Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона. На каком месте тен Хаг?

6-е место — Дэвид Мойес

Шотландец работал в «МЮ» с 2013 по 2014 год. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали Суперкубок Англии. На момент увольнения Мойеса клуб остался без шансов на выход в ЛЧ и занимал седьмое место в АПЛ.