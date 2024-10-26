Тренер «Атланты» странно поступил с Миранчуком. Остановить Месси и Суареса это не помогло

Впервые за время карьеры россиянина в США его убрали с поля так рано. И команда Алексея свой первый матч плей-офф проиграла.

В МЛС стартовал плей-офф, и в него чудом прорвалась «Атланта». Сначала она в последнем туре взлетела с 11-го места на девятое, а затем в стыковых матчах победила команду с восьмого места — «Монреаль». Дальше у Миранчука и его одноклубников минимум два матча с победителем регулярного чемпионата — «Интер Майами». Конечно, команда с Лионелем Месси и Луисом Суаресом – абсолютный фаворит этой пары, но два месяца назад у них в очном матче была боевая ничья. Так что надежда, что и в этот раз противостояние двух команд получится очень интересным, есть.

Матч начался под диктовку хозяев. Уже на второй минуте Диего Гомес получил мяч на левом фланге, проткнул его в штрафную на Жорди Альбу, а тот отпасовал Луису Суаресу, который расстрелял ворота вратаря «Атланты». После быстрого гола «Интер» сохранил инициативу. Месси дважды опасно бил издалека, а затем практически в упор расстреливал ворота – штанга.

Миранчук был почти незаметен в первом тайме, но он не единственный в «Атланте», кто делает результат. Ещё есть Саба Лобжанидзе. На 39-й минуте Педру Амадор сместился с левого фланга в центр и нашёл в штрафной Сабу, отрезав изящным пасом сразу трёх футболистов соперника. Грузинский вингер получил мяч практически у вратарской и отправил его в дальний угол — 1:1. Ничейный счёт совсем не вписывался в логику первого тайма, ведь «Интер» доминировал и был намного острее.

Радость Альбы в матче с «Атлантой» Фото: Rich Storry/Getty Images

Сразу после забитого мяча «Атланта» чуть не забила второй. На этот раз Миранчук вывел один на один Джамала Тьяре, но тот не сумел даже нормально пробить по мячу, и он улетел заметно левее ворот. Для Миранчука это было последнее яркое событие в игре. В перерыве встречи Роб Валентино заменил его на Шандре Силву. Это было очень странное и неожиданное решение. Ещё ни разу Миранчука не меняли в «Атланте» так рано. Обычно он вообще доигрывает игру до конца. А ярких игровых причин снимать россиянина с игры у тренера не было. Про возможное повреждение американские комментаторы во время матча также ничего не сказали.

Помогли ли «Атланте» замены? Не помогли. Мяч совсем не задерживался у гостей, позиционные атаки не получались, а команда ещё и лишилась футболиста, который мог создать опасный момент на пустом месте. У «Интера» таких футболистов целая куча и все оставались на поле. Вот и Жорди Альба прибавил к своему ассисту очень красивый гол! Испанец получил мяч от Месси и нанёс мощный удар с 20 метров. Брэд Гузан много спасал свою команду, но удар Альбы был слишком хорош. «Интер» вновь впереди.

За 15 минут до конца основного времени хороший дальний удар наносил Силва, который как раз заменил Миранчука, но мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги. Это был единственный опасный момент «Атланты» во втором тайме. Матч закончился со счётом 2:1.

Была ли ошибкой замена Миранчука в перерыве? Кажется, что да. В предыдущем матче с «Интером» он тоже был не очень заметен, но сумел создать гол из ничего в конце встречи и принёс своей команде ничью. В этот раз «Атланта» вновь проигрывала 1:2, но россиянина на поле уже не было. С другой стороны, Робу Валентино можно посочувствовать. Ещё в первом тайме он потерял двух игроков основы из-за травм – необходима была срочная перестройка. Посмотрим, найдёт ли тренер «Атланты» нужную формулу к ответной игре. Она пройдёт 2 ноября.