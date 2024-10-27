Салах уже не тот. Но изменения легенды «Ливерпуля» только восхищают

От Салаха по-прежнему каждый сезон ждут регресса. Ежегодно египтянин тащит «Ливерпуль» и выдаёт 30+ результативных действий, но Мохамед настолько резко ворвался в элиту, что многие до сих пор не могут свыкнуться. А ведь некогда «игрок одного сезона» проводит за клуб уже восьмой сезон.

Основа успеха: бешеная зацикленность на тренировках и умные тренеры

Тяжело поверить, что Мо уже 32 года. Для вингера это определяющий возраст — теряются скорость и резкость. Остаются два варианта продления футбольной карьеры. Первый — путь Роналду. Стать психопатом, помешанным на физической форме, восстановлении, правильном питании и других аспектах. Второй — снова путь Роналду (сюрприз!). Отойти от привычного стиля игры, но не потерять в эффективности и результативности.

Салах, как и сам Криштиану, совместил оба варианта. Диетологи восхищаются телом египтянина, а сам футболист в индивидуальном порядке поддерживает форму. У Мо примерно такой распорядок дня: утренняя командная тренировка, двухчасовое восстановление, индивидуальная тренировка в зале, потом снова восстановление и бассейн. По словам Салаха, он возвращается домой только в семь или восемь часов вечера.

Мохамед Салах тренируется в зале Фото: из личного архива Мохамеда Салаха

Такое трудолюбие не должно удивлять, если знать, что в детстве футболист тратил почти четыре с лишним часа на дорогу от дома до тренировочной базы «Эраб Контракторс» — а потом столько же добирался домой. В Ливерпуле путь от дома до базы вряд ли занимает более получаса, но отдадим должное Салаху — он мог спокойно лежать на диване целыми днями после плановых тренировок с чувством, что прошёл футбол на платину, но продолжает работать.

Впрочем, на одной лишь физической форме матчи не выиграть. Перед стартом сезона многие интересовались, как Арне Слот изменит «Ливерпуль» и какое применение он найдёт футболистам. Пока что нидерландский тренер показывает себя не только хорошим тактиком и менеджером, но и тренером в прямом смысле. Помните, что сказал Клопп, придя в АПЛ?

Юрген Клопп бывший главный тренер «Ливерпуля» «Я верю в тренировки. Похоже, я единственный в этой стране, кто верит в них, а не в трансферы».



Спустя девять лет цитата выглядит забавно, с учётом того, сколько клуб потратил при немце. Но никто не посмеет сказать, будто Клопп перестал верить в тренировки. Салах, Робертсон, Трент, ван Дейк — никто из них не приходил в команду в статусе топа, но каждый стал таковым после работы с Юргеном.

Слот продолжает философию немца. Фанаты отмечают прогресс Луиса Диаса, забившего пять мячей в первых пяти турах АПЛ (больше за этот отрезок забивали лишь Оуэн и Салах), и Райана Гравенберха, который уверенно влился на позицию разыгрывающего опорника. Тренерская рука добралась и до Салаха, хотя казалось, что прокачивать его дальше некуда. Но Слот и не думал улучшать Мо — он разнообразил его.

Теперь Салах ещё больше стал похож на Месси

Справедливости ради, эволюцию египтянина запустил всё тот же Клопп. Ключевым моментом считается уход Роберто Фирмино. Бразилец лишь номинально играл форварда, а на деле был гибридом нападающего и полузащитника, выступая в подыгрыше. Теперь часть функций Бобби взял на себя Салах, хотя раньше от него ждали перформансов только внутри чужой штрафной.

Мохамед Салах и Роберто Фирмино в «Ливерпуле» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Египтянин был идеальным представителем класса «инсайдов» — вингеров, которые с фланга смещались в чужую штрафную и играли дополнительных нападающих. Теперь всё иначе. Салах намного реже смещается в центр и штрафную. Более того, теперь он играет куда глубже и акцентируется не столько на завершении, сколько на построении атак.

Яркий пример нового стиля игры Мо — гол в ворота «Челси». Салах остался широко на фланге и наградил Кёртиса Джонса забросом на дальнюю штангу, который реализовался во второй мяч. Этот трюк проходит не впервые: почти такой же ассист Мохамед вырезал и в прошлогоднем матче с лондонцами, и в недавней игре с «Болоньей». Вообще, подачи на дальнюю — третье любимое направление передач у египтянина. Чаще он отдаёт пас только на ход ближнему партнёру (Тренту или ближайшему к флангу полузащитнику, один из ключевых атакующих паттернов «Ливерпуля») или назад в центре поля.

Показательна статистика от The Athletic. Салах не только самый бьющий игрок состава (2,8 удара за матч), но и создаёт больше всех голевых моментов (1,9). В среднем он набирает 0,37 ожидаемого ассиста за матч – второй лучший показатель в карьере и третий результат среди всех футболистов АПЛ, которые в нынешнем сезоне провели на поле более 500 минут.

Но повторимся: Салах не стал принципиально иным футболистом, а лишь расширил атакующий арсенал. Египтянин по-прежнему быстрее 90% футболистов АПЛ и так же опасен в завершении. Никто из «Ливерпуля» не входит в штрафную соперника с мячом чаще Мохамеда (26 проходов, у ближайшего конкурента — Диаса — всего 16).

Мохамед Салах с Арне Слотом Фото: Alex Livesey/Getty Images

Мо остаётся ключом к агрессивным контрвыпадам «Ливерпуля»: он находится в высокой позиции, балансируя на грани офсайда, и становится первым адресатом под передачу после возвращения мяча командой. Один из приёмов — на Салаха осуществляют заброс, после чего он в касание скидывает мяч ближайшему партнёру. The Athletic высчитал, что в этом сезоне Мо получает в среднем 7,1 длинной передачи за игру — в прошлых сезонах этот показатель не превышал 5,6 за игру. Хотя «Ливерпуль» Слота стал больше играть на контроль мяча, но такой ход подчёркивает прагматичность нидерландца.

Следующим летом контракт Салаха подходит к концу, но, исходя из формы и профессионализма Мо, грядущее расставание с ним будет большой ошибкой. Во-первых, вингер готов выполнять любые указания тренера, несмотря на свой авторитет. Он мог надавить на Слота и вернуться к менее энергозатратной роли завершителя, однако не сделал этого. Во-вторых, если говорить об авторитете, Салах здорово показывает себя как лидер и присматривает за обстановкой в коллективе. Недавно стало известно, что Мохамед устраивает с партнёрами кофейные перерывы на базе, а за телефонные звонки по-отечески пихает провинившимся.

Салах уже заявил, что хочет остаться в Англии и творить историю с «Ливерпулем». Недавно он вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ, оформив 162-й гол. В теории до конца сезона можно обойти Анри (175 голов) и Лэмпарда (177 голов). Упустить такого игрока — непозволительная ошибка.