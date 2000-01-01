19-летний парень продолжает играть в футбол, несмотря на четвёртую стадию рака

Сила духа

«‌‎Чарли — удивительный человек. Когда видишь его на поле, не верится, что он испытывает то, что переживает сейчас. Во время игр он ни разу не выглядел не в своей тарелке, и не казалось, что ему трудно», — говорил о нём тренер Дэнни Данглисон.