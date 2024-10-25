Аномальное невезение «Лиона» и спасение команды Чалова. Каким был день в ЛЕ и ЛК

Четверг — традиционный день для матчей Лиги Европы и Лиги конференций. Собрали для вас всё самое интересное, что было на европейских стадионах.

Моуринью не смог обыграть бывшую команду

«Фенербахче» и «МЮ» сыграли вничью Фото: Burak Kara/Getty Images

Бывшая команда Жозе Моуринью приехала к нынешней. Разошлись миром. Кристиан Эриксен завершил классным ударом симпатичную комбинацию манкунианцев — такие не берутся. Команды ушли на перерыв при счёте 0:1, хотя Маркусу Рашфорду не хватило сантиметров до гола, а Андре Онана дважды спас гостей после ударов в упор. Он оказался бессилен после того, как Юссеф Эн-Несири головой вколотил мяч на первых минутах второй половины.

Зрители больше голов не увидели. Зато в очередной раз наблюдали за эмоциональным Моуринью. Португальский тренер, видимо, что-то наговорил арбитрам после того, как те не назначили пенальти в пользу «Фенербахче». Клеман Тюрпен не выдержал и выгнал Жозе с поля. Но португалец раздавал указания даже с трибуны и чертил какие-то схемы на листках, которые ему принёс помощник.

Аномальный матч в Лионе

«Лион» владел мячом 58% игрового времени, нанёс 30 ударов (девять — в створ), подал восемь угловых и наиграл на 2,62 ожидаемого гола. Тем удивительнее, что хозяева ни разу не забили. А ведь ещё был отменённый с помощью VAR гол Александра Ляказетта. Плюс «Лион» лишился пенальти — его тоже отменили, поскольку фол был за пределами штрафной площади. Хозяева должны были побеждать, а в итоге проиграли. «Бешикташ» реализовал свои шансы в концовке и набрал первые очки в турнире. А «Лион» потерпел первое поражение.

Чудесное спасение ПАОКа

Магомед Оздоев просидел весь матч с «Викторией» в запасе, Фёдор Чалов вышел на замену на 76-й минуте. Греческий клуб пропустил уже на второй минуте, но ему помог VAR. Видеопомощники разглядели офсайд, хотя это никак не сказалось на настрое гостей. Футболисты чешского клуба забили дважды до перерыва — на этот раз легитимно. Принс Аду отдал две голевые передачи, а второй мяч забил экс-нападающий АПЛ Матей Выдра.

Казалось, ПАОК проиграет в третий раз подряд, но хозяевам помог Сампсон Дью. Футболист «Виктории» схватил вторую жёлтую карточку, чем очень взбодрил ПАОК. Тарик Тиссудали и Абдул-Рахман Баба забили на 84-й и 90+3-й минутах соответственно. Чалов ушёл с поля без результативных действий, хотя мяч в одном из эпизодов едва не заскочил за линию ворот после удара россиянина. ПАОК набрал первое очко в турнире, а «Виктория» сыграла вничью в третий раз подряд.

«Карабах» рассыпался после удаления

«Сам сломал, сам починил» — это не о полузащитнике «Карабаха» Жулио Ромау. Бразилец подставил команду уже на 15-й минуте матча с «Аяксом». Он был первым на мяче, но замешкался, а потом завалил соперника на газон в центральном круге. Удаление заметно облегчило задачу гостям. Кеннет Тейлор забил в пустые ворота до перерыва, а в концовке «Карабах» выдохся.

Сначала хозяева «привезли» пенальти — его реализовал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст. Через три минуты «Карабах» пропустил третий, а ещё через две остался вдевятером после удаления Элвина Джафаргулиева. «Карабах» стартовал в турнире с трёх поражений, а «Аякс» уже набрал семь очков.

«Реал Сосьедад» победил без Захаряна

Арсен Захарян близок к полноценному возвращению в строй, но остался вне заявки на матч с «Маккаби» из Тель-Авива. Испанский клуб одержал первую победу в турнире и сделал это на стадионе в Белграде. В первом тайме отличился Хон Пачеко, во втором — Серхио Гомес. Номинальные хозяева отыграли один мяч, но в концовке остались вдесятером после удаления Ошера Давиды. У «Маккаби» — три поражения подряд.

«Тоттенхэму» хватило для победы гола с пенальти

Ришарлисон (справа) принёс победу «Тоттенхэму» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«Тоттенхэм» одержал третью победу подряд. На этот раз хватило всего одного забитого мяча. В начале второго тайма хозяева заработали пенальти, который реализовал Ришарлисон. Бразилец относительно долго спорил с Джеймсом Мэддисоном, кто же должен пробить с 11-метровой отметки. Сначала мяч взял бразилец, потом — англичанин. В итоге всё-таки пробил Ришарлисон, а Мэддисон поздравил его с голом. На последних минутах АЗ остался вдесятером, а «Тоттенхэм» вошёл в тройку лидеров турнира.

«Лацио» одержал третью победу подряд

А первое место в таблице пока занимает «Лацио». Римский клуб одержал третью победу подряд — на этот раз в Нидерландах. Правда, гостям помогло удаление в составе «Твенте» — вратарь Ларс Уннерсталл схватил красную уже на 11-й минуте. Он сфолил на Булайе Диа за пределами штрафной площади и отправился в раздевалку. Кстати, за вторым таймом вратарь уже следил с трибун, одевшись в гражданское. К тому моменту его команда проигрывала — ветеран Педро Родригес огорчил «Твенте». В концовке матча «Лацио» убежал в контратаку, и Густав Исаксен установил окончательный результат.

«Атлетик» с большим трудом обыграл «Славию»

«Славия» потерпела первое поражение в турнире, но играла не хуже соперника. А если честно, то даже лучше. Она превзошла соперника по владению мячом (61% на 39%), по ударам (14 против шести), подала восемь угловых (соперник — ни одного) и наиграла на 1,13 ожидаемого гола («Атлетик» — на 0,17). Но удача оказалась на стороне хозяев. Мяч после удара Нико Уильямса через рикошет от футболиста «Славии» влетел в ворота Антонина Кински. Очень обидное поражение для чешского клуба.

«Челси» снова забил четыре

«Челси» не испытал проблем в Греции Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Лондонский клуб спокойно обкатывает второй состав в Лиге конференций. В 1-м туре «Челси» справился с «Гентом» (4:2), во 2-м — разгромил «Панатинаикос» (4:1). Михаил Мудрик набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас», Жоау Феликс оформил дубль, а Кристофер Нкунку реализовал пенальти. Уровень соперников в Лиге конференций позволяет английской команде спокойно раскатывать соперников даже резервным составом. В начале ноября «Челси» примет на своём поле армянский «Ноа».