Моуринью дал огня и остановил «бывших»! У «МЮ» в Европе — 0 побед за три игры

Жозе Моуринью не проиграл своей бывшей команде «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. У «Фенербахче», возглавляемого португальцем, нет поражений и пять очков после трёх туров. А у манкунианцев всего три очка – команда Эрика тен Хага все матчи завершает вничью!

Встреча на «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле началась осторожно. «Фенербахче» пробовал прессинговать «Манчестер Юнайтед» и провоцировать ошибки на его половине поля. Манкунианцы, в свою очередь, дразнили турок розыгрышем через вратаря. Игра носила позиционный характер, скоростей ей при счёте 0:0 недоставало. Одним из тактических решений Моуринью при развитии атак было смещение Шиманьского на левый фланг к Сент-Максимену. Экс-полузащитник «Динамо» находил пространство либо стягивал на себя хавбеков «МЮ».

Тем не менее команда тен Хага забила первым же ударом в створ. На 15-й минуте «Манчестер Юнайтед» наконец удалась быстрая ответная атака, и манкунианцы использовали преимущество в скорости. Гарначо улетел к штрафной «Фенербахче», а Эриксен здорово поддержал контрвыпад вторым темпом. Провалилась опорная зона турок, за которую отвечали экс-игроки «МЮ» Фред и Амрабат. Кажется, позиционно неправильно действовал марокканец. Эриксен забил ударом с линии штрафной.

В середине первого тайма ещё один верный шанс за счёт индивидуального мастерства создал Рашфорд – его проход со смещением с правого фланга в центр завершился опаснейшим выстрелом. Пуля пролетела рядом с турецким ухом. А потом до перерыва доминировал и создавал моменты «Фенербахче». Команда Моуринью отыгралась бы, если бы не вечер волшебства от Онана.

Голкипер был лидером «Манчестер Юнайтед» по количеству касаний мяча. На 37-й минуте два из этих касаний превратились в два чудесных сейва, когда центрфорвард Эн-Несири дважды бил головой из убойных позиций.

Онана показал какую-то нечеловеческую реакцию! Эта атака, к слову, также родилась благодаря уходу Шиманьского налево и точного кросса поляка. Впрочем, до завораживающего перформанса камерунского вратаря и ему самому помог опорник Угарте. Уругваец совершил не менее удивительное спасение – остановил в подкате летящий в пустые ворота мяч после удара Тадича. «МЮ», что называется, отскочил. Потенциально голевую передачу опять же делал сверхактивный Шиманьски.

В конце концов, где было тонко у «Манчестер Юнайтед», там и порвалось. Тен Хаг как будто не отреагировал в перерыве на давление «Фенербахче» слева. В результате турки забили быстрый гол во втором тайме. Дало пассивно отоборонялся против Сент-Максимена, чей кросс доставил мяч к линии вратарской точно на голову Эн-Несири. Линделёф с Мартинесом также отпустили нападающего хозяев. В этот раз марокканец не простил «МЮ» – у Онана не было шансов на очередной яркий сейв. «Фенербахче» сравнял счёт, и эмоции накалились. Вскоре Моуринью, требуя в спорном эпизоде пенальти, заработал красную карточку!

Пропущенный мяч заставил тен Хага менять игроков и их позиции. До этого Мазрауи был атакующим центрхавом, а после выхода в середину поля Каземиро вместо Линделёфа вернулся к привычной роли левого защитника. В центр обороны с фланга ушёл капитан Мартинес. «Манчестер Юнайтед» выдал достаточно сильный отрезок с владением, тем не менее смог создать только напряжение в штрафной Ливаковича. С голевыми моментами не клеилось. «Фенербахче» потерпел и успокоил игру. Моуринью, сидевший в проходе на трибуне, в свою очередь, укрепил защиту экс-армейцем Бекао.

В концовке турки грамотно сушили игру. Ничья, исходя из турнирной ситуации, устраивала их больше. «Манчестер Юнайтед» же потерял травмированного Антони, который провёл на поле всего 15 минут и пострадал в борьбе с излишне жёстким Мюльдюром – бразильца унесли с поля на носилках. Манкунианцы чуть-чуть превзошли турок по ударам (12:10), но по попаданиям в створ получилась ничья (5:5), а из штрафной бил даже чаще «Фенербахче» (9:7). Моуринью может быть доволен игрой своей команды с бывшей.