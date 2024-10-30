Дзюба уже полтора месяца в «Акроне». И как оно?

Артём Дзюба в «Акроне» с 12 сентября — нападающий подписался до конца сезона в последние дни трансферного окна, когда некоторые подумали, что его карьера завершена. Кто-то точно помнит переговоры с разными клубами, в том числе с «Крыльями Советов», которые завершились неудачно. И в итоге «Акрон» — дебютант РПЛ, до этого игравший в совершенно другой футбол.

Встречали 36-летнего футболиста ярко: на городском ТРЦ показали огромный рекламный баннер с призывом поехать в аэропорт, а там — фотографии с болельщиками, куча хвалебных речей и оперативное начало тренировок. Уже на следующий день он был на базе, через два — выскочил на поле в матче с «Химками».

Этот матч стал для Артёма первым с 28 апреля. Тренер выпустил его на 64-й минуте, и вряд ли нашёлся хотя бы один удивлённый взгляд, когда на 90-й минуте Дзюба, бо́льшую часть времени проведший в неторопливых ускорениях, получил мяч в штрафной и выкатил идеальную передачу на Хубулова. Он просто не мог начать карьеру без результативного действия. Не в его характере.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако Зауру Тедееву важно было принять ключевое решение, а именно — в каком формате использовать Дзюбу. Первый сценарий — ничего не менять. Оставить нападающего как опцию усиления во втором тайме, сохранить структуру с активным высоким прессингом, ведь под это есть Жилсон Беншимол и Иван Тимошенко. Второй — перестроиться. Дать Артёму возможность играть в старте, с бо́льшим акцентом на позиционную игру и забросы. И когда опытный форвард сначала появился в основе на Кубок с «Факелом», а потом и в следующей игре РПЛ с «Краснодаром», всё стало понятно.

С командой Мусаева вышел командный провал. Первое — в ворота «Акрона» залетело всё, что только можно. Второе — на перестроение и понимание слегка изменённой модели требовалось время. Многое в ней сейчас и правда завязано на Дзюбе. Но и он свои функции выполнял: хоть тольяттинцы и пропустили пять, однако забили дважды. И в обоих случаях ассистентом выступил как раз нападающий. У некоторых в этот момент наверняка случились флэшбеки из сезона-2019/2020, когда Артём стал одним из лучших ассистентов лиги с 14 передачами.

Артём Дзюба и Сердар Азмун в «Зените» в 2019 году Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Дальше «Акрон» играл с «Ростовом». И пока команда Карпина искала кнопку включения, соперник забил дважды. Сначала – Беншимол, который в обновлённых сочетаниях отошёл на фланг, а потом и сам Дзюба.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Так он сделал 1+3 в трёх стартовых матчах. Разнообразил атаку команды, а главное — добавил ей реализации. Отработал так, как и требовалось. Перестрелка с «Пари НН», закончившаяся со счётом 2:2, стала первой, где у Дзюбы 0 результативных действий за 90 минут. А потом «Зенит» – и травма, полученная в самом начале матча. С одной стороны, надрыв — точно не самое страшное, что может быть в футболе. С другой — футболист не попал даже в заявку на матч с махачкалинским «Динамо», где его точно не хватало.

Но главное в этот момент — поддержка. И Дзюба получает её со всех сторон. Например, главный тренер команды Заур Тедеев даже после травмы рассказал «Матч ТВ» о важности Артёма не только в команде, но и для молодёжи.

Заур Тедеев главный тренер «Акрона» «Я считаю его одним из лучших, если не лучшим нападающим, который есть в стране. Не потому, что он здесь и сейчас в моей команде. В каждой отдельной ситуации игроки порой принимают такие решения, которых ты не ожидаешь. И такой футболист, как Дзюба, таких решений принимает довольно много. Я использую эти решения и для того, чтобы сделать какой‑то анализ, какие‑то нарезки, положить на графику и показать это молодёжи, в той же академии. Я спросил Артёма, могу ли я так делать. С его слов наносил графику, почему он открылся так, почему расположил так свой корпус. Получилось некое пособие для работы и обучения футболистов этого амплуа».

Да и если мы посмотрим на сухие цифры: до прихода Дзюбы у «Акрона» было семь мячей в семи турах, после — 10 в шести. Так что с ним точно стало лучше. Главное теперь, чтобы поскорее вернулся. Ведь и рекорды, от которых он так фанатеет, сами себя не установят.