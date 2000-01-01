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Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона
Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона
Портал Goal составил список лучших тренеров «Манчестер Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона. Как выглядит этот топ?
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6-е место — Дэвид Мойес
6-е место — Дэвид Мойес
Шотландец работал в «МЮ» с 2013 по 2014 год. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали Суперкубок Англии. На момент увольнения Мойеса клуб остался без шансов на выход в ЛЧ и занимал седьмое место в АПЛ.
5-е место — Ральф Рангник
5-е место — Ральф Рангник
Немец возглавлял «МЮ» с ноября 2021-го по май 2022-го. В первых 17 матчах под руководством Рангника «дьяволы» одержали лишь восемь побед, что стало худшим показателем в истории клуба. Сезон команда завершила на шестом месте в АПЛ.
4-е место — Луи ван Гал
4-е место — Луи ван Гал
Нидерландский специалист проработал в клубе с 2014 по 2016 год. Под его руководством «МЮ» взял Кубок Англии. При ван Гале «красные дьяволы» занимали четвёртое и пятое места в АПЛ.
3-е место — Эрик тен Хаг
3-е место — Эрик тен Хаг
Нидерландский тренер руководит командой с 2022 года. Под его руководством «МЮ» брал Кубок Англии и Кубок английской лиги. С тен Хагом «дьяволы» становились третьими и восьмыми в АПЛ.
2-е место — Жозе Моуринью
2-е место — Жозе Моуринью
Португалец работал в «МЮ» с 2016 по 2018 год. С Моуринью клуб выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги. Под его руководством команда занимала второе и шестое места в АПЛ.
1-е место — Уле-Гуннар Сульшер
1-е место — Уле-Гуннар Сульшер
Норвежец возглавлял клуб с 2018 по 2021 год. Под его руководством команда доходила до финала ЛЕ. С Сульшером «МЮ» становился третьим, шестым и вторым в АПЛ.
Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона. На каком месте тен Хаг?
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