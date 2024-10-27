Самый неудобный российский тренер в РПЛ. Плохие новости для «Зенита» перед «Локо»

Центральный матч 13-го тура РПЛ пройдёт в Санкт-Петербурге — «Зенит» против «Локомотива». Хозяева занимают второе место в таблице, гости — третье. Нынешний главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов — достаточно неудобный соперник для Сергея Семака. По крайней мере, именно об этом говорит статистика.

Команды Семака и Галактионова встречались друг с другом пять раз. В трёх случаях успех был на стороне нынешнего тренера красно-зелёных. Команды Семака набирали в этих матчах по 1,20 очка в среднем за игру. Галактионов — самый неудобный российский тренер для Сергея Богдановича среди всех, кто сейчас работает в РПЛ. Конечно, мы не берём в расчёт тех, с кем команды Семака играли один-два раза.

Аналогичная статистика (шесть очков из 15 возможных) во встречах с командами Леонида Слуцкого, но тот сейчас бьётся за чемпионский титул в Китае. А хуже всего у Семака получалось в матчах с Юрием Сёминым — всего девять очков в девяти играх. Но опытный тренер уже несколько лет находится без работы.

Михаил Галактионов тренировал «Ахмат» с 2017 по 2018 год Фото: ФК «Ахмат»

Первый матч с участием команд Семака и Галактионова состоялся в конце 2017 года. Тогда первый тренировал «Уфу», второй — «Ахмат». Хозяева победили в Грозном (2:1), а единственный гол в составе гостей оформил нынешний футболист ЦСКА Иван Обляков. Кстати, он забил прямым ударом со штрафного.

Следующей встречи российских тренеров пришлось ждать целых пять лет. В октябре 2022-го Семак уже работал с «Зенитом», а Галактионов — с «Пари НН». На этот раз борьбы не получилось — сине-бело-голубые разгромили соперника (3:0). В первом тайме забили Далер Кузяев и Клаудиньо, во втором — Малком.

Во втором круге того же сезона Галактионов снова проиграл Семаку. Только на этот раз он уже работал с «Локомотивом». Будущий футболист «Зенита» Максим Глушенков вывел железнодорожников вперёд, но гости организовали камбэк. Вендел сравнял счёт ещё до перерыва, а потом победу сине-бело-голубым принёс Матео Кассьерра. Кстати, именно тогда Артём Дзюба не пожал руку Семаку после финального свистка. Позднее футболист скажет, что не видел тренера.

«Дзюба сказал, что не видел меня? Ничего страшного, он устал, наверное. Это не моя проблема. Я не понимаю почему… Если Артём устал — значит, устал. Благодарен и рад за каждого игрока, который у нас был и который помогал», — сказал Семак после игры.

В сентябре 2023 года «Локомотив» одержал волевую победу в Санкт-Петербурге. Команда Галактионова «горела» 0:1, но перевернула игру после перерыва. Сначала Максим Глушенков забил с передачи Наира Тикнизяна, а на 90+1-й минуте Наир отличился с передачи Максима. А ещё армянский футболист получил вторую жёлтую на пятой добавленной минуте. Кстати, Глушенков вышел на поле в перерыве.

«Выход Глушенкова — планировалось, что он усилит игру по ходу матча, так и произошло. А так, что Антон Миранчук получил карточку, был фол, мы боялись, что будет удаление, оперативно отреагировали на это, Макс сделал своё дело», — сказал после матча Галактионов.

«Мы понимали, что «Локомотив» приехал ждать нашу ошибку и играть на контратаках. Фрагментарно контроль был хороший, но, когда его не было, для «Локо» появлялись возможности для быстрых атак», — отметил Семак.

После матча снова осуждали поведение Дзюбы. В микст-зоне Артёма спросили, помирился ли он с Семаком, на что форвард в голос сказал: «А кто это?»

Позднее Галактионова попросили дать оценку этому эпизоду. Вот что сказал тренер железнодорожников: «Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ничью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать — это точно».

Снег не помешал «Локомотиву» обыграть «Зенит» в конце 2023 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце декабря «Локомотив» снова обыграл «Зенит». На этот раз красно-зелёные добились успеха в морозной Москве — 3:1. Команды обменялись голами в первой половине. Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отметился автоголом, а Матео Кассьерра восстановил равенство. После перерыва гостей огорчили всё те же — Глушенков и Тикнизян. Таким образом, Галактионов обыграл Семака во второй раз в сезоне.

Перед новым матчем тренера «Зенита» спросили о неудобном сопернике. «Я не думаю, что есть понятие удобный и неудобный тренер — в футбол играют команды. В прошлом сезоне «Локо» удачно против нас сыграл, до этого была другая серия. Однако любая серия рано или поздно заканчивается. Галактионов проводит хорошую работу, но я не думаю о тренерском противостоянии с ним», — уверяет Семак.