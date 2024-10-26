«Проблема «Зенита» — в мотивации лидеров». Экс-игрок и скаут «Динамо» — о гонке в РПЛ

Завтра начнётся 13-й тур РПЛ, в котором всё снова может перемешаться. «Зенит» в случае победы над «Локомотивом» и потери очков «Краснодаром» вернётся на первое место. А если проиграет – опустится на третью строчку. А там уже совсем рядом другие конкуренты. Так что борьба за лидерство не просто жива, она ещё и очень интригует.

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич специально для «Чемпионата» порассуждал о форме лидеров РПЛ, высказался о сербских тренерах в России и отметил, что сборная должна проводить матчи с любым соперником, несмотря на отстранение.

– «Краснодар» – лидер РПЛ. Вас удивляет, что команда в этом сезоне настолько стабильна?

– Для меня это неудивительно. В прошлом сезоне они до последнего тура боролись за чемпионство. И даже 10-15 минут в онлайн-таблице были первыми. Так что всё закономерно. Сейчас три-четыре команды претендуют на первое место. Но, видимо, готовность «Краснодара» и форма игроков самая лучшая. У команды 80-90% состава играют вместе уже несколько лет. Они хорошо друг друга знают и делают всё правильно.

– У «Краснодара» не самая длинная скамейка – может ли этот фактор сыграть свою роль на дистанции?

– До зимы вряд ли сыграет. Групповой этап Кубка России завершён, так что на оставшиеся матчи достаточно 14-15 игроков, которых можно разбавить молодёжью. До декабря они должны остаться наверху. Не знаю, будет ли «Краснодар» концентрироваться только на чемпионате. Думаю, Кубок для них тоже важен.

– Верите, что «Краснодар» до последнего будет бороться за трофей, как в прошлом сезоне?

– Уверен, так и будет. Опять жду интересного финала. Может, не такого, как в прошлом году, но, полагаю, до последних двух-трёх туров чемпионская интрига будет жива.

– «Зенит» отстаёт на одно очко. К результатам вопросов мало. Но у некоторых есть претензия к стилю игры.

– Сергей Семак разберётся и без нас. У него есть две-три схемы, которые он использует по ходу сезона. И тактически там всё выстроено грамотно. Структура есть. Мне кажется, возникает вопрос только в мотивации, с этим есть проблемы. У петербуржцев сильный состав, они должны биться за чемпионство. Но для тренера это непросто – настроить лидеров на матчи с теми же аутсайдерами. Особенно после шести титулов подряд.

– Максим Глушенков удивлял в первых турах. Могут ли две травмы выбить его из колеи?

– Травма руки – несчастный случай. Растяжение – такое часто бывает у футболистов. Он здорово начал, и «Зенит» в первых турах на него действительно рассчитывал. Но давайте честно: «Зенит» и без Глушенкова – топовая команда. Там 18 игроков высокого уровня. Они обязаны справляться без него. Тем более он скоро возвращается.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– «Зенит» – всё-таки главный претендент на титул или один из?

– Для меня – один из. «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и посмотрим ещё на «Локомотив». Может, ещё ЦСКА, но только из-за Марко Николича. Состав у них не чемпионский. А «Спартак» очень нестабилен.

– На третьем месте идёт «Локомотив». Реально ли им ровно пройти весь сезон с почти полным отсутствием легионеров?

– «Локомотив» напоминает мне «Динамо» 2007-2008 годов. Тоже было много россиян, все молодые. Но тогда той команде как раз не хватило опыта и статусных футболистов. Да, «Локомотив» сейчас взял Сесара Монтеса, он добавит солидности. Но я до конца не уверен, что железнодорожники будут биться за чемпионство. Если только зимой не возьмут ещё нескольких игроков. Хотя мне очень нравится, как они играют.

– Алексей Батраков – главная молодая звезда лиги. Можно сказать, что такие игроки рождаются раз во много лет?

– Потенциал и талант огромные. Но не могу сказать, что такие рождаются редко. Так можно сказать про Андрея Аршавина. На Батракова важно смотреть на дистанции. Да, сейчас он здорово играет, входит в топ-5 лучших игроков РПЛ.

– Впереди матч с «Зенитом». С точки зрения психологии это не важнейшая игра для «Локо»?

– Это точно не решающая встреча для «Локомотива». Просто один матч. Но этот матч – испытание для молодых игроков. А для «Зенита» – возможность проверить мотивацию лидеров. Уверен, будет хорошая игра и битва.

– Не чужое для вас «Динамо» близко к тройке, но туда не входит. Почему пока нет стабильности в результатах?

– Есть кадровые моменты – у Диего Лаксальта постоянно что-то болит, Фабиан Бальбуэна ездил на Олимпийские игры и сейчас выглядит тяжеловато. Полузащите не хватает стабильности, пока не всё идеально в балансе между атакой и защитой. Сейчас очков достаточно. Впереди не самый сложный календарь, где надо подбираться к лидерам. Надеюсь, команда сможет набрать максимум очков. Зимой передохнут, и весной будет ещё больше. «Динамо» должно бороться как минимум за топ-3.

– Теперь – к сербским именам: Саша Илич был уволен из «Пари НН». Для вас это стало неожиданностью?

– Результат был таким, который ожидался. Ниже среднего. Я внутренней кухни не знаю. Видимо, что-то пошло не туда. Он ведь принял команду в тяжёлый момент. И смог сохранить её в РПЛ. Он неплохой тренер. Но, возможно, недобрал несколько очков, чтобы остаться в команде.

– Есть ли на него спрос в Сербии?

– Думаю, при желании Саши спрос будет. Но я не знаю, хочет ли он работать здесь. Зависит от предложения.

– Марко Николич держит ЦСКА на четвёртом месте – это максимум?

– У Марко большие амбиции. Конечно, это место не может его устраивать. Сам он, конечно, захочет забраться повыше. Другой момент, что у него ограниченный состав. И это может стать помехой. Сейчас главное – удержаться в группе лидеров. А дальше – ждать, сможет ли команда подписать кого-то зимой.

– Летний новичок Миралем Пьянич недавно дал интервью, где опроверг сам себя. В 2022-м он отказался приезжать на товарищеский матч с Россией, а теперь призывает допустить сборную и клубы к международным турнирам. Как вы это объясняете?

– Думаю, некоторые вещи он просто не знал. А сейчас приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами. Человек может изменить мнение, когда получит полную информацию. Видимо, это нормально.

– Деян Станкович – его «Спартак» сейчас ближе к вылету, чем к чемпионству. Как вам его работа?

– Я ещё перед стартом чемпионата сказал, что это неплохой тренер. Он выигрывал титулы с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем», однако это явные фавориты своих лиг. «Спартак» в России не является таковым. Так что ему тяжело. Я знаю Деяна очень давно, он боец, который никогда не опускает руки. Уверен, он сделает всё, чтобы исправить ситуацию. А его амбиции очень большие. Он сейчас получает новый опыт. Важно, чтобы он с ним справился.

Понятно, что на него идёт давление. Но он к этому привык ещё как игрок. Так что никаких проблем из-за этого не будет. «Спартак» каждый день кто-то критикует.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Россия сыграет с Брунеем и Сирией – как вы оцените таких соперников?

– Соперники не великие, но нужно играть. К сожалению, на сегодняшний день это тот небольшой выбор. Остальные сборные заняты. Сербия с удовольствием бы сыграла с Россией, но у нас Лига наций. Сейчас не так важно, какой соперник. Просто важно показывать, что есть матчи.

– Главная новость последних дней – Дуглас Сантос получит российский паспорт. И потенциально сможет сыграть за сборную России. Как вы относитесь к таким историям?

– Никак не отношусь. Иностранцы не должны играть за другие сборные.