«Реал» и «Барса» рвут европейский уикенд! Первое «класико» сезона! LIVE

Какая команда окажется сильнее — Карло Анчелотти или Ханс-Дитера Флика?

Сегодня, 26 октября, состоится суперматч – «Реал» и «Барселона» сыграют в 11-туре чемпионата Испании. «Класико» обещает быть монструозным!

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, а «Реал» дышит ей в спину. Понятно, что результат этой встречи может стать определяющим по итогам сезона. Однако сейчас хочется просто насладиться потрясающей результативностью команд Ханс-Дитера Флика и Карло Анчелотти.

Однако такая крутая игра всё-таки будет немного омрачена кадровыми проблемами. У «Реала» недоступны Давид Алаба, Дани Карвахаль, Родриго, Тибо Куртуа и Браим Диас. У «Барсы» не будет Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена, Марка Берналя, Марка-Андре тер Штегена, Феррана Торреса и Эрика Гарсии.

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