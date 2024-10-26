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Динамо Махачкала — Акрон, прямая онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ, где смотреть, 26 октября 2024

Битва новичков, ЦСКА стремится в топ-3 и встреча неудачников. Это 13-й тур РПЛ! LIVE
«Чемпионат»
13-й тур РПЛ
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Сразу несколько интриг!

Сегодня, 26 октября, стартует 13-й тур РПЛ. Махачкалинское «Динамо» примет «Акрон», «Факел» приедет в гости к ЦСКА, а ещё сыграют «Ростов» и «Ахмат».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тур откроется встречей новичков РПЛ. И махачкалинцы, и тольяттинцы сносно чувствуют себя в элите – не в зонах переходных матчей или вылета – и на том спасибо. Команды разделяет одно очко – а значит, рубка будет мощная. Проигравший может даже оказаться в опасной ситуации – на 13-м месте или ниже.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Марко Николича рвётся в тройку, обладая скромным кадровым ресурсом. Однако ЦСКА победил трижды подряд и вполне может сделать это снова. «Факел» – один из слабейших клубов РПЛ прямо сейчас, и нет ни одной причины называть его претендентом на очки в предстоящей игре. Потому что это будет сенсация.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» барахтается в середине таблицы, «Ахмат» – захлёбывается на дне. Однако команды вполне можно назвать неудачниками – и те и другие не побеждают как минимум в последних пяти встречах чемпионата России. За команду Валерия Карпина – и класс футболистов, и родные стены. За «Ахмат» – фактор неожиданности.

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