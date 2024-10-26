«Барса» и «Реал» постоянно бьются за игроков. Из-за этого они могли лишиться пары легенд

«Барселона» и мадридский «Реал» – «магниты» для топ-футболистов. Команды собирают в своих составах самых элитных игроков. Естественно, титаны часто сталкиваются между собой в борьбе за таланты. Вспоминаем, за кого боролись «Барселона» и «Реал». И как могла измениться история футболистов и клубов.

Неймар

Неймар – одно из звеньев легендарной тройки с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в «Барселоне». Но этой связки могло и не быть. «Реал» вёл Неймара с его 12 лет. В 2006-м бразилец даже оказался на базе клуба. Неймар посетил не только её, но и вип-ложу «Сантьяго Бернабеу», а также сфотографировался со звёздами команды. Однако отец бразильца тогда решил, что юному футболисту ещё рано перебираться в Испанию. Да и «Реал» не хотел проблем с УЕФА: европейским клубам запрещено подписывать несовершеннолетних футболистов из других стран.

Неймар с отцом Фото: из личного архива Неймара

История продолжилась в 2011 году. «Реал» уже согласовал контракт с Неймаром и условия трансфера с «Сантосом». В 2017-м в интервью радиостанции Onda Cero Флорентино Перес рассказал, что бразилец даже прошёл медосмотр. Однако сторона Неймара неожиданно переподписала контракт с «Сантосом» до 2014 года.

И тут в игру вступила «Барселона». Каталонцы заключили тайное соглашение с Неймаром: он обязался в 2014 году перейти в «Барсу» за € 10 млн + € 30 млн после трансфера. В 2012-м мадридцы совершили ещё одну попытку перехватить игрока. «Реал» предложил больше денег и пообещал заплатить штраф за расторжение предварительного контракта с «Барсой». Но в итоге бразилец в 2013 году оказался в Каталонии.

Эндрик

Эндрик – один из желанных бразильских лотов. За вундеркиндом гонялась половина топ-клубов Европы. Но в итоге он оказался в Мадриде. «Реал» решил, что после того, как Неймар перешёл в «Барселону», они больше никогда не упустят игроков такого таланта, как Винисиус или Эндрик. Возможно, это также урок и для «Челси», потому что сначала именно лондонцы были ближе [к покупке Эндрика], но они стали беспокоиться из-за цены футболиста. Тогда появился «Реал» и заплатил столько, сколько хотел «Палмейрас», – рассказал в мае 2024-го Пенья, агент Эндрика.

Однако пару лет назад юный форвард заигрывал с «Барселоной»: «Барса» — клуб многих игроков, таких как Неймар, Роналдо, Ривалдо, Ромарио, Роналдиньо. Все бразильские мальчики, которые хотят играть в Европе, думают о «Барсе». Если однажды покину Бразилию, то, скорее всего, одним из вариантов продолжения карьеры станет каталонский клуб». Также Эндрик выражал комплименты возглавлявшему тогда команду Хави и отметил, что трио Неймар – Месси – Суарес оказало на него влияние. Однако в итоге бразилец выбрал Мадрид.

Винисиус Жуниор

Винисиус находится в шаге от получения «Золотого мяча». Бразилец уже выиграл три Примеры и две Лиги чемпионов с «Реалом» после трансфера в 2018 году. Однако до переезда из «Фламенго» в Испанию он мог оказаться в других европейских топах. «Барселона» – в их числе.

Винисиус Жуниор во «Фламенго» Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images

Перед сделкой с мадридцами представители вингера получили предложение от каталонцев. Но всё решил сам Винисиус. «Мы получили превосходное предложение от «Барселоны», более выгодное, чем от «Реала». Но тогда он уже выбрал Мадрид, потому что считал его идеальным вариантом. Это было намного важнее денег: ему надо было выбирать своё будущее, а это очень непривычно», – отметили Фредерико Пена и Лукас Минейро, агенты бразильца.

Такефуса Кубо

Такефуса Кубо воспитывался в академии «Барселоны» с 2011 по 2015 год и считался одним из «бриллиантов». Но в 2015-м на каталонцев наложили трансферный бан из-за нарушения правил подписания молодых иностранных игроков. Одним из этих футболистов оказался японец, которому пришлось покинуть «Барсу» и вернуться на родину.

Такефуса Кубо в форме «Барселоны» Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Между каталонцами и новым клубом Такефусы – «Токио» – была устная договорённость, что в 18 лет он вернётся в «Барселону». Но всё испортили новые представители Кубо: он запросили у «Барсы» для футболиста зарплату € 1 млн и повышение в основу после первого сезона. Зато «Реал» согласился на эти условия. «Барселона» опомнилась, но предложила всего € 250 тыс. и повышение после двух сезонов. Игрок выбрал Мадрид. Но в итоге Кубо так и не сыграл ни одного матча за «Реал»: клуб отправлял его в аренды, а в 2022-м продал в «Реал Сосьедад».

Луис Суарес

Суарес – один из лучших игроков «Барселоны» в XXI веке. Вместе с ним каталонцы выиграли Лигу чемпионов, четыре чемпионата Испании и ещё несколько важных трофеев. Но вместо Каталонии уругваец мог оказаться в Мадриде. В 2024-м в интервью Marca Суарес рассказал об этом подробнее: «Перед ЧМ-2014 «Реал» хотел подписать меня, и всё шло хорошо. В клубе думали о продаже Карима Бензема в «Арсенал», к этому всё шло. Но когда начался чемпионат мира, «Барселона» включилась в гонку, и, конечно, я предпочёл «Барсу».

В связи с ситуацией с укусом (во время матча сборной Уругвая с Италией Суарес укусил итальянского защитника Джорджо Кьеллини за плечо, за что получил четырёхмесячную дисквалификацию. — Прим. «Чемпионата»), интерес «Реала» снизился, а «Барса», наоборот, его проявила. В конце концов у меня осталось два варианта, и я выбрал «Барселону», потому что играть за этот клуб было моей мечтой».

Родриго Гоэс

Родриго зажигает в «Реале», а мог бы играть за «Барселону». В 2023 году бразилец рассказал, что имел на руках предварительное соглашение с каталонцами. Но после того, как в дело включились мадридцы, он не думал: «Когда мой отец сообщил мне новости… Я всегда рассказываю эту историю. В детстве у меня было две футболки: одна «Барсы» и одна – «Реала», и мне пришлось выбирать. Однако этот выбор дался мне довольно легко. На тот момент у меня уже был согласован контракт с «Барселоной», я не ожидал, что «Реал» тоже придёт за мной. Было страшно принимать такое решение, но потом я понял, что это был один из самых счастливых моментов в моей жизни».

Лука Модрич

В 2008 году Модрича активно отправляли в «Барселону». Испанская газета Mundo Deportivo подарила полузащитнику загребского «Динамо» футболку каталонцев, с которой Лука сфотографировался. Но в итоге Модрич оказался не в Испании, а в «Тоттенхэме». «Он практически перешёл в «Барселону». Наш человек, работавший в Хорватии, высоко отзывался о Модриче и прислал DVD с нарезками Луки. Я общался со Звонимиром Бобаном, чтобы он рассказал мне о Модриче. Он сказал, что Модрич — будущая звезда», — отмечал Боян Кркич-старший, работавший тогда в селекционной службе «Барсы».

Лука Модрич с футболкой «Барселоны» Фото: из личного архива Луки Модрича

Спустя два года СМИ снова активно обсуждали возможный трансфер Луки в Каталонию. Тогда он сам развеял все слухи: «Да, действительно, я надеюсь оказаться в Барселоне. Но только в качестве футболиста «Тоттенхэма» в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно быть серьёзным. Все эти так называемые эксклюзивные новости просто смешны для меня. Конечно, это приятно, когда твоё имя связывают с таким клубом. Но нужно стоять на земле. Сначала меня «продавали» в «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», теперь вот «Барселона». Но я совсем недавно подписал контракт с «Тоттенхэмом». Я люблю наших болельщиков и чувствую себя как дома. Все мечты могут сбыться и здесь».

В итоге Модрич оказался в «Реале» в 2012 году и стал одной из главных легенд мадридцев. А как могла повернуться история!

Давид Алаба

В 2021-м Алаба покинул «Баварию» на правах свободного агента и перебрался в «Реал». А за год до этого Давид уже изучал варианты продолжения карьеры. Одним из приоритетов стала «Барселона». Sport.es сообщал, что австриец рассчитывал на каталонцев. Давид считал, что «Барса» способна удовлетворить его финансовые требования. А клуб планировал подписать контракт с Алабой. Но в итоге «Барселона» проиграла финансовую борьбу «Реалу».