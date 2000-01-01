Парень играет в футбол, несмотря на рак кожи
19-летний Чарли Уотсон — настоящий герой. Несмотря на четвёртую стадию рака кожи, парень продолжает играть в футбол в третьем дивизионе Шотландии. Удивительная сила духа!
Страшный диагноз
О своей болезни Чарли узнал осенью 2023 года. Тогда у Уотсона на животе появилась родинка, которая начала увеличиваться. Врачи поставили ему меланому второй стадии. Болезнь прогрессировала и распространилась на лимфатические узлы, печень и лёгкие.
Лечение
«Я принимаю два препарата — четыре курса каждые четыре недели, затем — шестинедельный перерыв. Мне очень повезло с побочными эффектами. У меня была только повышенная активность щитовидной железы, выражавшаяся в усталости», — рассказал Уотсон.
Отличный футболист
«Я не жалею себя. Я просто из тех, кто идёт вперёд», — признался Чарли. И действительно, парень не сдаётся. Он не пропустил ни одной тренировки «Трив Роверс» и даже забил в недавнем матче Кубка Шотландии «Вэйл оф Лейтен» (6:1).
Сила духа
«Чарли — удивительный человек. Когда видишь его на поле, не верится, что он испытывает то, что переживает сейчас. Во время игр он ни разу не выглядел не в своей тарелке, и не казалось, что ему трудно», — говорил о нём тренер Дэнни Данглисон.
Помощь болельщиков
С помощью краудфандинговых платформ родители Чарли собрали десятки тысяч фунтов. Их направили не только на лечение сына, но и в центры поддержки разработок лекарства от рака.
19-летний парень продолжает играть в футбол, несмотря на четвёртую стадию рака
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