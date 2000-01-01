Ямаль стилизовал брекеты к «эль класико». Фото
Ламин Ямаль необычно подготовился к «эль класико». На матч с «Реалом» полузащитник выйдет в брекетах, стилизованных в цветах «Барселоны»!
Необычное украшение
Бренд украшений TWOJEYS создал для Ямаля насадки на брекеты с сине-гранатовыми звёздами. Кажется, Ламин в восторге от своей обновки.
Ямаль сыграет с «Реалом» в брекетах в цветах «Барселоны». Фото
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