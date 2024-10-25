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Расписание спортивных матчей 26 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: «Реал» — «Барса», Месси против Миранчука, россияне в UFC, НХЛ и НБА
Михаил Георгиев
Спортивные события 26 октября
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 26 октября: «Ростов» и ЦСКА — в РПЛ, Мбаппе впервые сыграет в «эль класико», бокс и фигурное катание. Собрали лучшее для вас!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Брансон и компания отомстят за поражение в плей-офф?

«Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс» встречались во втором раунде плей-офф 2024 года. Тогда «иноходцы» оказались сильнее во многом из-за того, что у «Никс» в седьмой игре получил травму лидер команды Джейлен Брансон, а ещё ранее вылетел О Джи Ануноби. Теперь же в распоряжение Тома Тибодо попали Микал Бриджес и Карл-Энтони Таунс – очень сильные игроки. «Нью-Йорк» сиюминутно стал одним из претендентов на финал со стороны Восточной конференции. «Индиана» же сохранила костяк. Кому достанется победа в этом противостоянии?

Суперзвезда НБА под расследованием от НБА!
«Это твоя чёртова работа». Суперзвезду НБА ждёт громкое расследование от лиги
«Это твоя чёртова работа». Суперзвезду НБА ждёт громкое расследование от лиги

⚽️ 3:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

США — Major League Soccer . 1/8 финала
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук против лучшей команды США

Интеристы добили рекорд лиги, набрав 74 очка за регулярный сезон. Там играют Альба, Бускетс, Суарес и Месси. Ну а «Атланта» еле выползла в плей-офф – в последнем туре нужно было и самим побеждать (спасибо VAR за отменённый гол соперника на последних минутах), и ждать осечек двух конкурентов. «Монреаль» с восьмого места удалось пройти только в серии пенальти. Расклады вроде бы очевидные. Но серия на вылет частенько приносит сюрпризы. Возможно, настала пора ещё одного?

На предыдущей стадии было реально непросто:
Миранчук в огне! Сделал ассист в важнейшем матче и теперь сыграет против Месси!
Миранчук в огне! Сделал ассист в важнейшем матче и теперь сыграет против Месси!

🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: потерпит ли «Питтсбург» четвёртое поражение подряд?

После относительно удачного начала регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» угодил в продолжительный кризис. Команда Майка Салливана потерпела три поражения подряд, в каждом из неудачных матчах пропуская не менее четырёх шайб за игру. Сумеют ли Сидни Кросби, Евгений Малкин и Ко прервать чёрную полосу во встрече с таким же проблемным «Эдмонтоном»?

Что всё ещё раздражает Евгения Малкина?
«Я всё ещё в ярости из-за решения НХЛ». Откровенное интервью Малкина
«Я всё ещё в ярости из-за решения НХЛ». Откровенное интервью Малкина

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн Джеймс или Кевин Дюрант — кто победит?

Совсем недавно Леброн Джеймс и Кевин Дюрант привели сборную США по баскетболу к золоту на Олимпийских играх в Париже. Теперь настало время выяснять отношения в регулярном чемпионате НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз» начали сезон с победы. Если «озёрники» разобрались с очень сильной «Миннесотой», то «солнечные» с трудом в овертайме обыграли «Лос-Анджелес Клипперс». Кто из лидеров приведёт клуб к победе?

Леброна и его сына ждёт суд?
Недолго музыка играла! На Леброна и его сына подали в суд после легендарной ночи в НБА
Недолго музыка играла! На Леброна и его сына подали в суд после легендарной ночи в НБА

🎾 8:00*: Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Диана Шнайдер (Россия, 6), Токио, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Токио (ж). 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 08:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: доберётся ли Шнайдер до четвёртого финала в сезоне?

20-летняя Диана Шнайдер пробилась в полуфинал «пятисотника» в Токио и теперь сразится с первым номером посева — китаянкой Чжэн Циньвэнь. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница встретится в финале с кем-то из пары Софья Кенин — Кэти Бултер. Отметим, что в этом году юная россиянка уже трижды добиралась до решающего матча на турнирах.

Диана успешно выступает в столице Японии:
Шнайдер на отказе прошла в полуфинал Токио. А Касаткина прервала серию из пяти побед
Шнайдер на отказе прошла в полуфинал Токио. А Касаткина прервала серию из пяти побед

⛸️ 13:00: Фигурное катание, первый этап Гран-при России в Магнитогорске, короткая программа

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 14:45 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Спортивные пары. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 16:25 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Танцы на льду. Ритм-танец
26 октября 2024, суббота. 17:15 МСК
Не началось

Интрига: кто захватит лидерство у мужчин перед произвольной программой?

26 октября в Магнитогорске стартует серия Гран-при России по фигурному катанию. На первом этапе будут представлены все виды: женское одиночное катание, мужское одиночное, спортивные пары и танцы на льду.

Самая интересная борьба развернётся у мужчин: за первое место поспорят чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк и действующий чемпион России Евгений Семененко, который сделал заявку на шесть квадов на Мемориале Панина-Коломенкина.

В женском одиночном катании за победу сразятся призёры Спартакиады сильнейших Анна Фролова и Ксения Синицына. Интересная борьба ожидается в танцах на льду: догнать Александру Степанову и Ивана Букина попытаются Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. В составе спортивных пар в этот раз нет лидеров — и Мишина/Галлямов, и Бойкова/Козловский заявлены на другие Гран-при.

Расписание и состав участников:
Мужская фигурка будет интереснее женской? Старт большого сезона в Магнитогорске!
Мужская фигурка будет интереснее женской? Старт большого сезона в Магнитогорске!

⚽️ 14:00: «Динамо» Махачкала — «Акрон», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух дерзких новичков РПЛ

Обе команды в нынешнем сезоне дебютировали в Премьер-Лиге. И справляются очень даже неплохо, держась выше зоны переходных матчей. Тольяттинцы вот держатся на одном уровне с известными соседями из «Крыльев», набрав 12 очков за столько же матчей, а махачкалинцы зарекомендовали себя стеной и пропустили всего 10 раз — реже это делали только «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Так что не стоит пренебрегать не самой топовой вывеской — эти парни в курсе, как добиваться результата.

Вот почему тольяттинцы так хороши:
Лучший новичок РПЛ — «Акрон». Вот почему так получилось
Лучший новичок РПЛ — «Акрон». Вот почему так получилось

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Факел», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы вклинятся в чемпионскую гонку?

ЦСКА набрал неплохой ход: после поражения от «Зенита»: выиграл группу в Кубке России, а в РПЛ набрал 10 очков в четырёх матчах. Это позволило вплотную приблизиться к лидирующей тройке: «Локомотив» уже на расстоянии четырёх очков, «Зенит» — шести, «Краснодар» — семи. Чемпионства от футболистов Николича никто не ждёт. Хотя попадание в призы явно станет успехом. И армейцы делают всё, чтобы его достичь. «Факел» — не самый сложный противник. Да, воронежцы победили «Ахмат», тем не менее у них всего 10 очков в 12 турах. Столько же и останется после 13?

Какой была бы таблица РПЛ без судейских ошибок?
Таблица ошибок судей РПЛ. VAR сильно подпортил жизнь «Крыльям»
Таблица ошибок судей РПЛ. VAR сильно подпортил жизнь «Крыльям»

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли «Нефтехимик» взять реванш у «Автомобилиста»?

В нынешнем сезоне команды однажды уже встречались в Нижнекамске. 24 сентября «Автомобилист» одержал гостевую победу с минимальным преимуществом — 2:1. Спустя месяц «Нефтехимик» вновь примет уральский клуб на домашнем льду, намереваясь взять реванш за то поражение.

Чем удивила Россия канадского лидера «Нефтехимика»?
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Ахмат», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Карпина собирается побеждать?

С учётом Кубка у ростовчан семь матчей без побед. Ну а «Ахмат» вообще не брал три очка к 13-му туру РПЛ. Чьё невезение окажется сильнее? Кто поставил неудачи на поток? Ладно, если отмести вопросы в стиле ведущей «Слабого звена» Марии Киселёвой, и те, и другие явно заслуживают большего. Их игра точно небезнадёжна. Вот и увидим, кто наконец-то прервёт неудачную серию. И прервёт ли вообще, ведь возможна ничья.

Все интриги предстоящего тура:
«Локо» вернётся в гонку, а «Краснодар» сохранит лидерство? Интриги 13-го тура РПЛ
«Локо» вернётся в гонку, а «Краснодар» сохранит лидерство? Интриги 13-го тура РПЛ

🥊 19:00: Мурат Гассиев (Армения) — Кем Юнгквикст (Дания), рейтинговый бой

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Мурат Гассиев — Кем Юнгквист
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Кем Юнгквикст

Интрига: Гассиев успешно вернётся?

Карьера Мурата Гассиева в последние годы — сплошная боль и неоправданные ожидания. Сам боксёр не особо в этом виноват: после невероятного громкого старта Железного стали буквально преследовать нелепые неудачи, травмы и плохой матчмейкинг. Теперь Мурат возвращается после очередного длительного перерыва и готов показать, что на нём ещё рано ставить крест. Соперник силён, но вполне по силам Гассиеву. Осталось только показать то, что россиянин умеет.

Изучаем, что пошло не так у Мурата:
Что сломалось в карьере великого таланта? Изучаем провал Гассиева
Что сломалось в карьере великого таланта? Изучаем провал Гассиева

🏒 20:00: «Филадельфия Флайерз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в противостоянии Мичкова и Капризова?

Команда Джона Тортореллы проиграла шесть матчей подряд и идёт на последнем месте в Восточной конференции. Не помогает «лётчикам» даже отличная игра новичка команды Матвея Мичкова. Российский форвард стартовал в НХЛ с семи очков в семи матчах, что является одним из лучших результатов в истории американского клуба для 19-летних новичков команды. Сумеет ли Матвей преуспеть в первом противостоянии с Кириллом Капризовым?

Почему «Филадельфия» провалила старт чемпионата?
Федотов не тащит, одного Мичкова мало. Что происходит с «Филадельфией»?
Федотов не тащит, одного Мичкова мало. Что происходит с «Филадельфией»?

👊 21:00: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Армен Петросян (Армения), UFC 308

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Интрига: Шара Буллет продолжит взлёт?

Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ворвался в UFC, словно яркая комета. Невероятно харизматичный боец с эффектным стилем так понравился болельщикам и Дане Уайту, что почти сразу стал одним из любимчиков президента промоушена. Буллет уже активно снимается в рекламе и кино, о нём говорят даже большие звёзды. Но очередной соперник Шары крайне непрост: Армен Петросян хорош в ударной технике и точно даст Буллету тяжёлый бой.

Разбираем феномен Шары:
Шара Буллет — уникальная звезда UFC. Блистает без титулов, трэш-тока и громких боёв
Шара Буллет — уникальная звезда UFC. Блистает без титулов, трэш-тока и громких боёв

👊 21:30: Магомед Анкалаев (Россия) — Александар Ракич (Австрия), UFC 308

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

Интрига: Анкалаеву нужен последний шаг к титульнику

Магомед Анкалаев — один из самых многострадальных претендентов в UFC. Россиянин не проигрывает уже много лет, но никогда не нравился руководителям заокеанской лиги, а после ничьей в бою с Яном Блаховичем и вовсе попал в опалу. Теперь Магомеду пообещали, что в случае победы над Александаром Ракичем он всё-таки получит новый титульный шанс. Вот только Ракич — вовсе не мальчик для битья, а опытный боец с крепким характером. Как покажет себя Анкалаев?

Все мытарства россиянина — здесь:
Самый долгий путь к титульнику. Как и почему UFC игнорирует Анкалаева
Самый долгий путь к титульнику. Как и почему UFC игнорирует Анкалаева

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Барселона», Примера, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «класико»!

Это «класико», это смотреть надо! Главный клубный матч, если не учитывать поздние стадии Лиги чемпионов. Да, Месси и Роналду давно уехали. Зато есть Ямаль и Винисиус, Левандовски и Мбаппе, Педри и Беллингем. Да долго перечислять можно. Мадридцы сотворили безумный камбэк с дортмундской «Боруссией», превратив 0:2 в 5:2. А каталонцы вперёд ногами вынесли саму «Баварию». Обе команды на пике. Матч должен получиться незабываемым. Если победит «Барса», её отрыв в чемпионате увеличится до шести очков. Просто так «Реал» этого точно не допустит.

Знали, что Модрич практически стал сине-гранатовым?
Модрич болел за «Барселону». Он даже летал в Каталонию ради перехода
Модрич болел за «Барселону». Он даже летал в Каталонию ради перехода

👊 22:30: Роберт Уиттакер (Австралия) — Хамзат Чимаев (ОАЭ), UFC 308

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Интрига: главный бой в карьере Чимаева

После уникального старта в UFC карьера Хамзата Чимаева медленно, но неуклонно замедлялась. Чимаев много болел, срывал поединки и устраивал политические демарши, что, кстати, не помешало ему остаться одной из главных звёзд лиги. Однако сейчас Хамзат вернулся и готов к большим победам. Одолеть Роберта Уиттакера, мягко говоря, будет непросто: это один из самых опытных и универсальных бойцов планеты. Если Уиттакер окажется повержен, Борз точно сможет потребовать у Даны Уайта титульный поединок.

Рассказываем, чем опасен Уиттакер:
Уиттакер сломает Чимаева? Соперника хуже нельзя было придумать
Уиттакер сломает Чимаева? Соперника хуже нельзя было придумать
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