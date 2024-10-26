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Интер Майами – Атланта Юнайтед – 2:1: обзор матча, голы, игра Месси, Алексея Миранчука и Суареса, подробности

Тренер «Атланты» странно поступил с Миранчуком. Остановить Месси и Суареса это не помогло
Андрей Шашин
Месси и Суарес в матче с «Атлантой»
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Впервые за время карьеры россиянина в США его убрали с поля так рано. И команда Алексея свой первый матч плей-офф проиграла.

В МЛС стартовал плей-офф, и в него чудом прорвалась «Атланта». Сначала она в последнем туре взлетела с 11-го места на девятое, а затем в стыковых матчах победила команду с восьмого места — «Монреаль». Дальше у Миранчука и его одноклубников минимум два матча с победителем регулярного чемпионата — «Интер Майами». Конечно, команда с Лионелем Месси и Луисом Суаресом – абсолютный фаворит этой пары, но два месяца назад у них в очном матче была боевая ничья. Так что надежда, что и в этот раз противостояние двух команд получится очень интересным, есть.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Суарес – 2'     1:1 Лобжанидзе – 39'     2:1 Альба – 60'    

Матч начался под диктовку хозяев. Уже на второй минуте Диего Гомес получил мяч на левом фланге, проткнул его в штрафную на Жорди Альбу, а тот отпасовал Луису Суаресу, который расстрелял ворота вратаря «Атланты». После быстрого гола «Интер» сохранил инициативу. Месси дважды опасно бил издалека, а затем практически в упор расстреливал ворота – штанга.

Миранчук был почти незаметен в первом тайме, но он не единственный в «Атланте», кто делает результат. Ещё есть Саба Лобжанидзе. На 39-й минуте Педру Амадор сместился с левого фланга в центр и нашёл в штрафной Сабу, отрезав изящным пасом сразу трёх футболистов соперника. Грузинский вингер получил мяч практически у вратарской и отправил его в дальний угол — 1:1. Ничейный счёт совсем не вписывался в логику первого тайма, ведь «Интер» доминировал и был намного острее.

Радость Альбы в матче с «Атлантой»

Радость Альбы в матче с «Атлантой»

Фото: Rich Storry/Getty Images

Сразу после забитого мяча «Атланта» чуть не забила второй. На этот раз Миранчук вывел один на один Джамала Тьяре, но тот не сумел даже нормально пробить по мячу, и он улетел заметно левее ворот. Для Миранчука это было последнее яркое событие в игре. В перерыве встречи Роб Валентино заменил его на Шандре Силву. Это было очень странное и неожиданное решение. Ещё ни разу Миранчука не меняли в «Атланте» так рано. Обычно он вообще доигрывает игру до конца. А ярких игровых причин снимать россиянина с игры у тренера не было. Про возможное повреждение американские комментаторы во время матча также ничего не сказали.

Помогли ли «Атланте» замены? Не помогли. Мяч совсем не задерживался у гостей, позиционные атаки не получались, а команда ещё и лишилась футболиста, который мог создать опасный момент на пустом месте. У «Интера» таких футболистов целая куча и все оставались на поле. Вот и Жорди Альба прибавил к своему ассисту очень красивый гол! Испанец получил мяч от Месси и нанёс мощный удар с 20 метров. Брэд Гузан много спасал свою команду, но удар Альбы был слишком хорош. «Интер» вновь впереди.

Прошлый матч для Алексея сложился намного лучше:
Миранчук в огне! Сделал ассист в важнейшем матче и теперь сыграет против Месси!
Миранчук в огне! Сделал ассист в важнейшем матче и теперь сыграет против Месси!

За 15 минут до конца основного времени хороший дальний удар наносил Силва, который как раз заменил Миранчука, но мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги. Это был единственный опасный момент «Атланты» во втором тайме. Матч закончился со счётом 2:1.

Была ли ошибкой замена Миранчука в перерыве? Кажется, что да. В предыдущем матче с «Интером» он тоже был не очень заметен, но сумел создать гол из ничего в конце встречи и принёс своей команде ничью. В этот раз «Атланта» вновь проигрывала 1:2, но россиянина на поле уже не было. С другой стороны, Робу Валентино можно посочувствовать. Ещё в первом тайме он потерял двух игроков основы из-за травм – необходима была срочная перестройка. Посмотрим, найдёт ли тренер «Атланты» нужную формулу к ответной игре. Она пройдёт 2 ноября.

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