Огерманившаяся «Барселона» против монстров «Реала». Чего ждать от «класико»?

«Барселона» уже, наверное, позабыла, каково это – подходить к «класико» в статусе фаворита. Неоднозначный конец эпохи Эрнесто Вальверде, смутные времена Кике Сетьена и Рональда Кумана, постоянные эмоциональные качели с Хави – на этом фоне «Реал» Зинедина Зидана и Карло Анчелотти выглядел абсолютным колоссом. У «Мадрида» за это время тоже бывали трудности, но это мелочи на фоне того, что пережила «Барса».

Сейчас «Барселона» сияет. Ханс-Дитер Флик ещё ничего не выиграл, впереди – огромная часть сезона. Но здесь и сейчас «Барселона» – вероятно, самая притягательная и завораживающая команда мира. У неё есть яркий стиль и есть голод, который порождает бешеный прессинг и крупные счета. Банде Флика мало 1:0, мало 2:0. Она всегда хочет ещё! Хочет и аксакал Роберт Левандовски, и рассудительный Педри, и Рафинья, который на наших глазах перерождается в абсолютного топа, и Ламин Ямаль, и все-все остальные.

«Реал», напротив, прямо сейчас ищет свой путь. Конечная цель ясна: это победы и титулы. Эта цель у «Мадрида» неизменна. Но вот как к ней прийти, как играть, чтобы добиться этого, Карло и Давиде Анчелотти как раз и пытаются понять. Адаптация Килиана Мбаппе продолжается, выбыл футбольный и ментальный лидер Дани Карвахаль, в «класико» не сыграют Родриго и Тибо Куртуа. «Реал» в хорошем темпе набирает очки и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, но к его игре есть вопросы. Не чувствуется того запаса, который был, например, в прошлом сезоне – когда победа «Мадрида» в любом матче казалась неотвратимой, как бы ни складывалась игра.

Игроки «Барселоны» празднуют гол Фото: David Ramos/Getty Images

В последнем туре Лиги чемпионов «Барселона» и «Реал» крупно обыграли немцев – «Баварию» и дортмундскую «Боруссию» соответственно. И там, и там разница в три мяча. Но эти победы очень разные. «Барселона» победила по-футбольному. Она переиграла «Баварию». Футбол Флика сработал лучше футбола Венсана Компани, Левандовски, Рафинья, Фермин и остальные игроки «Барсы» выступили лучше Гарри Кейна, Майкла Олисе, Сержа Гнабри и прочих баварцев.

А победа «Реала» над «Боруссией» – это в первую очередь победа воли. Воли, помноженной, конечно, на высочайший класс. «Реал» забил пять, феноменально выступил Винисиус. Однако каким бы классным ты ни был, без воли невозможно превратить 0:2 в 5:2 за полчаса. Винисиус как раз олицетворяет волю «Мадрида» и ту самую неотвратимость его победы. Бразилец показывает класс всегда – но пиковые отрезки он выдаёт именно тогда, когда это особенно нужно.

Да, конечно, неудачные замены сделал тренер «Дортмунда» Нури Шахин, это тоже повлияло на исход. Но и тут сыграла сила «Реала». «Мадрид» – как медиум: изучает оппонента и мгновенно находит слабые точки, в которые затем и бьёт. Если «Реал» чует, что соперник зашатался и может дрогнуть, он расшатает его окончательно. Это работает, несмотря ни на какие игровые проблемы команды Анчелотти.

Винисиус Жуниор Фото: Denis Doyle/Getty Images

Нас ждёт, вероятно, самое интригующее «класико» за последние несколько лет. Огерманившаяся «Барселона», которая взяла всё лучшее от Флика и помножила это на каталонскую футбольную идентичность. Против «Реала», у которого есть проблемы в игре, но который остаётся самым сильным на планете ментальным монстром.

Свежие впечатления от «Барсы» подталкивают к тому, чтобы посчитать её фаворитом. Особенно на фоне «Реала», который в этом сезоне откровенно поскрипывает. Но фаворитизм каталонцев если и есть, то совсем небольшой. Ещё раз: «Мадрид» – лучшая команда мира по выигрыванию матчей тогда, когда этого никто не ждёт.

Это будет «класико» в стиле UFC: каждый предложит свою «коронку». И дико интересно увидеть, какая сработает лучше: футбольно-барселонская или ментально-мадридская.