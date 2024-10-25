Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Обзор матчей Лиги Европы и Лиги конференций, 24 октября 2024 года, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Челси, Моуринью, Лион, ПАОК

Аномальное невезение «Лиона» и спасение команды Чалова. Каким был день в ЛЕ и ЛК
Кирилл Закатченко
Дайджест ЛЕ и ЛК
Аудио-версия:
Комментарии
«Лацио» и «Тоттенхэм» снова победили, а «Карабах» сгубило удаление.

Четверг — традиционный день для матчей Лиги Европы и Лиги конференций. Собрали для вас всё самое интересное, что было на европейских стадионах.

А что интересного было в ЛЧ?
Вау-гол Холанда пяткой и сенсация от «Атлетико». В ЛЧ удивляла не только «Барса». Видео
Вау-гол Холанда пяткой и сенсация от «Атлетико». В ЛЧ удивляла не только «Барса». Видео

Моуринью не смог обыграть бывшую команду

«Фенербахче» и «МЮ» сыграли вничью

«Фенербахче» и «МЮ» сыграли вничью

Фото: Burak Kara/Getty Images

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Эриксен – 15'     1:1 Эн-Несири – 49'    

Бывшая команда Жозе Моуринью приехала к нынешней. Разошлись миром. Кристиан Эриксен завершил классным ударом симпатичную комбинацию манкунианцев — такие не берутся. Команды ушли на перерыв при счёте 0:1, хотя Маркусу Рашфорду не хватило сантиметров до гола, а Андре Онана дважды спас гостей после ударов в упор. Он оказался бессилен после того, как Юссеф Эн-Несири головой вколотил мяч на первых минутах второй половины.

Зрители больше голов не увидели. Зато в очередной раз наблюдали за эмоциональным Моуринью. Португальский тренер, видимо, что-то наговорил арбитрам после того, как те не назначили пенальти в пользу «Фенербахче». Клеман Тюрпен не выдержал и выгнал Жозе с поля. Но португалец раздавал указания даже с трибуны и чертил какие-то схемы на листках, которые ему принёс помощник.

Подробности матча:
Моуринью дал огня и остановил «бывших»! У «МЮ» в Европе — 0 побед за три игры
Моуринью дал огня и остановил «бывших»! У «МЮ» в Европе — 0 побед за три игры

Аномальный матч в Лионе

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
0 : 1
Бешикташ
Стамбул, Турция
0:1 Фернандеш – 71'    

«Лион» владел мячом 58% игрового времени, нанёс 30 ударов (девять — в створ), подал восемь угловых и наиграл на 2,62 ожидаемого гола. Тем удивительнее, что хозяева ни разу не забили. А ведь ещё был отменённый с помощью VAR гол Александра Ляказетта. Плюс «Лион» лишился пенальти — его тоже отменили, поскольку фол был за пределами штрафной площади. Хозяева должны были побеждать, а в итоге проиграли. «Бешикташ» реализовал свои шансы в концовке и набрал первые очки в турнире. А «Лион» потерпел первое поражение.

Чудесное спасение ПАОКа

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Гавел – 31'     0:2 Выдра – 39'     1:2 Тиссудали – 84'     2:2 Баба – 90+3'    
Удаления: нет / Дью – 70'

Магомед Оздоев просидел весь матч с «Викторией» в запасе, Фёдор Чалов вышел на замену на 76-й минуте. Греческий клуб пропустил уже на второй минуте, но ему помог VAR. Видеопомощники разглядели офсайд, хотя это никак не сказалось на настрое гостей. Футболисты чешского клуба забили дважды до перерыва — на этот раз легитимно. Принс Аду отдал две голевые передачи, а второй мяч забил экс-нападающий АПЛ Матей Выдра.

Казалось, ПАОК проиграет в третий раз подряд, но хозяевам помог Сампсон Дью. Футболист «Виктории» схватил вторую жёлтую карточку, чем очень взбодрил ПАОК. Тарик Тиссудали и Абдул-Рахман Баба забили на 84-й и 90+3-й минутах соответственно. Чалов ушёл с поля без результативных действий, хотя мяч в одном из эпизодов едва не заскочил за линию ворот после удара россиянина. ПАОК набрал первое очко в турнире, а «Виктория» сыграла вничью в третий раз подряд.

«Карабах» рассыпался после удаления

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
0 : 3
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Тейлор – 36'     0:2 Вегорст – 74'     0:3 Акпом – 77'    
Удаления: Ромау – 15', Джафаргулиев – 79' / нет

«Сам сломал, сам починил» — это не о полузащитнике «Карабаха» Жулио Ромау. Бразилец подставил команду уже на 15-й минуте матча с «Аяксом». Он был первым на мяче, но замешкался, а потом завалил соперника на газон в центральном круге. Удаление заметно облегчило задачу гостям. Кеннет Тейлор забил в пустые ворота до перерыва, а в концовке «Карабах» выдохся.

Сначала хозяева «привезли» пенальти — его реализовал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст. Через три минуты «Карабах» пропустил третий, а ещё через две остался вдевятером после удаления Элвина Джафаргулиева. «Карабах» стартовал в турнире с трёх поражений, а «Аякс» уже набрал семь очков.

«Реал Сосьедад» победил без Захаряна

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Пачеко – 19'     0:2 Гомес – 64'     1:2 Тургеман – 81'    
Удаления: Давида – 88' / нет

Арсен Захарян близок к полноценному возвращению в строй, но остался вне заявки на матч с «Маккаби» из Тель-Авива. Испанский клуб одержал первую победу в турнире и сделал это на стадионе в Белграде. В первом тайме отличился Хон Пачеко, во втором — Серхио Гомес. Номинальные хозяева отыграли один мяч, но в концовке остались вдесятером после удаления Ошера Давиды. У «Маккаби» — три поражения подряд.

«Тоттенхэму» хватило для победы гола с пенальти

Ришарлисон (справа) принёс победу «Тоттенхэму»

Ришарлисон (справа) принёс победу «Тоттенхэму»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Ришарлисон – 53'    
Удаления: нет / Вольфе – 85'

«Тоттенхэм» одержал третью победу подряд. На этот раз хватило всего одного забитого мяча. В начале второго тайма хозяева заработали пенальти, который реализовал Ришарлисон. Бразилец относительно долго спорил с Джеймсом Мэддисоном, кто же должен пробить с 11-метровой отметки. Сначала мяч взял бразилец, потом — англичанин. В итоге всё-таки пробил Ришарлисон, а Мэддисон поздравил его с голом. На последних минутах АЗ остался вдесятером, а «Тоттенхэм» вошёл в тройку лидеров турнира.

«Лацио» одержал третью победу подряд

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим, Италия
0:1 Родригес – 35'     0:2 Исаксен – 87'    
Удаления: Уннерсталл – 11' / нет

А первое место в таблице пока занимает «Лацио». Римский клуб одержал третью победу подряд — на этот раз в Нидерландах. Правда, гостям помогло удаление в составе «Твенте» — вратарь Ларс Уннерсталл схватил красную уже на 11-й минуте. Он сфолил на Булайе Диа за пределами штрафной площади и отправился в раздевалку. Кстати, за вторым таймом вратарь уже следил с трибун, одевшись в гражданское. К тому моменту его команда проигрывала — ветеран Педро Родригес огорчил «Твенте». В концовке матча «Лацио» убежал в контратаку, и Густав Исаксен установил окончательный результат.

«Атлетик» с большим трудом обыграл «Славию»

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
1 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Уильямс – 33'    

«Славия» потерпела первое поражение в турнире, но играла не хуже соперника. А если честно, то даже лучше. Она превзошла соперника по владению мячом (61% на 39%), по ударам (14 против шести), подала восемь угловых (соперник — ни одного) и наиграла на 1,13 ожидаемого гола («Атлетик» — на 0,17). Но удача оказалась на стороне хозяев. Мяч после удара Нико Уильямса через рикошет от футболиста «Славии» влетел в ворота Антонина Кински. Очень обидное поражение для чешского клуба.

Что за вратарь играет в «Славии»:
«Захотел стать футболистом на базе в Раменском». В Европе блистает сын легенды РПЛ
«Захотел стать футболистом на базе в Раменском». В Европе блистает сын легенды РПЛ

«Челси» снова забил четыре

«Челси» не испытал проблем в Греции

«Челси» не испытал проблем в Греции

Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Феликс – 23'     0:2 Мудрик – 49'     0:3 Феликс – 55'     0:4 Нкунку – 59'     1:4 Пельистри – 69'    

Лондонский клуб спокойно обкатывает второй состав в Лиге конференций. В 1-м туре «Челси» справился с «Гентом» (4:2), во 2-м — разгромил «Панатинаикос» (4:1). Михаил Мудрик набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас», Жоау Феликс оформил дубль, а Кристофер Нкунку реализовал пенальти. Уровень соперников в Лиге конференций позволяет английской команде спокойно раскатывать соперников даже резервным составом. В начале ноября «Челси» примет на своём поле армянский «Ноа».

Как преображается «Челси»:
Вы могли не заметить, но «Челси» оживает. Есть несколько факторов
Вы могли не заметить, но «Челси» оживает. Есть несколько факторов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android