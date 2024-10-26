Аут в футболе: как определяется и значение

Что такое аут и каково его значение

Одна из самых распространённых игровых ситуаций, которая случается в каждом матче, — это аут. Под данным термином подразумевается эпизод, когда мяч покидает пределы поля. Причём это может случиться как по земле, так и по воздуху. В таком случае мяч выходит из игры, а боковой судья фиксирует аут.

Чтобы возобновить матч, необходимо ввести мяч в игру согласно правилам. Для этого футболист той команды, в чью пользу был зафиксирован аут, выполняет вбрасывание. После этого матч продолжается в обычном режиме. Однако сам по себе эпизод важен для понимания и анализа игры конкретной команды.

Существует даже специальная статистика аутов, которая помогает тренерским штабам и аналитикам составить стратегию на конкретный матч. А отдельные игроки способны выжать из данного игрового эпизода максимум пользы с помощью техники вбрасывания.

Каждый голкипер знает, что нужно быть особенно внимательным, когда происходит вбрасывание мяча. Забить гол прямо из аута нельзя, однако если после введения мяча в игру его коснётся вратарь и мяч окажется в воротах, то взятие ворот будет зафиксировано. Поэтому командам и их тренерам не стоит недооценивать данное явление, важно уметь пользоваться ситуацией.

Как выполняется вбрасывание аута

Существуют определённые правила, по которым фиксируется аут. Решение принимает ассистент судьи, который подаёт сигнал о необходимости вбрасывания мяча. В зависимости от того, как необходимо продолжить игру, боковой арбитр показывает необходимый жест флажком.

Аут фиксируется в том случае, когда мяч полностью покидает пределы игрового поля. Если он находится на линии, то остаётся в игре. Также не имеет значения, от кого именно отскочил мяч, от игрока или от судьи — в любом случае аут должен быть зафиксирован. После этого мяч необходимо ввести в игру.

Когда мяч выходит за пределы боковой линии, необходимо вернуть его вбрасыванием. Существуют определённые правила выполнения этого действия. Если одно из требований будет нарушение, то бросок будет признан недействительным, а право ввести мяч в игру перейдёт команде соперника. Игроки должны выполнять следующие требования:

точка вбрасывания определяется судьёй; игрок, выполняющий вбрасывание, стоит лицом к игровому полю; вбрасывающий должен стоять за боковыми линиями и не пересекать их; футболист не должен отрывать пятки от поля; игрок выполняет вбрасывание строго двумя руками из-за головы.

Флориан Вирц выполняет вбрасывание в матче Фото: Ronny Hartmann/Getty Images

В различных футбольных клубах по-своему относятся к такому элементу игры, как вбрасывание аута. Так, некоторые команды могут сделать это своей визитной карточкой. В Германии это «Кёльн», в Англии больше всех выгоды извлекали «Сток Сити» и «Ливерпуль». Среди сборных отличилась Исландия, которая на чемпионате Европы — 2016 во многом благодаря мощным вбрасываниям из аута смогла дойти до 1/4 финала.

Некоторые тренеры считают, что голы после вбрасывания из-за боковой не очень справедливы, и предпочитают уделять больше внимания другим элементам Особенно заметно возмущался Арсен Венгер в те времена, когда ещё был главным тренером «Арсенала» и играл против «Сток Сити».

Арсен Венгер бывший главный тренер «Арсенала» «Некоторые клубы получают несправедливое преимущество просто потому, что у них есть игрок, который может своими бросками отправлять мяч на большие расстояния. Такой футболист использует силу, которая обычно не является сильной стороной в футболе. Так что я бы изменил это правило. Возможно, стоит вводить мяч из-за боковой ногами. Почему нет? Думаю, это ускорило бы ход игры».



Какие бывают ауты в футболе

В зависимости от того, как мяч покинул поле в той или иной ситуации, меняется и способ его возвращения в игру. При классическом ауте снаряд пересекает боковую линию, и его необходимо ввести вбрасыванием. Ассистент судьи поднимает флаг на 45 градусов и держит его вдоль полосы. Команда, которой предстоит выполнить вбрасывание, определяется по направлению флага.

Если мяч вылетел за пределы лицевой линии поля на стороне обороняющейся команды и при этом после касания игрока защиты, назначается стандартное положение — угловой удар. В таком случае помощник судьи опускает флаг вниз под углом 45 градусов в сторону углового флажка. Футболист атакующей команды вводит мяч в игру, нанося по нему удар или при помощи паса. Если после прямого удара случится гол, то он будет засчитан, в отличие от вбрасывания.

Когда мяч покидает пределы поля через линию ворот после касания игрока атакующей команды (и при этом не был забит гол), то назначается удар от ворот. Помощник арбитра сигнализирует об этом, находясь на лицевой линии и указывая флагом на ворота. В такой ситуации мяч возвращается в игру чаще всего голкипером (реже — полевым игроком) ударом или пасом с любой позиции в пределах вратарской площади. Если таким образом будет забит гол, то взятие ворот будет засчитано.

Игорь Акинфеев выполняет удар от ворот Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стратегическое значение аута

Аут можно использовать по-разному. Главная задача команд после того, как мяч покинул поле, — сохранить его у себя (или отобрать у соперника). После вбрасывания можно значительно ускорить игру, если позиция позволила направить мяч в штрафную соперника, либо, наоборот, успокоить темп матча.

Отдельные специалисты используют вбрасывания как мощный элемент атаки. В таком случае команды могут создать свой фирменный тактический тренд и активно использовать его в построении стратегии на игру. В то же время активное использование аутов в атаке может и негативно сказаться на команде, позволив её соперникам предугадывать события матча.

Самый известный пример успешного применения аутов в тактике команды — «Сток Сити». Под руководством Тони Пьюлиса футболисты активно работали над своей физической формой, что позволяло им выполнять мощнейшие броски. Особо отличился в этом направлении полузащитник Рори Делап. Он настолько отточил навык вбрасывания из аута, что раздражал всех футболистов и тренеров чемпионата Англии того времени. Скорость полёта мяча могла достигать аж 60 км/ч. При этом у игрока была особая физическая подготовка: Делап ещё в детстве занимался метанием копья и даже становился чемпионом в своём округе.

Рори Делап вбрасывает мяч из аута Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Наглядным примером того, что тактика рабочая, может служить даже не статистика забитых после аутов голов, а то, что с этим явлением пытались бороться. «Вест Хэм» использовал рекламные щиты, перемещая их ближе к полю. Игроки «Халла» мстили Делапу, проводя разминку прямо перед ним. Большинство команд в матчах со «Сток Сити» старались избегать аутов и при возможности отправляли мяч на угловой.

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, не забыл, как сильно Делап и его команда отравляли ему жизнь, даже спустя 10 лет. В 2020 году француз предложил внести изменения в правила подачи угловых и аутов.

«Я бы хотел изменить правило вбрасывания мяча из-за боковой линии, — приводит L'Equipe слова Венгера. — За пять минут до конца матча такой бросок должен давать преимущество. На деле получается, что у атакующей команды девять игроков, а у обороняющейся — 10. По статистике, в 8 из 10 таких случаев происходит потеря мяча. Нужно дать возможность атакующей команде вводить мяч ногой на своей половине поля».

Как команды используют ауты на практике

Использование вбрасываний в качестве особого инструмента атаки — скорее исключение, чем правило. Большинство команд и тренерских штабов предпочитают строить тактику при помощи других элементов. Однако периодически появляются команды, для которых ауты становятся главным оружием в атаке.

Арон Гуннарссон стал главной звездой сборной Исландии на Евро-2016. Его фирменным приёмом были длинные вбрасывания мяча. Свою карьеру Арон начинал в гандболе и до 15-16 лет совмещал сразу два вида спорта, а к 17 годам решил сконцентрироваться на футболе. Гандбольное прошлое помогло игроку прославиться мощными бросками из-за боковой линии.

На чемпионате Европы в 2016 году его умения помогли Исландии не просто выйти из группы, опередив Португалию и Австрию, но и дойти до 1/4 финала, убрав по пути Англию. При этом большинство голевых атак команды начинались именно с вбрасывания аута Гуннарссоном. В отличие от англичан, Франция в четвертьфинале лучше подготовилась к дебютанту турнира и смогла нейтрализовать главный исландский козырь. Так сказка Арона и Исландии закончилась, но уже вошла в историю.

Арон Гуннарссон вбрасывает мяч из аута на Евро-2016 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Случаются и единичные победы за счёт мощного вбрасывания мяча из аута. В 2014 году «Шальке» смог обыграть «Падерборн», забив решающий гол после броска из-за боковой. Кристиан Фукс мощно ввёл мяч в игру, а Роман Нойштедтер замкнул передачу прямо в ворота соперника.

Иногда даже вратарям удаётся начать голевые атаки при броске мяча из аута. Так, голкипер Мануэль Нойер помог сборной Германии забить Испании на чемпионате Европы — 2024. Немец вбросил мяч на Йозуа Киммиха, а тот отдал передачу на Флориана Вирца, который и стал автором гола.

Важность аута в футболе

Такое обыденное явление, как аут, может стать как мощным оружием, так и подсказкой для соперника при подготовке к игре. Это довольно распространённое явление, которое происходит неоднократно буквально в каждом футбольном матче, однако к голевым моментам приводит в разы реже.

Для каждой команды степень важности вбрасываний из-за боковой разная. К примеру, в 2018 году в «Ливерпуле» даже появился особый тренер по аутам — им стал Томас Гроннемарк, рекордсмен по броскам из-за линии (51,33 метра). Но это скорее исключение из правил.

Зачастую ауты и их значимость недооценивают — именно поэтому периодически и происходят голы после вбрасываний из-за боковой. Это говорит о том, что явление важное и заслуживает внимания. Однако на одних только аутах в современном футболе выжить будет трудно.