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Арсенал — Ливерпуль, АПЛ, 27 октября 2024: статистика Мохамеда Салаха, как изменился с возрастом, роль при Слоте, разбор

Салах уже не тот. Но изменения легенды «Ливерпуля» только восхищают
Артём Никулин
Мохамед Салах
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Ради продолжения топ-карьеры Мо поменял стиль игры и следит за формой, как Роналду.

От Салаха по-прежнему каждый сезон ждут регресса. Ежегодно египтянин тащит «Ливерпуль» и выдаёт 30+ результативных действий, но Мохамед настолько резко ворвался в элиту, что многие до сих пор не могут свыкнуться. А ведь некогда «игрок одного сезона» проводит за клуб уже восьмой сезон.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
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Основа успеха: бешеная зацикленность на тренировках и умные тренеры

Тяжело поверить, что Мо уже 32 года. Для вингера это определяющий возраст — теряются скорость и резкость. Остаются два варианта продления футбольной карьеры. Первый — путь Роналду. Стать психопатом, помешанным на физической форме, восстановлении, правильном питании и других аспектах. Второй — снова путь Роналду (сюрприз!). Отойти от привычного стиля игры, но не потерять в эффективности и результативности.

Салах, как и сам Криштиану, совместил оба варианта. Диетологи восхищаются телом египтянина, а сам футболист в индивидуальном порядке поддерживает форму. У Мо примерно такой распорядок дня: утренняя командная тренировка, двухчасовое восстановление, индивидуальная тренировка в зале, потом снова восстановление и бассейн. По словам Салаха, он возвращается домой только в семь или восемь часов вечера.

Мохамед Салах тренируется в зале

Мохамед Салах тренируется в зале

Фото: из личного архива Мохамеда Салаха

Такое трудолюбие не должно удивлять, если знать, что в детстве футболист тратил почти четыре с лишним часа на дорогу от дома до тренировочной базы «Эраб Контракторс» — а потом столько же добирался домой. В Ливерпуле путь от дома до базы вряд ли занимает более получаса, но отдадим должное Салаху — он мог спокойно лежать на диване целыми днями после плановых тренировок с чувством, что прошёл футбол на платину, но продолжает работать.

Впрочем, на одной лишь физической форме матчи не выиграть. Перед стартом сезона многие интересовались, как Арне Слот изменит «Ливерпуль» и какое применение он найдёт футболистам. Пока что нидерландский тренер показывает себя не только хорошим тактиком и менеджером, но и тренером в прямом смысле. Помните, что сказал Клопп, придя в АПЛ?

Юрген Клопп
Юрген Клопп
бывший главный тренер «Ливерпуля»

«Я верю в тренировки. Похоже, я единственный в этой стране, кто верит в них, а не в трансферы».

Спустя девять лет цитата выглядит забавно, с учётом того, сколько клуб потратил при немце. Но никто не посмеет сказать, будто Клопп перестал верить в тренировки. Салах, Робертсон, Трент, ван Дейк — никто из них не приходил в команду в статусе топа, но каждый стал таковым после работы с Юргеном.

Топом мог стать и Мамаду Сако, но теперь он играет в Грузии:
Вы наверняка потеряли этих звёзд футбола из виду. Они выбрали крайне необычные лиги
Вы наверняка потеряли этих звёзд футбола из виду. Они выбрали крайне необычные лиги

Слот продолжает философию немца. Фанаты отмечают прогресс Луиса Диаса, забившего пять мячей в первых пяти турах АПЛ (больше за этот отрезок забивали лишь Оуэн и Салах), и Райана Гравенберха, который уверенно влился на позицию разыгрывающего опорника. Тренерская рука добралась и до Салаха, хотя казалось, что прокачивать его дальше некуда. Но Слот и не думал улучшать Мо — он разнообразил его.

Теперь Салах ещё больше стал похож на Месси

Справедливости ради, эволюцию египтянина запустил всё тот же Клопп. Ключевым моментом считается уход Роберто Фирмино. Бразилец лишь номинально играл форварда, а на деле был гибридом нападающего и полузащитника, выступая в подыгрыше. Теперь часть функций Бобби взял на себя Салах, хотя раньше от него ждали перформансов только внутри чужой штрафной.

Мохамед Салах и Роберто Фирмино в «Ливерпуле»

Мохамед Салах и Роберто Фирмино в «Ливерпуле»

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Египтянин был идеальным представителем класса «инсайдов» — вингеров, которые с фланга смещались в чужую штрафную и играли дополнительных нападающих. Теперь всё иначе. Салах намного реже смещается в центр и штрафную. Более того, теперь он играет куда глубже и акцентируется не столько на завершении, сколько на построении атак.

Яркий пример нового стиля игры Мо — гол в ворота «Челси». Салах остался широко на фланге и наградил Кёртиса Джонса забросом на дальнюю штангу, который реализовался во второй мяч. Этот трюк проходит не впервые: почти такой же ассист Мохамед вырезал и в прошлогоднем матче с лондонцами, и в недавней игре с «Болоньей». Вообще, подачи на дальнюю — третье любимое направление передач у египтянина. Чаще он отдаёт пас только на ход ближнему партнёру (Тренту или ближайшему к флангу полузащитнику, один из ключевых атакующих паттернов «Ливерпуля») или назад в центре поля.

Подробнее о ярком матче с «Челси»:
«Ливерпуль» вырвал победу в главном матче дня. Благодаря неожиданному герою
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Показательна статистика от The Athletic. Салах не только самый бьющий игрок состава (2,8 удара за матч), но и создаёт больше всех голевых моментов (1,9). В среднем он набирает 0,37 ожидаемого ассиста за матч – второй лучший показатель в карьере и третий результат среди всех футболистов АПЛ, которые в нынешнем сезоне провели на поле более 500 минут.

Но повторимся: Салах не стал принципиально иным футболистом, а лишь расширил атакующий арсенал. Египтянин по-прежнему быстрее 90% футболистов АПЛ и так же опасен в завершении. Никто из «Ливерпуля» не входит в штрафную соперника с мячом чаще Мохамеда (26 проходов, у ближайшего конкурента — Диаса — всего 16).

Мохамед Салах с Арне Слотом

Мохамед Салах с Арне Слотом

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Мо остаётся ключом к агрессивным контрвыпадам «Ливерпуля»: он находится в высокой позиции, балансируя на грани офсайда, и становится первым адресатом под передачу после возвращения мяча командой. Один из приёмов — на Салаха осуществляют заброс, после чего он в касание скидывает мяч ближайшему партнёру. The Athletic высчитал, что в этом сезоне Мо получает в среднем 7,1 длинной передачи за игру — в прошлых сезонах этот показатель не превышал 5,6 за игру. Хотя «Ливерпуль» Слота стал больше играть на контроль мяча, но такой ход подчёркивает прагматичность нидерландца.

Следующим летом контракт Салаха подходит к концу, но, исходя из формы и профессионализма Мо, грядущее расставание с ним будет большой ошибкой. Во-первых, вингер готов выполнять любые указания тренера, несмотря на свой авторитет. Он мог надавить на Слота и вернуться к менее энергозатратной роли завершителя, однако не сделал этого. Во-вторых, если говорить об авторитете, Салах здорово показывает себя как лидер и присматривает за обстановкой в коллективе. Недавно стало известно, что Мохамед устраивает с партнёрами кофейные перерывы на базе, а за телефонные звонки по-отечески пихает провинившимся.

В Европе «Ливерпуль» тоже хорош:
Идеальный результат «Ливерпуля» в ЛЧ
Идеальный результат «Ливерпуля» в ЛЧ

Салах уже заявил, что хочет остаться в Англии и творить историю с «Ливерпулем». Недавно он вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ, оформив 162-й гол. В теории до конца сезона можно обойти Анри (175 голов) и Лэмпарда (177 голов). Упустить такого игрока — непозволительная ошибка.

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