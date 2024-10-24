Не обошлось без сенсаций: «Краснодар» отправился в Путь регионов.

Групповой этап Кубка России — всё! Кто с кем сыграет дальше, а кто точно вылетел?

Групповой этап Кубка России – всё! Мы знаем имена участников Пути РПЛ, а также четыре команды, которые отправляются в нижнюю сетку турнира. Вспоминаем все матчи 6-го тура и рассказываем, кто с кем сыграет на следующем этапе.

«Зенит» с минимальным счётом обыграл в гостях «Факел». Единственный мяч в конце первого тайма забил полузащитник Александр Ерохин. Команда Сергея Семака завершила групповой этап на первом месте, а «Факел» занял последнюю, четвёртую строчку. Команда Дмитрия Пятибратова выбыла из борьбы за Кубок.

«Спартак» впервые за три матча сезона обыграл махачкалинское «Динамо». Команда без дисквалифицированного Деяна Станковича забила один безответный мяч. Даниил Зорин сначала заработал удаление для игрока соперников, затем отметился голом, а в концовке сам получил красную карточку. «Спартак» финишировал на первой строчке в группе, а махачкалинцы заняли третье место. «Динамо» отправляется в Путь регионов, а москвичи – в Путь РПЛ.

ЦСКА обыграл в Москве «Ахмат» – 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил форвард Секу Койта. Команда Марко Николича заняла первое место в группе и отправилась в верхнюю сетку. «Ахмат» также сыграет в Пути РПЛ: грозненцы завершили групповой этап на второй строчке.

«Оренбург» в заключительном матче набрал первые очки в Кубке. Команда Владимира Слишковича уверенно разобралась с «Химками» – 2:0. «Оренбург» занял четвёртое место и покинул розыгрыш Кубка. А «Химки» сыграют в нижней сетке.

«Локомотив» и «Ростов» выдали весёлый матч. Основное время закончилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи (8:7). «Локомотив» финишировал первым, а «Ростов» – вторым. Обе команды сыграют в Пути РПЛ.

«Рубин» в важнейшей встрече обыграл в гостях «Акрон». Единственный гол на восьмой минуте забил Дардан Шабанхаджай. Казанцы заработали три очка и завершили групповой этап на втором месте. «Акрон» же упустил вторую строчку. «Рубин» сыграет в Пути РПЛ, а тольяттинцы отправились в Путь регионов.

«Пари Нижний Новгород» покидает розыгрыш Кубка России. Но в последнем туре команда Виктора Гончаренко «испортила» жизнь «Краснодару». Нижегородцы обыграли «быков» в гостях со счётом 2:1. Из-за этого «Краснодар» финишировал на третьем месте в таблице и отправился в нижнюю сетку Кубка. Выше команды Мурада Мусаева – ЦСКА и «Ахмат».

Что за веселье устроили «Крылья Советов» и московское «Динамо»! Обе команды уже не решали турнирных задач: самарцы вылетают из Кубка, а бело-голубые отправляются в Путь РПЛ. В последнем туре «Динамо» забило аж шесть мячей «Крыльям». Самарцы в ответ отметились тремя голами.

Пары 1/4 финала Пути РПЛ

В первом раунде верхней сетки нас ждут следующие пары:

«Спартак» – «Ростов»;

«Динамо» Москва – «Локомотив»;

«Зенит» – «Ахмат»;

«Рубин» – ЦСКА.

Первые матчи состоятся с 5 по 7 ноября, ответные – 26-28 ноября. «Спартак», «Динамо», «Зенит» и «Рубин» первую игру проведут дома. Победитель проходит в полуфинал Пути РПЛ, а проигравший опускается в нижнюю сетку.

ЗЕНИТ С КУБКОМ РОССИИ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Кто сыграет в Пути регионов?

В нижнюю сетку из группового этапа Кубка отправились махачкалинское «Динамо», «Химки», «Краснодар» и «Акрон». Их соперники ещё неизвестны. Их определят матчи 1/8 финала Пути регионов.

29 октября

«Тюмень» – «Амкар-Пермь»;

«Балтика» – «Урал».

30 октября