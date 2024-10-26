Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Локо», «Арсенал» — «Ливерпуль», «Тампа» — «Вашингтон»

Яркое 27 октября: 13-й тур РПЛ, крутые матчи в НХЛ, КХЛ и НБА, дерби Италии «Интер» — «Ювентус», а ещё фигурное катание. Лучшие афиши дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏎 00:00: Формула-1, Гран-при Мексики, квалификация

Интрига: кто на сей раз быстрее всех?

Нынешний сезон Формулы-1 радует собственной непредсказуемостью: расклады в лидирующей группе меняются от этапа к этапу, практически невозможно угадать, кто окажется быстрее всех на сей раз. Например, на прошлом Гран-при США вряд ли кто мог предсказать победный дубль «Феррари». Вот и сейчас совершенно непонятно, от кого ждать поула. От «Макларена», как в Остине? Или «Феррари» перенесёт гоночную форму на субботу? А может, от обновлённого «Ред Булл» с лидером общего зачёта Ферстаппеном или местным героем Пересом? А в пятницу до своей аварии здорово смотрелся Расселл на «Мерседесе»… Интрига – максимальная!

🏒2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Вашингтон» успешную серию?

«Столичные» удачно начали сезон и одержали пять побед в шести матчах. Команда выглядит интересно, а её лидер Александр Овечкин забросил уже две шайбы в этой регулярке. «Тампа», наоборот, чередует победы и поражения, хотя её лидер Никита Кучеров идёт по графику на космические 164 очка! Кто окажется сильнее в этой битве?

🏒2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Панарин бомбардирскую серию?

Артемий выдал, пожалуй, лучший старт в карьере, за семь матчей набрав 14 (6+8) очков. Пока что Хлебушек набирает очки в каждой встрече и, очевидно, намерен продолжить результативную серию. Получится ли у него? На этот раз в соперниках — непредсказуемые «утки».

🏒2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто выйдет победителем из дуэли российских вратарей?

Сергей Бобровский только покорил потрясающий рубеж в 400 побед в НХЛ и находится в шикарной форме — чего нельзя сказать о его команде. Илья Сорокин продолжает спасать «Айлендерс», но его усилий не всегда хватает. Кто же окажется победителем в этой дуэли?

🏀 4:00: «Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: удастся ли Джошу Гидди доказать своей бывшей команде, что она была неправа?

В межсезонье «Оклахома-Сити Тандер» обменяла Джоша Гидди в «Чикаго Буллз», получив взамен Алекса Карузо. Австралийский игрок пока не является главной звездой «быков», но продолжает развиваться семимильными шагами. Для него это точно будет принципиальное противостояние с бывшей командой. «Оклахома» обладает лучшим составом, но удастся ли «Тандер» победить?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: суперзвёздное трио «солнечных» или же «бродяг»?

«Даллас Маверикс» с приходом Клэя Томпсона лишь упрочил свои позиции на повторение финала Запада в этом сезоне или же нет? Многие до сих пор спорят по этому поводу, но «бродяги» стартовали в регулярке-2024/2025 с победы над «Спёрс». Томпсон набрал 22 очка, а к Луке Дончичу и Кайри Ирвингу, как обычно, меньше всего вопросов. Удастся ли суперзвёздному трио техасцев справиться с Кевином Дюрантом, Девином Букером и Брэдли Билом из «Финикс Санз»?

⚽️ 10:30: «Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити», Китай — Суперлига, 29-й тур

Интрига: команда Слуцкого станет чемпионом уже в этом туре?

«Шанхай Шэньхуа» — в двух турах от золота чемпионата Китая. Две победы гарантируют команде Леонида Слуцкого трофей. Однако если «Шанхай Шэньхуа» свою встречу в 29-м туре выиграет, а их главный конкурент — «Шанхай Порт» — уступит, то российский тренер станет чемпионом. Поболеем за Слуцкого?

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⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Рубин», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто наберёт важнейшие очки?

«Оренбург» идёт в зоне вылета и хочет выбраться наверх. С новым тренером Владимиром Слишковичем команда получила положительный импульс. Например, в прошлом туре «Оренбург» спас ничью с «Крыльями Советов». А «Рубин» показывает нестабильные результаты. Из-за этого руководство может задуматься о смене тренера. Так что предстоящий матч оренбуржцев и казанцев важен для обоих. «Оренбург» бьётся за выход из опасной зоны, «Рубин» — за тренера.

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⛸️ 12:00: Фигурное катание, первый этап Гран-при России в Магнитогорске, произвольные программы

Интрига: смогут ли отыграться Кондратюк и Семененко?

Фавориты мужского одиночного катания сенсационно провалились в короткой программе: Марк Кондратюк занимает третье место, Евгений Семененко — только пятое! Но у обоих — мощнейшая заявка на произвольную программу: Марк уже приземлял чисто пять четверных прыжков, Евгений замахивался на шесть. Смогут ли они опередить Романа Савосина и Николая Угожаева?

У женщин лидерство захватила Анна Фролова, в парном катании короткую программу выиграли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а в ритм-танце, разумеется, блистали Александра Степанова и Иван Букин. Им предстоит защитить лидерство во второй соревновательный день.

🏀 13:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: повторит ли Ведищев рекорд Единой лиги или же ЦСКА покажет чемпионский характер?

«Локомотив-Кубань» при Андрее Ведищеве выиграл девять матчей подряд в Единой лиге. Тренер-дебютант побил рекорд среди российских специалистов, ранее достижение из семи игр кряду принадлежало Владимиру Родионову. Теперь же на пути Ведищева стоит главная веха среди всех тренеров чемпионата – 10 побед Айнарса Багатскиса с «Пари Нижний Новгород». Лидеру Единой лиги предстоит сыграть с чемпионом турнира ЦСКА. Московский клуб уступил лишь раз в сезоне и находится в отменной форме. Удастся ли тренеру-президенту повторить достижение Багатскиса?

🏒14:00: «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: преодолеет ли кризис «Авангард»?

Омичи продолжают хандрить и всячески пытаются вылезти из ямы. Пока не выходит. Команда в последних пяти матчах одержала лишь одну победу. Магнитогорцы же ещё не отошли от успеха в плей-офф-2024, поэтому чередуют победы и поражения. Чьё же положение сейчас лучше?

⚽️ 14:15: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Гончаренко разберётся со «Спартаком»?

Виктор Гончаренко пришёл спасать «Пари НН» от вылета. В прошлом туре нижегородцы показали хороший футбол с «Ростовом» и набрали одно очко. А «Спартак» снова штормит: в 12-м туре москвичи разгромно уступили «Краснодару» (0:3). Получится набрать очки на выезде в Нижнем? Или Виктор Гончаренко найдёт ключи к «Спартаку»?

🏆 🎾 16:00*: Джек Дрейпер (Великобритания, 7) — Карен Хачанов (Россия), Вена, финал

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Хачанов второй титул подряд?

Карен Хачанов уже добился самой длинной серии победных матчей в карьере — с учётом титула в Алма-Ате, россиянин выиграл восемь поединков подряд. Теперь в финале «пятисотника» в Вене Карен сразится с британцем Джеком Дрейпером. Теннисисты ранее встречались трижды. Хачанов был сильнее на US Open — 2022 и в Аделаиде-1-2023, а Дрейпер размочил счёт в Аделаиде-2-2023.

⚽️ 16:30: «Химки» — «Динамо» Москва, РПЛ, 13-й тур

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Интрига: «Динамо» потеряет очки на бывшем стадионе?

Московское «Динамо» несколько лет играло на «Арене Химки». Теперь команда снова возвращается на стадион. Но на этот раз — в качестве гостей: команда Марцела Лички встретится с «Химками». Подмосковный клуб в прошлом туре разобрался с «Локомотивом». Так что лёгкой прогулки для «Динамо» не получится. Но чтобы не выпадать из группы лидеров, москвичам три очка просто необходимы.

⚽️ 17:00: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 9-й тур

Интрига: кто прервёт безвыигрышную серию?

«Челси» не побеждает в АПЛ уже два тура, «Ньюкасл» — четыре. В следующей встрече серия одной из команд может прерваться. Чуть ближе к этому находится «Челси». Игра с «Ньюкаслом» пройдёт дома, да и состав у лондонцев круче. Однако «сороки» умеют удивлять. Почему бы не увезти три очка из Лондона?

⚽️ 17:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед, АПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» продолжит побеждать?

И «МЮ», и «Вест Хэм» находятся в кризисе. Обе команды рассчитывали на борьбу за высокие места. Но пока что плетутся во второй половине таблицы — на 12-м и 15-м местах соответственно. Поэтому в следующем туре нужно обязательно побеждать. Иначе есть вариант погрязнуть в таблице и подставить тренера к увольнению.

⚽️ 19:00: «Ницца» — «Монако», Лига 1, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Монако» останется в лидерах?

«Монако» лидирует в Лиге 1 вместе с «ПСЖ». После восьми туров у обеих команд набрано по 20 очков. Если «ПСЖ» потеряет очки во встрече с «Марселем», то монегаски могут выйти на чистое первое место. Для этого нужно обыграть в гостях «Ниццу». Хороший соперник, которого вполне можно победить. Да и нельзя упускать шанс побороться за золото. Нужно набирать очки!

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⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Ливерпуль», АПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» остановит лидера АПЛ?

Один из самых важных матчей выходных состоится в Лондоне. Лидер АПЛ – «Ливерпуль» – едет в гости к «Арсеналу». Из-за игровых и кадровых проблем команда Микеля Артеты идёт всего лишь на третьем месте. Но в случае победы приблизится к «Ливерпулю» на расстояние в одно очко. Последняя встреча команд в Лондоне завершилась победой «Арсенала» – 3:1. Однако теперь клубу не помогут несколько лидеров (Сака, Салиба, Эдегор). Получится остановить «Ливерпуль» без звёзд?

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Локомотив», РПЛ, 13-й тур

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Интрига: важнейшая встреча в первом круге РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» бьются за золото РПЛ. Но пока что обе команды уступают в таблице «Краснодару». Разрыв в таблице некритичен, однако в следующем туре есть шанс усложнить жизнь. В случае поражения одна из команд рискует отстать от конкурентов. А победитель (в случае осечки «Краснодара») может стать лидером. В последнем матче команд победу одержал «Локомотив» — 3:1. Да и в Санкт-Петербурге до этого побеждали москвичи (2:1, сентябрь 2023-го). Сможет ли «Зенит» обыграть неудобного соперника?

⚽️ 20:00: «Интер» Милан — «Ювентус», Серия А, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Дерби Италии за важнейшие очки

«Интер» и «Ювентус» – два главных фаворита в борьбе за золото Серии А. Но на старте сезона оба клуба испытывают проблемы. А в таблице их пока что опережает «Наполи». После очной встречи одна из команд решит важные задачи: откинет назад конкурента и останется в гонке за лидером. «Юве» – единственный клуб чемпионата Италии, который ещё не проигрывал в нынешнем сезоне. Но «Интер» примет туринцев дома. Первое поражение «Ювентуса» близко?

⚽️ 22:45: «Марсель» — «ПСЖ», Лига 1, 9-й тур

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Интрига: одно из самых жёстких дерби Европы

Встречи «Марселя» и «ПСЖ» – всегда «жарко». Это важная для Франции вывеска, которая дарит эмоции (не всегда положительные). Интриги перед следующим матчем добавляет тот факт, что оба клуба бьются за золото. «ПСЖ» – лидер, но «Марсель» отстаёт всего на три очка. Провансальцы не побеждали парижан в Лиге 1 с 2020-го. Прервут неудачную серию? Да и выпадать из гонки за титул не хочется.

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🏎 23:00: Формула-1, Гран-при Мексики, гонка

Интрига: жива ли ещё борьба за титул?

Прошлый этап Ф-1 в Остине не порадовал, если мы говорим об интриге в общем зачёте: Макс Ферстаппен слегка увеличил отрыв от Ландо Норриса, при этом и «Ред Булл» прибавил по темпу, а значит, шансы пилота «Макларена» на успешную погоню существенно сократились. Но, может, Мехико вновь изменит этот тренд? В пятницу Ферстаппен уже жаловался на технические проблемы и потерял много времени по ходу практик – посмотрим, как его болид поведёт себя во время долгой гоночной дистанции.