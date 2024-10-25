Модрич болел за «Барселону». Он даже летал в Каталонию ради перехода

В эту субботу, 26 октября, Лука Модрич сыграет свой 35-й матч за карьеру против «Барселоны». Но если бы обстоятельства сложились немного по-другому, этих матчей могло быть 0, потому что полузащитник выступал бы за каталонскую команду, а не против неё. Вспоминаем, как у хорвата не срослось с сине-гранатовыми.

В детстве Модрич мечтал играть за «Хайдук», однако вышло так, что в 16 лет Лука оказался в рядах конкурента клуба из Сплита – загребского «Динамо». «Хайдуку» будущий обладатель «Золотого мяча» просто не подошёл из-за своих скромных физических данных. Зато в «Динамо» он раскрутил карьеру, правда, сначала пришлось пройти через аренды в боснийский «Зриньски» и «Интер» из Запрешича.

Повзрослев, Модрич стал болеть за «Барселону» и «Челси». Но вот ведь ирония судьбы! И в эти команды полузащитник не попал, а играл за их принципиальных соперников. Хотя Лука мог оказаться в каталонском клубе ещё в начале 2000-х, когда его предлагали сине-гранатовым. Полузащитник даже летал в Барселону. Об этом рассказывал в интервью для El Bar Боян Кркич-старший, работавший тогда скаутом клуба и получивший видео с игрой юного Модрича от экс-полузащитника сборной Хорватии Звонимира Бобана:

«Ух ты! – сказал я. – Бобан ответил, что с точки зрения человеческих и профессиональных качеств и интеллекта это «десятка». Именно тогда Модрич отправился в Барселону, чтобы встретиться с представителями клуба. Они были впечатлены его хорошими манерами и поведением. Я передал всю информацию [спортивному директору] Чики Бегиристайну, но в то время на подходе у нас был уже Андрес Иньеста. Эта позиция оказалась занята. То же самое у Чики было и с Франком Рибери, когда его могли подписать, однако в первую команду пришёл Лионель Месси. Я не хотел отрезать путь ни одному игроку, особенно такому талантливому».

В результате вместо «Барселоны» Модрич попал из загребского «Динамо» к сопернику «Челси» – «Тоттенхэму», который летом 2008 года выкупил полузащитника за € 22,5 млн (по данным Transfermarkt). Однако вскоре снова появилась информация, что Лука находится на карандаше у каталонского клуба. Более того, когда хорват приезжал на один из матчей в Испанию, он по просьбе журналиста Mundo Deportivo сфотографировался с футболкой «Барселоны»!

Лука Модрич Фото: Фото из соцсетей

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич смеялся над партнёром по сборной:

«Я пошутил, что он больше «куле», чем я. У всех нас были свои любимые команды. Не секрет, что Лука любил «Барселону». Иногда, когда играем в «эль класико», я шучу, если мы обмениваемся футболками: «Теперь у тебя есть любимая футболка, которую ты можешь забрать домой».

Впрочем, сам Модрич не спешил подтверждать информацию о возможном переходе из «Тоттенхэма» в «Барселону». Лука пытался убедить болельщиков и журналистов, что его всё устраивает в Лондоне. В ноябре 2010 года хорват с иронией прокомментировал слухи о переговорах с каталонским клубом:

«Да, действительно, я надеюсь оказаться в Барселоне. Но только в качестве футболиста «Тоттенхэма» в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно быть серьёзным. Все эти так называемые эксклюзивные новости просто смешны для меня. Конечно, это приятно, когда твоё имя связывают с таким клубом. Но нужно стоять на земле. Сначала меня «продавали» в «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», теперь вот «Барселона». Но я совсем недавно подписал контракт с «Тоттенхэмом». Я люблю наших болельщиков и чувствую себя как дома. Все мечты могут сбыться и здесь».

Тем не менее летом 2011 года Модрич вступил в переговоры с «Челси», который поддерживал в юности. Более того, Лука даже встречался с российским владельцем клуба Романом Абрамовичем. Босс «Челси» отправил в «Тоттенхэм» предложение о трансфере. Однако президент «шпор» Дэниел Леви категорически отказался продавать полузащитника. Поэтому хорват вынужден был остаться в «Тоттенхэме».

А летом 2012-го за Модричем пришёл «Реал». Амбициозные профессиональные футболисты от таких вариантов не отказываются, даже если симпатизируют «Барселоне». Переговоры между мадридским и лондонским клубами тоже затянулись – Лука даже устроил мини-забастовку, чтобы его продали «сливочным». В конце концов, Леви согласился отпустить полузащитника за € 35 млн. После этого хорват мог навсегда забыть о «Барселоне».

Личная статистика Модрича в матчах с каталонским клубом – 16 побед, пять ничьих и 13 поражений. Пока Лука впереди. Хотя забил «Барсе» он всего однажды – в 2020 году на «Камп Ноу».