и хи-хи. Он тоже в шахматы играл. Общались иногда в школе. А про воспитанников — почему ты говоришь, что этого не было? По-моему, уже случилось. Когда уехали легионеры, на поле уже выходили 11 воспитанников «Краснодара» (15 мая 2022 года игру с ЦСКА заканчивали 11 воспитанников клуба. — Прим. «Чемпионата»).

Может быть, и Дима прав. Но это его точка зрения. Такие вопросы нужно адресовать клубу и руководству. Мы можем видеть, что в РПЛ, ФНЛ и других лигах играют воспитанники «Краснодара»: Воробьёв, Фомин, Латышонок, Адамов, Уткин… Их много. Я думаю, что 11 воспитанников в стартовом составе — это реализуемо. 100% «Краснодар» к этому придёт.

— Игнатьева с Шапи ты тоже застал?

— С Шапи и Игнатом был знаком. Все друг друга знали у нас. Наверное, они были самыми талантливыми футболистами академии. Мы смотрели на них всегда. Вообще, 1999 год считался самым одарённым поколением. Они, по-моему, первыми в академии выиграли чемпионат России под руководством Мурада Мусаева. Помню, как они играли в молодёжной Лиге чемпионов с «Реалом».

— Почему у них не сложилось с «Краснодаром»? Из-за агента?

— Я не знаю. Нас всегда старались в академии защищать от агентов. Я не задавался этим вопросом и не знал почему. Клубу и руководству виднее, что лучше для их воспитанников. Что касается Шапи и Игната — не в курсе, почему так получилось.

— Много дискуссий идёт вокруг сборной России. Если отстранение затянется, может, РФС стоит что-то перенять у студенческого спорта США для развития?

— Я уже говорил, что в России есть Национальная студенческая футбольная лига. Она развивается, есть трансляции. Это интересно. Мне кажется, что это нужно как-то подвязать. Я не знаю, как студенческий спорт строился в США. Плюс, если здесь играешь за университет, получаешь стипендию. Если бы в МГУ или Высшей школе экономики были футбольные команды со стипендиями, которые покрывали бы обучение в Москве, может быть, и популярность вузов среди спортсменов была бы выше. Но опять-таки система образования совсем другая. Просто так по щелчку пальцев ничего не поменяешь. В США всё взаимосвязано.

— Твоё мнение об отстранении России?

— Очень грустно, что наша сборная отстранена. Считаю лицемерием и несправедливостью то, что спортсменов отстраняют от соревнований. Меня это злит. Искренне надеюсь, что наша сборная сможет выступить на чемпионате мира в США. Это было бы очень круто.

— К сожалению, это вряд ли получится. Отбор в Европе начнётся весной 2025 года.

— Ну, может, сейчас Трамп выиграет выборы и всё поменяется, ха-ха. Опять же, это политика. Не хочу в неё лезть, так как не шарю. Но всё это грустно и несправедливо по отношению к спортсменам.

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

— Ты начинал в США с Атланты, где сейчас играет Алексей Миранчук. Как оценишь его выбор в пользу США?

— Здесь нет такого: правильно или нет поступил Миранчук, уехав в США. Почему нет? Это его жизнь и выбор. Он поиграл в России на высоком уровне, выступал в Европе за классный клуб и выиграл Лигу Европы. Захотел человек — решил поехать в Америку и посмотреть что-то новое. Мне кажется, это может быть популяризацией российского футбола. Он же представляет Россию: наш футбол, футболистов и качество футбола в стране. Его мяч в ворота «Интер Майами» — вообще топ!

— Что бы посоветовал посмотреть Миранчуку в Атланте и США?

— Я бы порекомендовал ему сходить на какие-нибудь студенческие соревнования. Это что-то из необычного. Понятно, что у него, наверное, в списке будут все известные места. А студенческий спорт — это то, о чём сразу не подумаешь. У студенческих команд по американскому футболу есть стадионы вместимостью по 80-100 тысяч. И они полностью забиваются! Без преувеличения. Это как целое шоу! Можно сходить на студенческий баскетбол и на НБА. Я ходил на «Атланту Хоукс».

— Как ты отреагировал на трансфер Сафонова в «ПСЖ»?

— Ещё до всех этих слухов мне друг сказал, что Сафонов может перейти в «ПСЖ». Я сначала даже не поверил. Переход в «ПСЖ» — это очень круто! Мотя — хороший вратарь, это заслуженно. Я за него рад и желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, Луис Энрике будет чаще ставить его в состав, и Матвей станет первым номером «ПСЖ».

— Многие задавались вопросом: «Зачем ехать в «ПСЖ» на скамейку запасных?»

— Не думаю, что это справедливое мнение. Есть конкуренция. Сафонов себя покажет и всё докажет. И не исключено, что станет номером один. Это мы ещё не знаем, как там себя чувствует Доннарумма. Может быть, он под давлением и нервничает. В матче с «Арсеналом» допустил ошибки. Возможно, уже в следующее трансферное окно Доннарумма покинет «ПСЖ». Ничего не исключено.

— Каким был Сафонов в академии?

— Мотя всегда был хорош в своём деле. Классный вратарь и интересный пацан. В школе учился хорошо. Сафонов умный, с ним есть о чём поговорить.