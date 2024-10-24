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Кубок России — 2024/2025, кто сыграет в плей-офф, Путь РПЛ, Путь регионов, Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив, Динамо

Групповой этап Кубка России — всё! Кто с кем сыграет дальше, а кто точно вылетел?
Никита Паглазов
Кубок России — 2024/2025, кто сыграет в плей-офф
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Не обошлось без сенсаций: «Краснодар» отправился в Путь регионов.

Групповой этап Кубка России – всё! Мы знаем имена участников Пути РПЛ, а также четыре команды, которые отправляются в нижнюю сетку турнира. Вспоминаем все матчи 6-го тура и рассказываем, кто с кем сыграет на следующем этапе.

«Зенит» с минимальным счётом обыграл в гостях «Факел». Единственный мяч в конце первого тайма забил полузащитник Александр Ерохин. Команда Сергея Семака завершила групповой этап на первом месте, а «Факел» занял последнюю, четвёртую строчку. Команда Дмитрия Пятибратова выбыла из борьбы за Кубок.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 44'    

«Спартак» впервые за три матча сезона обыграл махачкалинское «Динамо». Команда без дисквалифицированного Деяна Станковича забила один безответный мяч. Даниил Зорин сначала заработал удаление для игрока соперников, затем отметился голом, а в концовке сам получил красную карточку. «Спартак» финишировал на первой строчке в группе, а махачкалинцы заняли третье место. «Динамо» отправляется в Путь регионов, а москвичи – в Путь РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

ЦСКА обыграл в Москве «Ахмат» – 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил форвард Секу Койта. Команда Марко Николича заняла первое место в группе и отправилась в верхнюю сетку. «Ахмат» также сыграет в Пути РПЛ: грозненцы завершили групповой этап на второй строчке.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

«Оренбург» в заключительном матче набрал первые очки в Кубке. Команда Владимира Слишковича уверенно разобралась с «Химками» – 2:0. «Оренбург» занял четвёртое место и покинул розыгрыш Кубка. А «Химки» сыграют в нижней сетке.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Химки
Химки
1:0 Михайлов – 10'     2:0 Барановский – 33'    

«Локомотив» и «Ростов» выдали весёлый матч. Основное время закончилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи (8:7). «Локомотив» финишировал первым, а «Ростов» – вторым. Обе команды сыграют в Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
7 : 8
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 17'     1:1 Комаров – 19'     2:1 Сутормин – 90+3'     2:2 Сарвели – 90+6'    

«Рубин» в важнейшей встрече обыграл в гостях «Акрон». Единственный гол на восьмой минуте забил Дардан Шабанхаджай. Казанцы заработали три очка и завершили групповой этап на втором месте. «Акрон» же упустил вторую строчку. «Рубин» сыграет в Пути РПЛ, а тольяттинцы отправились в Путь регионов.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 8'    

«Пари Нижний Новгород» покидает розыгрыш Кубка России. Но в последнем туре команда Виктора Гончаренко «испортила» жизнь «Краснодару». Нижегородцы обыграли «быков» в гостях со счётом 2:1. Из-за этого «Краснодар» финишировал на третьем месте в таблице и отправился в нижнюю сетку Кубка. Выше команды Мурада Мусаева – ЦСКА и «Ахмат».

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 61'     1:1 Олусегун – 89'     1:2 Карич – 90+3'    

Что за веселье устроили «Крылья Советов» и московское «Динамо»! Обе команды уже не решали турнирных задач: самарцы вылетают из Кубка, а бело-голубые отправляются в Путь РПЛ. В последнем туре «Динамо» забило аж шесть мячей «Крыльям». Самарцы в ответ отметились тремя голами.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 9'     1:1 Гарре – 13'     1:2 Маухуб – 16'     2:2 Гальдамес – 17'     2:3 Гагнидзе – 27'     2:4 Макаров – 51'     2:5 Маухуб – 53'     3:5 Гапонов – 77'     3:6 Маухуб – 82'    

Пары 1/4 финала Пути РПЛ

В первом раунде верхней сетки нас ждут следующие пары:

  • «Спартак» – «Ростов»;
  • «Динамо» Москва – «Локомотив»;
  • «Зенит» – «Ахмат»;
  • «Рубин» – ЦСКА.

Первые матчи состоятся с 5 по 7 ноября, ответные – 26-28 ноября. «Спартак», «Динамо», «Зенит» и «Рубин» первую игру проведут дома. Победитель проходит в полуфинал Пути РПЛ, а проигравший опускается в нижнюю сетку.

ЗЕНИТ С КУБКОМ РОССИИ

ЗЕНИТ С КУБКОМ РОССИИ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Кто сыграет в Пути регионов?

В нижнюю сетку из группового этапа Кубка отправились махачкалинское «Динамо», «Химки», «Краснодар» и «Акрон». Их соперники ещё неизвестны. Их определят матчи 1/8 финала Пути регионов.

29 октября

  • «Тюмень» – «Амкар-Пермь»;
  • «Балтика» – «Урал».

30 октября

  • «Шинник» – «Чайка»;
  • «Сочи» – «Спартак» Кострома.
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