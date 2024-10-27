Суперсила «Барсы» Флика. Сейчас она превращается в «Реал»

Вспомните Хави на тренерской скамейке «Барселоны». Это был оторвавшийся от трансформаторной будки оголённый провод. Он шипел, воспламенялся, его бросало в разные стороны, вечно летели искры! И это передавалось команде. «Барселоне» Хави катастрофически не хватало спокойствия.

А теперь посмотрите на Ханс-Дитера Флика. Он – скала. Массивная и источающая мощь, уверенность в себе и то самое необходимое спокойствие. Теперь это передаётся «Барселоне». И во многом благодаря умению не дёргаться и гнуть свою линию до конца каталонцы разбили «Реал» 4:0.

Флик в принципе ни в одном матче не отказался от своих базовых идей – от прессинга и высокой линии защиты. Но всё же одно дело играть так с «Вальядолидом», «Алавесом» или «Янг Бойз», и совсем другое – с «Баварией» или «Реалом».

Матч с «Реалом» даже более показателен. Потому что держать высокую линию обороны и давить на чужой половине соперника, в атаке которого есть Винисиус и Килиан Мбаппе, – это гигантский риск. Хави в прошлом сезоне попытался сыграть так с «Реалом» в финале Суперкубка – и «Барселона» получила 1:4. Всё закончилось ещё в первом тайме, Винисиус сделал хет-трик.

И тем не менее Флик не прогнулся. Он ещё перед игрой сказал, что «Барселона» будет играть, как обычно, – и сдержал слово. И каталонцам было сложно. В первом тайме Вини и Мбаппе лихо бежали за спину Иньиго Мартинесу и Пау Кубарси, француз даже гол забил. Но всё же офсайдные капканы Флика работали. Где-то – на корпус, где-то – на полкорпуса, где-то – на плечо и половину груди, но игроки «Реала» оказывались ближе к воротам.

«Барселона» празднует гол в ворота «Реала» Фото: ANGEL MARTINEZ/GETTY IMAGES

Рискованно? Очень. «Реал» мог наказать? Мог. Но Флик не стал в панике перестраиваться. Он твёрдо стоял на своём: будем играть, как всегда. Это и есть уверенность. Она есть у Флика – и теперь есть у «Барсы».

Ещё один показатель уверенности – поведение каталонцев после того, как счёт стал 1:0. Когда играешь с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» и выходишь вперёд, велик риск отойти в оборону и начать удерживать преимущество. Тем более если перед этим игра была плюс-минус равная. От этого соблазна сложно удержаться, даже если ты большой клуб. Можно спорить, является ли большим клубом дортмундская «Боруссия», но с ней на «Бернабеу» совсем недавно приключилось именно это: повели в счёте, начали закрываться – и получили из 2:0 2:5.

«Барселона» ни в какую оборону не откатилась. Она пошла забивать ещё. И ещё! И ещё! Конечно, трудно сказать, что было бы, если бы Роберт Левандовски вслед за первым голом так быстро не забил второй. Возможно, если бы счёт 1:0 сохранился дольше, «Барса» в какой-то момент начала бы играть аккуратнее и осмотрительнее.

В любом случае реакция команды Флика на первый забитый мяч показательна. Никаких назад – полный вперёд! И это самое прямое следствие уверенности команды в себе. Она знает, что она сильна. Она не паникует, если что-то идёт не так. Спокойно играем, как играли – и всё получится.

Этим всегда был славен «Реал» Карло Анчелотти: на поле может происходить всё что угодно, но команда знает, что победит. У неё будет шанс – и она им воспользуется. Теперь это есть и у «Барселоны». И это не менее важно, чем выдающаяся яркая игра.