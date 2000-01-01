5 самых возрастных игроков Лиги чемпионов
Мы уже делали топ самых молодых игроков ЛЧ. А как выглядит список наиболее возрастных футболистов турнира на 25 октября?
5-е место — Юрай Куцка
Полузащитнику «Слована» сейчас 37 лет 6 месяцев 25 дней.
4-е место — Каспер Шмейхель
Возраст вратаря «Селтика» — 37 лет 10 месяцев 28 дней.
3-е место — Кристиан Стуани
Форварду «Жироны» сейчас 38 лет 1 месяц 12 дней.
2-е место — Мануэль Нойер
Возраст вратаря «Баварии» — 38 лет 6 месяцев 7 дней.
1-е место — Лука Модрич
Полузащитнику «Реала» сейчас 39 лет 1 месяц 15 дней.
5 самых возрастных игроков Лиги чемпионов — 2024/2025
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