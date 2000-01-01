«Барса» прервала рекордную серию «Реала»
«Реал» проиграл в «эль класико» (0:4). Победа «Барселоны» прервала рекордную беспроигрышную серию мадридцев в Ла Лиге в 42 матча!
Отличная статистика
Беспроигрышная серия парней Анчелотти длилась с 27 сентября 2023 года. За 42 матча «Реал» одержал 31 победу и 11 раз сыграл вничью. Последний раз мадридцы уступали в матче с «Атлетико» (1:3) 24 сентября 2023 года.
Крутейшее достижение
«Реалу» не хватило всего одной встречи без поражения, чтобы повторить рекорд «Барселоны». Сине-гранатовые не проигрывали 43 матча в сезоне-2017/2018 и выдали лучшую серию в истории Ла Лиги.
«Реал» прервал рекордную беспроигрышную серию клуба в Ла Лиге
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