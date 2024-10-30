Революция в «Манчестер Сити». Что за новый босс появится в клубе

Угу Виана станет новым спортивным директором «Манчестер Сити». Португалец приступит к своим обязанностям летом 2025 года. Виана заменит на посту Чики Бегиристайна, работающего в «Манчестер Сити» уже 12 лет. Угу проделал крутой путь со «Спортингом», а теперь заслужил шанс в топ-клубе. Вспоминаем игровую карьеру Вианы и рассказываем, как он превратился в сильного менеджера.

Угу Виана был лучшим юниором Европы. Но игровая карьера получилась слабой

Виана — воспитанник «Спортинга», где и началась его профессиональная карьера. Угу пересекался в молодёжке с Криштиану Роналду и заслуживал не меньше внимания. А в 2002-м получил приз лучшему молодому футболисту Европы. Угу помог «Спортингу» выиграть чемпионат Португалии и попал в сборную.

Карьера развивалась стремительно. Летом того же года Виана переехал в «Ньюкасл», где поработал с легендарным сэром Бобби Робсоном. Однако в АПЛ не пошло: атакующий полузащитник забил всего четыре мяча за 61 матч. «Ньюкасл» мучился с Угу два года, после чего отправил его в аренду обратно в «Спортинг». Сезон-2005/2006 Виана провёл в «Валенсии», которая летом 2006-го забрала полузащитника на полноценной основе.

Гарет Барри против Угу Вианы Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Испании португалец также не стал ключевым игроком. Сезон-2007/2008 он провёл в аренде в «Осасуне», в 2009-м его отправили в «Брагу». Через год португальский клуб выкупил Угу. А в конце сезона полузащитник сыграл в финале Лиги Европы — там его команда уступила «Порту».

В 2013-м Виана снова покинул Португалию и отправился на заработки в ОАЭ, где и завершил карьеру через три года. Получился не слишком яркий путь, хотя у него есть 21 матч за сборную и звания чемпиона Португалии и ОАЭ. Зато, ещё будучи игроком, Угу демонстрировал аналитические способности. «Он был футболистом с индивидуальностью. С ним можно было обсуждать игру. Мы говорили о разных футбольных ситуациях», — рассказывал экс-тренер «Браги» Домингуш Пасиенсия в интервью The Athletic.

В 2020-м Виана-менеджер принял ключевое решение. Оно вывело его и Рубена Аморима в топ

Пути тренера и экс-игрока пересеклись в 2017 году. Пасиенсия работал в «Белененсеше», куда 34-летнего Виану назначили спортивным директором. «Он только что завершил игровую карьеру, но у него уже была интересная база данных футболистов. Он прошёл курс УЕФА и имел много международных контактов», — отметил тогдашний гендиректор клуба Жозе Луиш.

Пасиенсия позже положительно рецензировал приход Вианы: «Угу знал, как всё работает. Он был футбольным человеком, очень стабильным и рассудительным. От него исходит чувство спокойствия. Я был рад, что он пришёл и поработал со мной. У нас были хорошие отношения». Однако Угу покинул «Белененсеш» через полгода после ссоры с президентом клуба Руи Педру Соарешем.

Угу Виана — менеджер Фото: Paulo Nascimento/Getty Images

Летом 2018 года Виана вернулся в родной «Спортинг». У него уже сформировалась репутация функционера с богатыми связями. Например, он дружит со спортивным директором «Арсенала» Эду. «Самое важное для директора — иметь хорошие связи по всему миру, чтобы получать информацию от людей, которым вы можете доверять. У Угу они есть. Также нужно уметь общаться с игроками, агентами и тренерами», — отметил бывший спортивный директор «Санта-Клары» и «Каза Пия» Диогу Боа Альма в интервью The Athletic.

Виана оказался в «Спортинге» в тяжёлое время. Клуб ещё не оправился от нападения на его тренировочную базу злоумышленников в капюшонах в мае. Несколько лидеров покинули команду после того инцидента, а чувство беспокойства внутри коллектива сохранялось. Главной задачей Вианы стало приведение клуба в стабильное состояние.

«Очевидно, что мои первые полтора года в «Спортинге» получились очень трудными. Меня много критиковали. Бо́льшая часть критики была справедливой. Но нужно пройти через трудные времена, чтобы расти, учиться и совершенствоваться», — делился воспоминаниями Виана в подкасте Expresso.

Переломный момент случился в марте 2020 года, когда «Спортинг» назначил тренером Рубена Аморима. Это был спорный выбор. Аморим до «Спортинга» провёл всего 46 матчей в качестве тренера. Однако лиссабонцы заплатили «Браге» € 10 млн отступных за Рубена, сделав ставку на перспективного специалиста.

Аморим и Виана — старые друзья. Они вместе играли за сборную Португалии и «Брагу». Да, Угу не был единственным ответственным за назначение Рубена. Но провал тренера повлёк бы за собой увольнение спортивного директора. Однако Аморим не подвёл: «Спортинг» уверенно выиграл чемпионат Португалии — 2020/2021.

Рубен часто выражает признательность Виане и отмечает его профессионализм. «Угу уже много раз доказал, что умеет творить чудеса. Любой тренер был бы счастлив работать с ним. Не только из-за его компетентности, но и из-за его преданности», — заявил Аморим на церемонии вручения премии Liga Portugal Awards в августе 2024-го.

Рубен Аморим Фото: Octavio Passos/Getty Images

Источники The Athletic в «Спортинге» отметили, что отношения Аморима и Вианы носят «братский» статус: «Их отношения основаны на доверии. Угу делает абсолютно всё, что хочет Рубен. Я бы даже сказал, что он больше предан Рубену, чем «Спортингу». Аморим — очень хороший парень, но у него также есть эго, даже если он не показывает его на публике. Внутри клуба, в частной жизни, когда он его показывает — когда просит о чём-то, а дела идут не так, как он хочет — обычно именно Угу заставляет дела идти так, как хочет Рубен. Они как правая и левая руки. Вот насколько они близки».

Забрал бы Виана Аморима в «Сити», если бы не «Юнайтед»? Ситуация выглядела вполне реальной. «Если Угу будет решать, кого брать тренером, то, я уверен, он выберет Рубена. Их отношения очень, очень крепкие. Они говорят на одном языке, у них одинаковый подход к поиску игроков, и они понимают, что нужно, чтобы сделать команду сильнее и бороться за титулы», — считал Боа Альма. Но идее (пока?) не суждено сбыться.

Особенности работы Вианы

У Угу есть определённые принципы работы, которые он наверняка перенесёт в «Манчестер Сити». Первый — нежелание быть в центре внимания. В «Спортинге» он счастлив отдавать всю славу за победы тренеру и президенту. Угу скромен и редко выступает в СМИ. «Звёзды — это игроки, тренер и президент. Остальные — часть структуры», — отмечает Виана.

Также Угу любит быть рядом с командой. Он посещает тренировки и близок к любому члену клуба. Ему не нравится ограничивать себя работой в офисе и общением с советом директоров и функционерами из других команд. «Конечно, это помогает. Вы часто знаете, о чём думают люди, что собираются сделать в определённых ситуациях», — объясняет Виана.

Угу Виана — спортивный директор «Спортинга» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Ещё один важный для Угу принцип — прозрачность. «Мы не можем лгать игроку — говорит Виана. — Нельзя сказать кому-то, что у нас отличный командный дух или прекрасный тренировочный комплекс, если это не так. Мы должны быть честны с ними, а потом пусть они решают».

«Он очень сдержан. Угу не хочет, чтобы за ним следили. Он хочет делать всё гладко. Некоторые хотят рисковать, но Угу всегда говорит вам правду — что он может сделать, а что нет. Конечно, ему нужно сделать всё возможное для своего клуба, однако он всегда говорит правду», — отмечает Боа Альма профессионализм Вианы.

Главный навык Вианы — переговоры. «Он понимает, какие аргументы ему нужно использовать, чтобы «Спортинг» выделялся на очень конкурентном, агрессивном рынке. Угу находит способы заполучить приоритетных игроков. Прежде всего он планирует операции и создаёт возможности за счёт своих навыков коммуникации. Португалец может превратить неблагоприятную для «Спортинга» рыночную ситуацию в такую, где у них есть преимущество. Угу устанавливает связь и показывает игроку, в чём заключается проект. Он представляет нечто большее, чем холодные, жёсткие цифры», — резюмирует работу Вианы экс-руководитель отдела скаутинга «Спортинга» Жозе Киейра.

За время работы Угу лиссабонцы совершили множество крутых сделок. «Спортинг» продал:

Бруну Фернандеша (в «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн);

Педро Порро (в «Тоттенхэм», за € 40 млн);

Мануэля Угарте (в «ПСЖ», за € 50 млн);

Жоау Пальинью (в «Фулхэм», за € 25 млн);

Матеуса Нунеса (в «Вулверхэмптон», за € 47 млн);

Нуну Мендеша (в «ПСЖ», за € 38 млн).

При этом Виана вместе со скаутами находил не менее крутые замены. Например, за время его работы «Спортинг» приобрёл:

Мортена Юльманна (из «Лечче», за € 19,5 млн);

Педру Гонсалвеша (из «Фамаликана», за € 13,5 млн);

Франсиску Тринкана (из «Барселоны», за € 7 млн);

Зено Дебаста (из «Андерлехта», за € 15,5 млн);

Усмана Дьоманде (из «Мидтьюлланна», за € 7,5 млн).

Мало сомнений, что позже многие из перечисленных игроков уедут в топ-клубы за огромные суммы.

Бруну Фернандеш (справа) в «Спортинге» Фото: David Ramos/Getty Images

А главный «бриллиант» в «Спортинге» сейчас — шведский форвард Виктор Дьёкереш. Летом 2023-го лиссабонцы забрали его из «Ковентри» за € 24 млн. В прошлом сезоне швед забил 43 мяча в 50 матчах за клуб, а в нынешнем — отличился уже 16 раз в 15 встречах. Трансферная стоимость Виктора взлетела до € 70 млн.

Как «Спортинг» выиграл гонку за Дьёкереша? С помощью Вианы. «Ковентри» не собирался уступать никому ни фунта, трезво оценивая талант форварда. Но сначала «Спортинг» очаровал Виктора, а затем Угу отправился на переговоры с владельцем «Ковентри» Дугом Кингом. Лиссабонцы выиграли битву за Дьёкереша у клубов АПЛ и участников Лиги чемпионов.

Жозе Киейра экс-руководитель отдела скаутинга «Спортинга» «Я работал со многими людьми, но у Угу совершенно уникальный профиль. У него есть качества, которые нечасто встретишь. Виана — суперзвезда во всех отношениях».



Впереди у Вианы ответственная и тяжёлая работа. Ему предстоит тонкая настройка «Манчестер Сити». Возможно, без Пепа Гвардиолы и уж точно без Рубена Аморима. Тем будет круче, если Угу сохранит клуб на вершине английского и европейского футбола.