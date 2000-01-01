Босс «Боки» разнял драку фанатов и полиции. Видео
Президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме остановил драку между полицией и фанатами клуба на трибунах, лично разняв участников конфликта. Вот это мощь босса!
Конфликт
Во втором тайме матча фанаты «Боки» решили прорваться на трибуну «Химнасии и Эсгримы». Из-за этого вспыхнули беспорядки, которые полицейские пытались остановить с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль.
Крутой поступок
Когда ситуация стала выходить из-под контроля, из ВИП-ложи на трибуну спустился президент «Боки». Он встал между сторонами конфликта и начал оттаскивать фанатов, пока на него лились струи газа. Рикельме удалось решить конфликт буквально за пару минут!
Президент «Бока Хуниорс» лично остановил драку между полицией и фанатами клуба. Видео
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