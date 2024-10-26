Битва новичков, ЦСКА стремится в топ-3 и встреча неудачников. Это 13-й тур РПЛ! LIVE

Сегодня, 26 октября, стартует 13-й тур РПЛ. Махачкалинское «Динамо» примет «Акрон», «Факел» приедет в гости к ЦСКА, а ещё сыграют «Ростов» и «Ахмат».
Тур откроется встречей новичков РПЛ. И махачкалинцы, и тольяттинцы сносно чувствуют себя в элите – не в зонах переходных матчей или вылета – и на том спасибо. Команды разделяет одно очко – а значит, рубка будет мощная. Проигравший может даже оказаться в опасной ситуации – на 13-м месте или ниже.
Команда Марко Николича рвётся в тройку, обладая скромным кадровым ресурсом. Однако ЦСКА победил трижды подряд и вполне может сделать это снова. «Факел» – один из слабейших клубов РПЛ прямо сейчас, и нет ни одной причины называть его претендентом на очки в предстоящей игре. Потому что это будет сенсация.
«Ростов» барахтается в середине таблицы, «Ахмат» – захлёбывается на дне. Однако команды вполне можно назвать неудачниками – и те и другие не побеждают как минимум в последних пяти встречах чемпионата России. За команду Валерия Карпина – и класс футболистов, и родные стены. За «Ахмат» – фактор неожиданности.
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