Комментаторы в прямом эфире ответили Карпину. Поучаствовали Генич, Черданцев и Трушечкин

На канале Фёдора Смолова во вторник вышло интервью с Валерием Карпиным. Удивительно, но самый большой резонанс тренера сборной России вызвали его слова о работе комментаторов в России. Если пропустили – вот его диалог со Смоловым целиком:

— Есть те, кто сейчас достойно комментирует и нравится вам?

— Честно? Вот сейчас вообще не могу сказать, вот абсолютно. Не слышал уже, не знаю, комментариев, комментаторов уже не знаю сколько лет.

— Вы просто не смотрите?

— Я не не смотрю. Когда смотрю футбол, я выключаю звук.

— Но это связано с тем, что как раз уровень комментаторства очень невысокий? И чтобы себя не раздражать, просто проще выключить.

— Глобально не знаю, не могу оценивать, он низкий или высокий, просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты.

— Они считают, что они разбираются.

— Вот в этом и проблема.

— А потом они обижаются, что к ним так относятся, потому что футболисты же смотрят.

— Они мне говорят: «Мы же разбираемся». Я говорю: «А кто тебе сказал, что ты разбираешься?» «Я же играл в футбол, я же сколько лет смотрел футбол». Я мультфильмы до сих пор смотрю, мне 55 лет, и с детства, когда мне был один годик, мне ставили, наверное, мультфильмы. Я их тоже сейчас смотрю с детьми, но я не знаю, как они снимаются, я не могу оценивать, я не знаю как. Но я их смотрю. Тогда почему вы оцениваете, там, Федю Смолова или Васю, или Петю, или вот это, или вот это? Ну, говорят они, что это интересно зрителю. Я говорю – кто вам сказал? Ваши оценки, конкретно ваши, возможно, неинтересны. Эксперта какого-то, там, хуже он или лучше, возможно, интересны.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Реакция второй стороны ждать себя не заставила. Константин Генич, например, заявил, что ему «по барабану». Высказались и Тимур Журавель (достаточно подробно), и Дмитрий Губерниев, и Георгий Черданцев, и Денис Казанский. Это примеры ответов, которые в прямой эфир не попали. Но появились и они. Не такие откровенные, но правило «кто в теме – тот всё понял» тут сработало точно. Давайте по порядку.

Сначала, в кубковом матче между «Краснодаром» и «Пари НН», высказался Константин Генич. Вот как он отреагировал на удар Фёдора Смолова выше ворот:

Константин Генич футбольный комментатор «Удар из-за пределов штрафной, но ничего плохого про удар Фёдора Смолова комментатор сегодня не скажет. Потому что кто из нас в таких ситуациях оказывался в такой ситуации на таком прекрасном стадионе? Да единицы. Не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной: выше – и выше, так бывает».



В субботу настало время матчей РПЛ. На игре ЦСКА работал Георгий Черданцев, и первые минуты своего репортажа он просто перечислял игроков по номерам, проговаривая их действия. Но так было лишь несколько минут. А вот Роман Трушечкин в похожем стиле отработал весь матч «Ростова» и «Ахмата»! Нет, тут обошлось без номеров, но на протяжении всего матча Трушечкин рассказывал только о том, что происходит на поле и рядом с ним, не давая каких-то оценок. Практически, как говорили раньше о такой работе, «гоняя мяч»: кто отдал передачу, кто пробил, кто куда побежал – и так все 90 минут плюс добавленное к таймам время. Тут цитат не будет – можете просто включить матч в записи и послушать его минут 5-7. Сомнений, что такой перформанс Романа и Георгия был в ответ на критику Карпина, практически нет.

Как думаете, кто прав в этом споре? И как вам такая работа журналистов на матчах РПЛ? Делитесь своим мнением в комментариях!