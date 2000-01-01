Команды РПЛ с самыми молодыми составами
РПЛ опубликовала список команд со средним возрастом игроков. Как выглядит список клубов с наиболее юными составами?
5-е место — «Спартак»
Средний возраст игроков красно-белых — 22,6 года.
4-е место — «Динамо» Москва
22,2 года — средний возраст состава бело-голубых.
3-е место — ЦСКА
Средний возраст армейцев — 21,9 года.
2-е место — «Краснодар»
20,8 года — средний возраст состава «быков».
1-е место — «Локомотив»
Самый молодой состав в РПЛ у железнодорожников. Средний возраст команды — 20,6 года.
«Локомотив» — клуб с самым молодым составом РПЛ. А кто ещё в топе наиболее юных?
Читайте также
Босс «Боки» разнял драку фанатов и полиции. Видео
5 самых возрастных игроков Лиги чемпионов
Саудовцы недовольны Джеррардом из-за «Ливерпуля»
5 наиболее подорожавших игроков в топ-5 лигах
5 самых молодых игроков Лиги чемпионов — 2024/2025
Крутейший перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
У «Ман Сити» рекордная беспроигрышная серия в ЛЧ
Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
«Комо» превратил командные фото в искусство
Винисиус повторил культовое празднование Роналду
«Реал» сделал 5:2 с 0:2 в ЛЧ уже второй раз!
Месси с «Атлантой» сыграет с камерой на груди
Попугай экс-судьи в эфире запел гимн «Реала»
Матч звёзд футбола в Сеуле. Видео
Футболист «Пари НН» сыграл на рояле в аэропорту
Бывший вратарь Англии разрушил мечту юного фаната