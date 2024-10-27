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Оренбург — Рубин: прямая онлайн-трансляция 13-го тура РПЛ, где смотреть, 27 октября 2024, Пари НН — Спартак, Зенит — Локомотив

Мощный день в РПЛ! «Спартак» против Гончаренко и суперматч «Зенит» — «Локо». LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
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А ещё интригующий выезд «Динамо» и новое испытание для Слишковича. Следим за чемпионатом России вместе!

Друзья, всем привет! 13-й тур РПЛ в разгаре. Сегодня, 27 октября, нас ждут ещё четыре матча.

Первыми сыграют «Оренбург» и «Рубин». Для нового тренера хозяев Слишковича важны все возможные очки, ведь команда застряла в зоне вылета. «Рубин» же уверенно чувствует себя в таблице, хоть и немного подзаглох после удачного старта. Кто окажется сильнее?

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом в дело вступит «Спартак». Команду Станковича нещадно критикуют, а тут ещё и выезд к «Пари НН». На бумаге не самый страшный соперник, но есть проблема: нижегородцев тренирует Гончаренко. А у него исторически удачные результаты именно в матчах со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» приедет в гости к «Химкам». Подмосковная команда нестабильна после возвращения в РПЛ, и единственная её задача — выкарабкаться из низа таблицы. «Динамо» тоже не в идеальном состоянии: победы чередуются с ничьими и поражениями, из-за чего по-настоящему включиться в чемпионскую гонку пока не получается.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вечером состоится суперматч. «Зенит» и «Локомотив» — участники интригующей чемпионской гонки. При этом и тем, и тем нужны очки, поскольку вперёд на этом этапе сезона вырвался «Краснодар». У «Локо» двойная мотивация, ведь нужно ещё и реабилитироваться за сенсационный проигрыш «Химкам» в прошлом туре. Но с «Зенитом» в гостях точно будет крайне сложно.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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