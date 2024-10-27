«У Станковича шарахание и по схеме, и по игре». Главные события РПЛ глазами Адиева

Сезон в РПЛ подбирается к середине. В чемпионате уже сформировалась тройка лидеров, а также группа команд, которая будет бороться за выживание. Всё это и последние тенденции нашей лиги мы обсудили с Магомедом Адиевым, который начинал сезон главным тренером «Ахмата».

Магомед Адиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— «Краснодар» — лидер, вы играли с ним в 1-м туре. Что Мусаев изменил по сравнению с концовкой прошлого сезона?

— Мусаев пробовал несколько вариантов игры. В сезон он вошёл со схемой с тремя центральными защитниками, потом видоизменил тактику — 4-4-1-1. Он поймал вертикаль между центральными защитниками, Черниковым с Ленини и Сперцяном с Кордобой. По сравнению с прошлым сезоном схема вроде бы осталась та же, но там большая роль отводилась Олусегуну. Он играл номинального крайнего защитника, но при атакующих действиях сильно держал ширину, много на нём в атаке было завязано. Сейчас Мусаев выравнял защитные линии, Олусегун — игрок ротации. Ну и многое даёт опорная зона — Черников и Ленини на очень серьёзном уровне играют. Тот же Черников выступает на принципиально другом уровне, стал целостнее. Раньше у него были фолы, карточки, а сейчас он один из лучших российских опорников.

— Заслуженное первое место?

— Да. «Зенит», конечно, мощно начал сезон, но поймал спад. Хотя сейчас видно, что они снова набирают обороты. А «Краснодар», наоборот, зашёл в РПЛ неудачно, но потом Мусаев всё поменял.

— Трансфер Соболева не пошёл во вред? Семаку не мешает слишком большой выбор?

— Им нужен был форвард с российским паспортом. Семак может варьировать состав, потому что в каждой линии есть россияне. Когда иностранец выбывает, Сергей Богданович пытается компенсировать это российским игроком без потери качества. Соболев — один из лучших российских форвардов, его покупка понятна. Но сразу заиграть в «Зените» без практики тяжело. Сейчас ставка делается на других, Семак поймал оптимальный вариант с Гонду и Кассьеррой.

— С чем был связан спад «Зенита»?

— Глушенков мощно стартовал, в него все поверили, но потом – травма. Семаку пришлось искать новые варианты, отсюда три больших форварда, потом – Мантуан на позиции правого защитника. Но сейчас, повторюсь, «Зенит» набирает кондиции. Плюс не надо забывать мотивационный момент бразильцев. Когда Вендел и компания мотивированы, они делают результат. Но бывает, что их мотивация падает.

— Удивились решению Сантоса получить российский паспорт?

— Он давно в России, адаптирован, поэтому я не удивился. Дуглас — самый русский бразилец из всех, кто остался в РПЛ. Знаю, что о нём очень многие игроки отзываются как об очень большом профессионале. В жизни он много общается с российскими футболистами, то есть не дистанцируется, как многие бразильцы.

ДУГЛАС САНТОС Фото: Пресс-служба МВД России

На кого похож Батраков? Чем крут Пьянич? Что происходит со «Спартаком»?

— С тренерской точки зрения, за счёт чего так разрывает Батраков?

— Очень быстрый игрок. В этой зоне «десятки» он не только показывает диспетчерские качества и стандарты, которые у него прекрасно поставлены, но и очень хорошо смотрит на ворота. Постоянно нацелен на угрозу, на опасный момент. У Алексея есть этот дар, плюс он поймал уверенность. Надо отметить и весь остальной «Локомотив». Пиняев здорово играет, Самошников раскрылся, Тикнизян усиливает со скамейки. Галактионов нашёл сочетания, сделал быстрые фланги, вся команда ориентирована на скорость. При атаке они выстраиваются 4-4-2, при защите гибридная схема — 5-4-1.

— Кого вам напоминает Батраков? Его любят сравнивать с Аршавиным и Головиным.

— Аршавин — думаю, нет. Андрей был больше нацелен на индивидуальные сильные качества, мог двоих обыграть. Мне на ум приходит Измайлов. Они похожи. Наверное, сейчас Батраков – лучший игрок РПЛ наравне с Глушенковым. Но я бы ещё отметил Самошникова — о нём меньше говорят, чем об этих двоих, но его нельзя не отметить.

— Как вам старт Пьянича?

— Видно, что не набрал оптимальную форму. Но он мастер: понимание игры, работа с мячом — всё на высоком уровне. За ним приятно наблюдать. После зимних сборов он раскроется ещё сильнее. Пьянича выделяет, что голова всегда поднята, после первого касания мяч уже полностью под его контролем, пас почти всегда вперёд, находит наиболее активные зоны для передач.

— В чём видите проблемы «Спартака»? На старте всем казалось, что команда выздоравливает, а сейчас — шестое место, метание со схемой.

— У Станковича идёт поиск вариантов. Бросается в глаза, что Деян очень защищает своих игроков, что он очень позитивный тренер. Но сейчас у него есть шарахание и по схеме, и по игре. В матче с «Краснодаром» было видно, что команда не готова к тому, что тренер ей предложил. Так что пока Станкович в поиске оптимального сочетания.

— С чем связываете спад Барко?

— Чуть хуже, чуть лучше — это нормально. У аргентинца не лучший период, последние матчи не удались, но, мне кажется, это связано просто с его игровой формой.

— Кому даёте больше шансов в борьбе за выживание?

— Сложно сказать. Но, при всём уважении ко всем коллегам, я считаю, что смена тренера в «Пари НН» и «Оренбурге» давно назревала. Было видно, что у Деограсии нет того контакта с игроками, который был на начальном этапе. Было ощущение, что футболисты и тренер банально друг от друга устали. Но рубка за выживание ожидается серьёзная.

Давид Деограсия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Последний вопрос по теме, которую сейчас все обсуждают. Карпин раскритиковал комментаторов за их работу. Как вам работа комментаторов?

— Я привык уважать работу людей другой профессии. Комментаторы делают свою работу, которая совершенно отличается от нашей. Они могут оценивать и игроков, и тренеров. Да, мы делаем это профессиональнее, но видение комментатора, который тоже погружён в футбол, мне интересно.