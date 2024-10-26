ЦСКА внезапно споткнулся о «Факел». С Пьяничем поломались все связи на поле

«Факел» преподнёс сюрприз – отнял очки у ЦСКА в Москве. Армейцы прервали победную трёхматчевую серию в РПЛ. А вот воронежцы продлили беспроигрышную до четырёх туров.

В стартовом составе ЦСКА не оказалось Виллиана Роши, которого отпустили в Бразилию в связи с рождением ребёнка. Что ж, тем более мотивированным вернётся защитник к дерби со «Спартаком» в 14-м туре. Зато впервые в основе армейцев в чемпионате России вышел Пьянич. Появление боснийской звезды привело к перераспределению ролей и ломало старые связи. Вся игра команды Марко Николича при развитии атак, по сути, сводилась к тому, что партнёры искали Миралема. Только в первом тайме Пьянич совершил 69 касаний мяча (больше всех на поле).

Но «Факел» не то чтобы был готов к такому футболу армейцев, а просто хорошо подготовился к конкретному матчу. Воронежцы очень убедительно защищались, причём не выкатывая «автобус» на газон «ВЭБ Арены». Команда Дмитрия Пятибратова встречала армейцев средним блоком либо даже включалась в высокий отбор. Все направления передач для Пьянича и остальных были перекрыты, поэтому при перепасовке в центре армейцам не хватало продвижения мяча к чужой штрафной. Босниец допустил 12 потерь владения до перерыва. В результате первый удар по воротам Гудиева только на 26-й минуте нанёс Обляков, да и тот потянул, вероятно, на 0,00 по xG. Иван же на 39-й минуте первым пробил и в створ у ЦСКА.

Если не брать последние минут пять тайма, когда игроки «Факела» подустали и позволили армейцам наконец разбежаться, лучше задействовать фланги, то атаки команды Пятибратова были острее. Воронежцы хорошо взаимодействовали с мячом, пусть и меньше контролировали его. Мог забить Каштанов, по-хоккейному подставляя ногу, но Акинфеев в том эпизоде показал – готов ко всему. Потом Мойзес едва не «привёз» гол, покатив мяч к своей 11-метровой под давлением. Бразильцу повезло, что партнёр успел чуть-чуть раньше соперника. Ещё Мертенс опасно стрельнул с подбора. Николичу было о чём подумать, когда команды уходили в раздевалки.

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Если мысли сербского тренера перед вторым таймом преобразовались в какой-то конкретный новый план, то команда не спешила реализовывать его на поле. Игра шла в том же ключе, что и в течение 35-40 минут до перерыва. «Факел» по-прежнему организованно и слаженно оборонялся, тогда как у ЦСКА было много лишних передач в центре поля. Разве что контрвыпады ничего, кроме угловых, воронежцам не приносили. Со стандартами противника армейцы справлялись и без Виллиана Роши.

На исходе часа встречи Николич заменил Пьянича. Очевидно, физически босниец пока не готов на полный матч. Миралем не провалил игру с «Факелом», однако и не выглядел топом на фоне остальных. В атаку вышел Гуарирапа, Мусаев формально стал левым инсайдом, Файзуллаев – правым, а Обляков сместился глубже. Эта перестановка быстро сработала. Сенхаджи, проиграв единоборство Гуарирапе, схватил уходившего к воротам по центру венесуэльца и заработал прямую красную карточку.

«Факел» вынужден был оставшиеся 25 минут играть в меньшинстве. Николич тут же выпустил третьего форварда Койта, а Файзуллаев стал фактически правым латералем – вместо Келлвена. Концовка встречи превратилась в сплошную позиционную атаку ЦСКА. Вот только у армейцев и против десятерых воронежцев оставались проблемы и со скоростью движения мяча, и с доставкой его в штрафную. «Факел» закрыл все двери, замазал все щели.

Команда Пятибратова без контригры заметно уступила по ударам – 7:13 (в створ – 1:4, из штрафной – 3:5). Зато не уступила по счёту. ЦСКА так и не придумал, как вскрыть оборону «Факела». В компенсированное время ничего, кроме простого давления, хозяева не предложили. На победу армейцы сегодня точно не наиграли. Чтобы выиграть дерби у «Спартака», нужно совсем другое качество футбола.