«Златан» из «Крыльев» забил чудо-мяч в падении! Вот это шоу с «Динамо» с 9 голами. Видео

«Крылья Советов» и московское «Динамо» выдали зажигательный матч в последнем туре Кубка России. Девять голов на двоих!

Для команд Игоря Осинькина и Марцела Лички эта игра превратилась в «тренировку с повышенной ответственностью». «Крылья Советов» уже не могли подняться выше четвёртого места и вылетят после группового этапа, а бело-голубые вне зависимости от результата оставались вторыми. Московское «Динамо» даже при равенстве очков с махачкалинским обошло бы конкурента в борьбе за путёвку в плей-офф Пути РПЛ по дополнительным показателям.

Неудивительно, что тренеры поставили в основу тех, кто не играл в прошедшем туре РПЛ. Правда, у самарцев вышел в стартовом составе Сергеев. Видимо, Осинькин хочет, чтобы экс-нападающий «Зенита» через матчи вернул свою прежнюю форму и голевое чутьё. И «Крылья Советов», и «Динамо» сыграли 4-4-2. У бело-голубых квартет защитников составили Бессмертный, Лепский, Зайзендаль и Скопинцев, в средней линии действовали Макаров, Гагнидзе, Александров и Окишор, а в атаке Маухуб с Гладышевым. Что касается хозяев, то обращало на себя внимание появление на позиции правого защитника штатного форварда Шитова.

Восемь минут соперники разгонялись, а потом голы посыпались один за другим. Да какие! Были и очень красивые, и курьёзные. Сперва Гладышев, получив мяч от Макарова, ловким финтом ушёл от Гапонова и пробил между ног голкиперу Овсянникову. Настолько прекрасный гол, что и комментарии не нужны.

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Тут же Гладышев мог оформить дубль, если бы Маухуб после выхода два в два сделал передачу ему в ноги на пустые ворота, а не отправил мяч в руки Овсянникову. Вместо того, чтобы повести в счёте 2:0, бело-голубые пропустили с пенальти. Гагнидзе сбил в штрафной Бабаева – напарника Сергеева, которого «КС» в летнее окно арендовали с правом выкупа как раз у «Динамо». Лещук отчаянно прыгнул, чтобы сотворить сейв на 11-метровом, но в сторону от мяча. Гарре выиграл эту дуэль.

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Ещё через три минуты жуткий «привоз» совершил Гапонов. Центральный защитник «КС» решил отдать рискованный пас Мендесу вдоль ворот, а получился подарок для Маухуба. В этом эпизоде марокканец ничего не испортил, забив один из самых простых голов в своей карьере.

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Вот только «Динамо» выигрывало всего минуту! Действия команд в обороне были олицетворением фразы «проходной двор». «Крылья Советов» развили атаку правым флангом, а в штрафной тонко сыграл Гарре. Аргентинец набросил мяч на чилийца Гальдамеса, и левый защитник сотворил гол-шедевр ударом с лёта. Хорошая пародия на Златана.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Всего же до перерыва команды Осинькина и Лички нанесли общими усилиями 14 ударов и забили пять раз. «Динамо» всё-таки забрало первый тайм. Третий гол бело-голубых забил Гагнидзе, превратив не совсем точную передачу с правого фланга в голевую. Грузинский центрхав здорово зарядил из-за штрафной – мяч влетел в сетку от штанги.

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После перерыва самарцы с москвичами продолжали развлекать болельщиков, забывая о балансе и прочих важных футбольных вещах. Иногда и такие матчи нужны. Если не давит результат, то почему бы не согреть голами пришедшего на стадион в холодную погоду зрителя? В начале второго тайма забил Макаров. Правда, из офсайда. Но это было только начало.

«Крылья Советов» совсем потеряли интерес к защите собственных ворот, и «Динамо» действительно как на тренировке забило два гола в течение пары минут. Следующий свой шанс Макаров реализовал. Причём классно всё сделал. Самарцы криво создали офсайд, а вингер бело-голубых избежал попадания во вне игры, умело принял мяч на грудь и в падении переправил его в сетку из пределов вратарской.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Потом команда Осинькина и вовсе пропустила выход два в ноль. В центре обороны «Крыльев Советов» были открыты все двери! Макаров с Маухубом вывалились на голкипера Овсянникова, и марокканец оформил дубль. Тут бы и вратарь уровня Яшина команду не спас. Кстати, имя легенды нашего футбола в этот день в Самаре вспоминали часто – в связи с 95-летием со дня рождения Льва Ивановича. Даже Личка руководил командой, надев фирменную яшинскую кепку. Оригинально.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо», казалось, насытилось пятью голами, а вот «Крылья Советов» не хотели прощаться с Кубком России крупным поражением. Всё-таки команда должна была развлекать болельщиков, а не разочаровывать. В итоге чудивший в обороне Гапонов пошёл в атаку и забил сам. Самарцы вскрыли оборону хозяев справа, а голкипер бело-голубых Лещук не слишком удачно сыграл на перехвате.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У самарцев зазвенела в ушах лихая музыка атаки, но, полетев отыгрываться, «Крылья Советов» опять пропустили контрвыпад «Динамо» на 82-й минуте. Летний новичок Маухуб оформил свой первый хет-трик в России. Макаров вырезал отличную передачу с фланга, а поймавший сумасшедший кураж марокканец использовал ошибку хозяев при создании офсайда.

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До 10 голов команды Осинькина и Лички не дотянули, хотя ещё были шансы и у тех, и у других. За 90 минут соперники нанесли 22 удара по воротам и 15 в створ. Теперь «Динамо» сыграет в первом раунде плей-офф Пути РПЛ с «Локомотивом».