Топ-события субботы: «Реал» — «Барса», Месси против Миранчука, россияне в UFC, НХЛ и НБА

Насыщенное 26 октября: «Ростов» и ЦСКА — в РПЛ, Мбаппе впервые сыграет в «эль класико», бокс и фигурное катание. Собрали лучшее для вас!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Брансон и компания отомстят за поражение в плей-офф?

«Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс» встречались во втором раунде плей-офф 2024 года. Тогда «иноходцы» оказались сильнее во многом из-за того, что у «Никс» в седьмой игре получил травму лидер команды Джейлен Брансон, а ещё ранее вылетел О Джи Ануноби. Теперь же в распоряжение Тома Тибодо попали Микал Бриджес и Карл-Энтони Таунс – очень сильные игроки. «Нью-Йорк» сиюминутно стал одним из претендентов на финал со стороны Восточной конференции. «Индиана» же сохранила костяк. Кому достанется победа в этом противостоянии?

⚽️ 3:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Миранчук против лучшей команды США

Интеристы добили рекорд лиги, набрав 74 очка за регулярный сезон. Там играют Альба, Бускетс, Суарес и Месси. Ну а «Атланта» еле выползла в плей-офф – в последнем туре нужно было и самим побеждать (спасибо VAR за отменённый гол соперника на последних минутах), и ждать осечек двух конкурентов. «Монреаль» с восьмого места удалось пройти только в серии пенальти. Расклады вроде бы очевидные. Но серия на вылет частенько приносит сюрпризы. Возможно, настала пора ещё одного?

🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 04:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: потерпит ли «Питтсбург» четвёртое поражение подряд?

После относительно удачного начала регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» угодил в продолжительный кризис. Команда Майка Салливана потерпела три поражения подряд, в каждом из неудачных матчах пропуская не менее четырёх шайб за игру. Сумеют ли Сидни Кросби, Евгений Малкин и Ко прервать чёрную полосу во встрече с таким же проблемным «Эдмонтоном»?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн Джеймс или Кевин Дюрант — кто победит?

Совсем недавно Леброн Джеймс и Кевин Дюрант привели сборную США по баскетболу к золоту на Олимпийских играх в Париже. Теперь настало время выяснять отношения в регулярном чемпионате НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз» начали сезон с победы. Если «озёрники» разобрались с очень сильной «Миннесотой», то «солнечные» с трудом в овертайме обыграли «Лос-Анджелес Клипперс». Кто из лидеров приведёт клуб к победе?

🎾 8:00*: Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Диана Шнайдер (Россия, 6), Токио, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Шнайдер до четвёртого финала в сезоне?

20-летняя Диана Шнайдер пробилась в полуфинал «пятисотника» в Токио и теперь сразится с первым номером посева — китаянкой Чжэн Циньвэнь. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница встретится в финале с кем-то из пары Софья Кенин — Кэти Бултер. Отметим, что в этом году юная россиянка уже трижды добиралась до решающего матча на турнирах.

⛸️ 13:00: Фигурное катание, первый этап Гран-при России в Магнитогорске, короткая программа

Интрига: кто захватит лидерство у мужчин перед произвольной программой?

26 октября в Магнитогорске стартует серия Гран-при России по фигурному катанию. На первом этапе будут представлены все виды: женское одиночное катание, мужское одиночное, спортивные пары и танцы на льду.

Самая интересная борьба развернётся у мужчин: за первое место поспорят чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк и действующий чемпион России Евгений Семененко, который сделал заявку на шесть квадов на Мемориале Панина-Коломенкина.

В женском одиночном катании за победу сразятся призёры Спартакиады сильнейших Анна Фролова и Ксения Синицына. Интересная борьба ожидается в танцах на льду: догнать Александру Степанову и Ивана Букина попытаются Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. В составе спортивных пар в этот раз нет лидеров — и Мишина/Галлямов, и Бойкова/Козловский заявлены на другие Гран-при.

⚽️ 14:00: «Динамо» Махачкала — «Акрон», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва двух дерзких новичков РПЛ

Обе команды в нынешнем сезоне дебютировали в Премьер-Лиге. И справляются очень даже неплохо, держась выше зоны переходных матчей. Тольяттинцы вот держатся на одном уровне с известными соседями из «Крыльев», набрав 12 очков за столько же матчей, а махачкалинцы зарекомендовали себя стеной и пропустили всего 10 раз — реже это делали только «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Так что не стоит пренебрегать не самой топовой вывеской — эти парни в курсе, как добиваться результата.

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Факел», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: армейцы вклинятся в чемпионскую гонку?

ЦСКА набрал неплохой ход: после поражения от «Зенита»: выиграл группу в Кубке России, а в РПЛ набрал 10 очков в четырёх матчах. Это позволило вплотную приблизиться к лидирующей тройке: «Локомотив» уже на расстоянии четырёх очков, «Зенит» — шести, «Краснодар» — семи. Чемпионства от футболистов Николича никто не ждёт. Хотя попадание в призы явно станет успехом. И армейцы делают всё, чтобы его достичь. «Факел» — не самый сложный противник. Да, воронежцы победили «Ахмат», тем не менее у них всего 10 очков в 12 турах. Столько же и останется после 13?

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли «Нефтехимик» взять реванш у «Автомобилиста»?

В нынешнем сезоне команды однажды уже встречались в Нижнекамске. 24 сентября «Автомобилист» одержал гостевую победу с минимальным преимуществом — 2:1. Спустя месяц «Нефтехимик» вновь примет уральский клуб на домашнем льду, намереваясь взять реванш за то поражение.

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Ахмат», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Карпина собирается побеждать?

С учётом Кубка у ростовчан семь матчей без побед. Ну а «Ахмат» вообще не брал три очка к 13-му туру РПЛ. Чьё невезение окажется сильнее? Кто поставил неудачи на поток? Ладно, если отмести вопросы в стиле ведущей «Слабого звена» Марии Киселёвой, и те, и другие явно заслуживают большего. Их игра точно небезнадёжна. Вот и увидим, кто наконец-то прервёт неудачную серию. И прервёт ли вообще, ведь возможна ничья.

🥊 19:00: Мурат Гассиев (Армения) — Кем Юнгквикст (Дания), рейтинговый бой

Интрига: Гассиев успешно вернётся?

Карьера Мурата Гассиева в последние годы — сплошная боль и неоправданные ожидания. Сам боксёр не особо в этом виноват: после невероятного громкого старта Железного стали буквально преследовать нелепые неудачи, травмы и плохой матчмейкинг. Теперь Мурат возвращается после очередного длительного перерыва и готов показать, что на нём ещё рано ставить крест. Соперник силён, но вполне по силам Гассиеву. Осталось только показать то, что россиянин умеет.

🏒 20:00: «Филадельфия Флайерз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 20:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в противостоянии Мичкова и Капризова?

Команда Джона Тортореллы проиграла шесть матчей подряд и идёт на последнем месте в Восточной конференции. Не помогает «лётчикам» даже отличная игра новичка команды Матвея Мичкова. Российский форвард стартовал в НХЛ с семи очков в семи матчах, что является одним из лучших результатов в истории американского клуба для 19-летних новичков команды. Сумеет ли Матвей преуспеть в первом противостоянии с Кириллом Капризовым?

👊 21:00: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Армен Петросян (Армения), UFC 308

Интрига: Шара Буллет продолжит взлёт?

Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ворвался в UFC, словно яркая комета. Невероятно харизматичный боец с эффектным стилем так понравился болельщикам и Дане Уайту, что почти сразу стал одним из любимчиков президента промоушена. Буллет уже активно снимается в рекламе и кино, о нём говорят даже большие звёзды. Но очередной соперник Шары крайне непрост: Армен Петросян хорош в ударной технике и точно даст Буллету тяжёлый бой.

👊 21:30: Магомед Анкалаев (Россия) — Александар Ракич (Австрия), UFC 308

Интрига: Анкалаеву нужен последний шаг к титульнику

Магомед Анкалаев — один из самых многострадальных претендентов в UFC. Россиянин не проигрывает уже много лет, но никогда не нравился руководителям заокеанской лиги, а после ничьей в бою с Яном Блаховичем и вовсе попал в опалу. Теперь Магомеду пообещали, что в случае победы над Александаром Ракичем он всё-таки получит новый титульный шанс. Вот только Ракич — вовсе не мальчик для битья, а опытный боец с крепким характером. Как покажет себя Анкалаев?

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Барселона», Примера, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «класико»!

Это «класико», это смотреть надо! Главный клубный матч, если не учитывать поздние стадии Лиги чемпионов. Да, Месси и Роналду давно уехали. Зато есть Ямаль и Винисиус, Левандовски и Мбаппе, Педри и Беллингем. Да долго перечислять можно. Мадридцы сотворили безумный камбэк с дортмундской «Боруссией», превратив 0:2 в 5:2. А каталонцы вперёд ногами вынесли саму «Баварию». Обе команды на пике. Матч должен получиться незабываемым. Если победит «Барса», её отрыв в чемпионате увеличится до шести очков. Просто так «Реал» этого точно не допустит.

👊 22:30: Роберт Уиттакер (Австралия) — Хамзат Чимаев (ОАЭ), UFC 308

Интрига: главный бой в карьере Чимаева

После уникального старта в UFC карьера Хамзата Чимаева медленно, но неуклонно замедлялась. Чимаев много болел, срывал поединки и устраивал политические демарши, что, кстати, не помешало ему остаться одной из главных звёзд лиги. Однако сейчас Хамзат вернулся и готов к большим победам. Одолеть Роберта Уиттакера, мягко говоря, будет непросто: это один из самых опытных и универсальных бойцов планеты. Если Уиттакер окажется повержен, Борз точно сможет потребовать у Даны Уайта титульный поединок.