А ещё интригующий выезд «Динамо» и новое испытание для Слишковича. Следим за чемпионатом России вместе!

Мощный день в РПЛ! «Спартак» против Гончаренко и суперматч «Зенит» — «Локо». LIVE

Друзья, всем привет! 13-й тур РПЛ в разгаре. Сегодня, 27 октября, нас ждут ещё четыре матча.

Первыми сыграют «Оренбург» и «Рубин». Для нового тренера хозяев Слишковича важны все возможные очки, ведь команда застряла в зоне вылета. «Рубин» же уверенно чувствует себя в таблице, хоть и немного подзаглох после удачного старта. Кто окажется сильнее?

Следом в дело вступит «Спартак». Команду Станковича нещадно критикуют, а тут ещё и выезд к «Пари НН». На бумаге не самый страшный соперник, но есть проблема: нижегородцев тренирует Гончаренко. А у него исторически удачные результаты именно в матчах со «Спартаком».

«Динамо» приедет в гости к «Химкам». Подмосковная команда нестабильна после возвращения в РПЛ, и единственная её задача — выкарабкаться из низа таблицы. «Динамо» тоже не в идеальном состоянии: победы чередуются с ничьими и поражениями, из-за чего по-настоящему включиться в чемпионскую гонку пока не получается.

А вечером состоится суперматч. «Зенит» и «Локомотив» — участники интригующей чемпионской гонки. При этом и тем, и тем нужны очки, поскольку вперёд на этом этапе сезона вырвался «Краснодар». У «Локо» двойная мотивация, ведь нужно ещё и реабилитироваться за сенсационный проигрыш «Химкам» в прошлом туре. Но с «Зенитом» в гостях точно будет крайне сложно.

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