«Реал» прервал рекордную беспроигрышную серию клуба в Ла Лиге

Отличная статистика

Беспроигрышная серия парней Анчелотти длилась с 27 сентября 2023 года. За 42 матча «Реал» одержал 31 победу и 11 раз сыграл вничью. Последний раз мадридцы уступали в матче с «Атлетико» (1:3) 24 сентября 2023 года.