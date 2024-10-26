Четыре минуты из матча «Ростова» — чистое сумасшествие. Есть первая победа «Ахмата» в РПЛ!

Есть первая победа «Ахмата» в сезоне РПЛ! В этом туре грозненцы переиграли на выезде «Ростов». И тут же поднялись на 15-е место, обойдя на очко «Оренбург».

На фоне последних неудач «Ростов» и «Ахмат» решили сыграть в давление – жёстко и бескомпромиссно. Это была игра от ножа. Большого такого ножа, с которым не страшно ввязываться в любой бой. Игра от кинжала. То, что нужно южным командам. Мощная рубка с первых минут приводила к тому, что игроки раз за разом падали на газон после единоборств, словно раненые. Но судья Сухой, как правило, не свистел – давал играть. Это только помогло разгореться огню на поле.

«Ахмат», пусть и действовал в три центральных защитника, играл смело, прессинговал и ни в чём не уступал «Ростову». Разве что в количестве опасных ударов в первые полтайма. Несмотря на настрой футболистов, этих ударов было мало, поскольку команды Валерия Карпина и Сергея Ташуева допускали массу брака. При счёте 0:0 три центрбека грозненцев пару раз умудрялись потерять в штрафной Комличенко, но центрфорвард пробил ногой в руки Шелии, а головой – мимо цели.

Потом вдруг случилось что-то невероятное – в течение четырёх минут соперники забили три гола! Сначала хавбек «Ахмата» Уткин насолил клубу, которому всё ещё принадлежит. Чернов не «съел» вовремя расстояние и позволил Адамову совершить кросс с правого фланга, а арендованный у ростовчан Уткин выиграл воздух у Сако.

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В следующей атаке команда Карпина сравняла счёт. Чернов полетел к воротам «Ахмата» исправляться за ошибку и также сделал кросс со своего левого края. В штрафной Шелии мяч отскочил к Роналдо, который пробил по воротам, а Комличенко преуспел на добивании. С третьей попытки экс-нападающий сборной России забил.

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Едва болельщики хозяев успели отпраздновать гол «Ростова», как начудил другой центральный защитник команды – Осипенко. Его неточная передача при выходе из обороны привела к результативной контратаке «Ахмата». Камило, Самородов и Садулаев придумали классную комбинацию, которую завершил последний. Бил Лечи без шансов для третьего по ходу нынешнего сезона голкипера ростовчан Ханкича.

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После перерыва игроки группы обороны «Ростова» продолжали чудить, а поймавший кураж и сделавший за тайм четыре паса под удар Садулаев – феерить. Вскоре вингер «Ахмата» оформил дубль. Началось всё со стандарта хозяев. Шелия поймал мяч и выбил вперёд на Садулаева, которого, казалось бы, контролировал Вахания. Но своего же защитника сбил с толку Ханкич. Голкипер зачем-то вылетел из ворот, а Лечи технично решил эпизод парой касаний. Карпин с недоумением глядел на поле и на своего боснийского вратаря. Что это было?

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«Ростов», как и Карпин, на этом отрезке игры выглядел растерянным. Казалось, у хозяев просто нет необходимого набора инструментов, чтобы вскрыть оборону «Ахмата». Но помог стандарт. На сей раз ростовчане не пропустили после стандарта, заработанного и исполненного молодым Комаровым, а забили. Мохеби выиграл верховое единоборство у Ибишева – вернул своим голом надежду на спасение.

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Забросы, кроссы, расчёт на умение Комличенко с Мохеби выигрывать воздух у защитников – вот что было главным оружием «Ростова» в концовке. «Ахмат» сидел в низкой обороне, чтобы сохранить долгожданную победу, игроки команды Ташуева и время потягивали при каждой возможности. Контригры у грозненцев по большому счёту не было.

Но план сработал – «Ахмат» получил то, что хотел. «Ростову» же не хватило ударов, которых у хозяев в итоге оказалось даже меньше, чем у грозненцев (9:13, в створ – 4:6). Команда Карпина проиграла, продлив безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей.