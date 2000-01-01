Президент «Бока Хуниорс» лично остановил драку между полицией и фанатами клуба. Видео

Крутой поступок

Когда ситуация стала выходить из-под контроля, из ВИП-ложи на трибуну спустился президент «Боки». Он встал между сторонами конфликта и начал оттаскивать фанатов, пока на него лились струи газа. Рикельме удалось решить конфликт буквально за пару минут!