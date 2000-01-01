Роналду попросил найти болельщика, который плакал на его матче. Видео

Роналду ищет болельщика, который заплакал на матче

В соцсетях завирусилось крайне милое видео. Пожилой болельщик впервые вживую увидел матч Криштиану Роналду и не смог сдержать слёз. Сам легендарный португалец уже обратился к людям с просьбой помочь найти этого фаната. Уж слишком тронули его эти кадры!