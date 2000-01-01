Роналду ищет болельщика, который заплакал на матче
В соцсетях завирусилось крайне милое видео. Пожилой болельщик впервые вживую увидел матч Криштиану Роналду и не смог сдержать слёз. Сам легендарный португалец уже обратился к людям с просьбой помочь найти этого фаната. Уж слишком тронули его эти кадры!
Роналду попросил найти болельщика, который плакал на его матче. Видео
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